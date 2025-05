Andy Friday

Andy Friday: Warum Statussymbole und Alpha-Gehabe Männer nicht attraktiver machen

Frankfurt am Main (ots)

Statussymbole, Dominanz, Macho-Gehabe – viele Männer glauben, das sei der Weg zu mehr Erfolg bei Frauen. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell: Echte Beziehungen entstehen anders. Viele Männer stehen sich selbst im Weg – nicht, weil sie zu wenig versuchen, sondern weil sie den falschen Ratschlägen folgen. Andy Friday kennt diese Muster – und bricht bewusst mit ihnen. Als Flirtexperte mit einem klaren Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung zeigt er, warum Authentizität stärker wirkt als jedes Alpha-Image und wie Männer lernen, sich selbst nicht mehr zu verleugnen. Woran es wirklich liegt, wenn es mit Frauen nicht klappt – und wie echte Anziehung entsteht –, das erklärt er im Folgenden.

Noch immer glauben viele Männer, dass Dominanz der Schlüssel zu erfolgreichem Dating sei. Denn soziale Medien und Ratgeber vermitteln oft das Bild, dass Attraktivität von Status, Macht oder Überlegenheit abhängt. Doch die Realität sieht anders aus: Es gibt viele Männer, die weder laut noch dominant auftreten – und trotzdem in erfüllten Beziehungen leben. Was macht also wirklich attraktiv? "Frauen suchen keinen Alphamann", sagt Andy Friday. "Sie wünschen sich einen authentischen Partner, der ihnen auf Augenhöhe begegnet." Es sind nicht Statussymbole oder demonstratives Auftreten, die zählen – sondern Authentizität, Offenheit und Selbstvertrauen.

"Wirkliche Anziehung entsteht nicht durch das Streben nach Kontrolle oder Bestätigung", führt Andy Friday aus. "Sondern dadurch, dass ein Mann zu sich selbst steht – ohne Maske, ohne Schauspiel." Genau darum geht es auch in seinen individuell abgestimmten Trainings, Beratungen und Workshops: Statt oberflächlicher Flirttechniken oder manipulativer Strategien steht die Arbeit an der eigenen Haltung im Mittelpunkt. Viele Männer, die zu ihm kommen, merken schnell, dass sie sich unbewusst selbst im Weg stehen – durch alte Denkweisen oder ein verzerrtes Bild von Männlichkeit. Andy Friday begleitet sie dabei, diese Blockaden zu erkennen, aufzulösen und mit mehr Klarheit und Selbstvertrauen in Begegnungen zu gehen. Gemeinsam mit seinem Team hat er bereits zahlreiche Männer dabei unterstützt, ihr Denken über Dating grundlegend zu verändern – nachhaltig und praxisnah. In seinem TED Talk "Jeden Tag 2 Sekunden" greift Andy Friday diese Ansätze ebenfalls auf – und zeigt, wie kleine Impulse im Alltag langfristige Veränderungen anstoßen können.

Die Kraft der Authentizität

Viele Männer versuchen, im Dating besonders souverän oder cool zu wirken – und merken dabei nicht, dass genau das oft das Gegenteil bewirkt. Denn je mehr man versucht, jemand zu sein, der man nicht ist, desto weiter entfernt man sich von echter Ausstrahlung. Ein Mann, der sich nicht beweisen muss, wirkt souverän. Er braucht kein "Alpha-Gehabe", um ernst genommen zu werden. "Männlichkeit zeigt sich nicht in Lautstärke, sondern in der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen – ohne sich zu verstellen", erklärt Andy Friday. Diese innere Ruhe, gepaart mit klarer Kommunikation, ist es, was langfristig überzeugt. Sie schafft Vertrauen – nicht nur bei Frauen, sondern auch im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen. Wer in sich ruht, sendet genau das aus – und das macht den Unterschied.

Denn wer versucht, einem Ideal zu entsprechen, das gar nicht zu ihm passt, wirkt schnell unauthentisch – und genau das spüren andere Menschen. Beziehungen, die auf einer Rolle oder einem Image beruhen, halten selten. Wer dagegen den Mut hat, sich selbst zu zeigen, legt die Basis für echte Verbindung. Eine, die nicht auf Spielchen oder Perfektion beruht, sondern auf Echtheit.

Die Schattenseiten von Alpha-Gehabe

Viele Männer orientieren sich an scheinbar erfolgreichen Vorbildern – etwa auf Social Media oder selbsternannten Coaches, die Dominanz und Kontrolle predigen. Die Botschaft lautet oft: "Zeig keine Schwäche, übernimm die Kontrolle, setz dich durch." Das mag auf den ersten Blick stark wirken – doch dahinter steckt häufig Unsicherheit. Denn wer seinen Wert ständig durch Dominanz oder Status beweisen muss, ist innerlich selten wirklich stabil. Statt echter Verbindung entsteht dabei oft ein Spiel um Macht – und das führt selten zu gegenseitigem Respekt oder einer gesunden Partnerschaft.

"Frauen spüren sehr genau, ob ein Mann sich verstellt", sagt Andy Friday. "Wenn jemand vorgibt, unabhängig zu sein, es aber nicht wirklich ist – dann bleibt die Verbindung oberflächlich." Und genau darin liegt das Problem vieler sogenannter "Alpha-Strategien": Sie erzeugen vielleicht kurzfristig Aufmerksamkeit, aber auf lange Sicht fehlt die emotionale Tiefe. Wirkliche Anziehung zeigt sich, wenn ein Mann sich zu einer Frau hingezogen fühlt, ohne sie zu brauchen. Dieses Gleichgewicht zwischen Offenheit und innerer Unabhängigkeit entscheidet darüber, ob aus einem Flirt eine Begegnung auf Augenhöhe wird – oder nur ein Machtspiel, das schnell ins Leere läuft.

Denn egal, ob es um ein kurzes Kennenlernen oder eine langfristige Beziehung geht – Frauen, die mit sich im Reinen sind, suchen keine Show. Sie suchen Klarheit. Und genau das fehlt in vielen der vermeintlich männlichen Rollenbilder, die online propagiert werden. "Statt sich also anzupassen oder zu inszenieren, geht es darum, die eigene Haltung zu finden – eine, die aus innerer Klarheit entsteht. Genau das macht den Unterschied zwischen einem Mann, der nur spielt, und einem, der wirklich bei sich ist", erklärt Andy Friday.

So entsteht wahre Männlichkeit

Der Unterschied zeigt sich im Alltag: Ein Mann, der sich nicht verbiegt, kommuniziert klar. Er weiß, was er will – und bleibt dabei offen. Er flirtet, ohne zu taktieren. Und wenn ihn etwas anspricht, dann sagt er das. Nicht, um zu beeindrucken. Sondern weil er es so meint. Diese Haltung braucht keine Show. Und sie braucht keine Rolle. Sie entsteht durch Klarheit, Selbstrespekt und den Mut, sich zu zeigen – ohne Erwartungen an das Gegenüber. Wer so auftritt, wirkt nicht nur entspannter, sondern zieht auch die Menschen an, die wirklich passen.

Original-Content von: Andy Friday, übermittelt durch news aktuell