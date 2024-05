Kicktipp GmbH

Seriös, wenig Risiko und den Außenseiter nicht vergessen - So gewinnen Sie das Tippspiel zur Fußball EM

Düsseldorf (ots)

Anmoderationsvorschlag: Ganz Deutschland ist so langsam im Fußballfieber, denn am 16. Juni startet endlich die Heim-EM und die letzten Auftritte unserer Nationalmannschaft machen durchaus Hoffnung, dass wir ein Wörtchen mitreden können, wenn es um den Titel geht. Um einen Titel geht es zur EM auch wieder in vielen Büros, unter Freunden, Bekannten und in Familien - nämlich den des besten Tippers. Denn, wie immer zu so einem Fußball-Großereignis wird bei vielen eine Tippspielrunde ins Leben gerufen und das ziemlich oft bei der Internetplattform Kicktipp. Wie man hier so ein Tippspiel gewinnt, weiß meine Kollegin Jessica Martin.

Sprecherin: Fünf Millionen Tipper erwartet Janning Vygen zur Fußball-EM auf seiner Internetplattform Kicktipp. Über die App oder Website kann man mit Freunden, Familie oder Kollegen dann zum Beispiel den Ausgang der einzelnen Spiele tippen.

O-Ton 1 (Janning Vygen, 25 Sek.): "Wenn man dann richtig liegt, bekommt man dafür Punkte und je genauer man trifft, desto mehr Punkte bekommt man am Ende. Zusätzlich kann man natürlich noch Bonusfragen tippen. Wer wird Europameister oder wer gewinnt die Gruppe A? Aber neben den Großereignissen wie EM und WM kann man bei uns auch andere Sachen tippen. Natürlich Bundesliga, 2. Liga, DFB-Pokal, Champions League aber auch viele andere Sportarten wie Eishockey, Handball, NFL und so weiter."

Sprecherin: So ein Tippspiel ist also ganz einfach eingerichtet - aber wie gewinnt man es dann auch? Neben dem richtigen Riecher und etwas Glück rät der Experte...

O-Ton 2 (Janning Vygen, 32 Sek.): "Zum Beispiel gewinnt bei der EM oder WM öfter der Favorit. Das heißt, man sollte nicht zu sehr auf Außenseiter setzen, aber natürlich hin und wieder auch mal einen Außenseiter-Tipp einstreuen oder auch mal ein 1:1 tippen. Ganz wichtig ist auch: Bei den Ergebnissen tippen die Leute oft zu viele Tore. Man ist dann vielleicht euphorisch und tippt dann 3:0. Das ist ja im Fußball kein Ergebnis, was so wahnsinnig oft vorkommt. Deswegen ist man eigentlich gut beraten, meistens Ergebnisse mit einem Tor Unterschied zu tippen. Dann kann man vielleicht noch den Extrapunkt für die Tordifferenz sich sichern."

Sprecherin: Stellt sich noch die Frage, warum eigentlich immer diejenigen so ein Tippspiel gewinnen, die vermeintlich am wenigsten Ahnung von Fußball haben?

O-Ton 3 (Janning Vygen, 29 Sek.): "Fragen Sie mal die, die gewonnen haben. Die denken schon, dass sie Ahnung haben und zwar vom Fußball und Ahnung vom Tippen. Also, wer da gewinnt, der hat es auch verdient. Natürlich gibt's Fußballexperten, die sich für solche halten und vielleicht auch gar keine sind. Und, was wir auch beobachten, ist, dass Leute mit viel Wissen oft zu riskant tippen, weil sie glauben, ihr Wissen jetzt in verwertbare Punkte umsetzen zu können - und suchen sich dann einen Außenseiter raus, der es am Ende dann doch nicht macht."

Abmoderationsvorschlag: In einem Tippspiel ist es wie im echten Leben: Machen Sie nichts Verrücktes, aber wagen Sie auch mal ein bisschen was! Dann könnten Sie der Gewinner der Tipprunde zur Fußball-EM sein. Alles, was Sie fürs Tippspiel brauchen finden Sie im Netz unter Kicktipp.de.

