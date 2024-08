ENOVA Power GmbH

Partnerschaft mit der SIGNAL IDUNA-Gruppe: ENOVA etabliert weitere IPP-Plattform für Windparks mit 250 MW in Deutschland

In Kooperation mit der SIGNAL IDUNA-Gruppe und ihrer Sachwerte- und Asset Management-Tochter HANSAINVEST Real Assets GmbH baut die ENOVA-Unternehmensgruppe ihren Eigenbestand an Windparks weiter aus und sichert die Finanzierung für eine zusätzliche Kapazität von 250 MW.

ENOVA und der Asset Manager der SIGNAL IDUNA-Gruppe, HANSAINVEST Real Assets, haben die ersten zwei Windparkvorhaben in die ENOVA IPP II eingebracht. Die beiden Repowering-Projekte befinden sich derzeit im niedersächsischen Emsland im Bau und sollen mit einer Gesamtkapazität von 87 MW in den Jahren 2025 und 2026 in Betrieb gehen. Weitere Windparks in der Weser-Ems-Region mit einer geplanten Kapazität von 180 MW sind bereits in der Genehmigungsplanung und werden schrittweise die ENOVA IPP II-Plattform erweitern.

"Nach dem Erfolg der ersten ENOVA IPP, die ein Windpark-Portfolio von rund 100 MW in den Jahren von 2017 bis 2020 aufgebaut hat, konnten wir HANSAINVEST Real Assets und SIGNAL IDUNA davon überzeugen, unser starkes Wachstum auch in den nächsten Jahren zu begleiten. Wir können hier auf einen starken Partner bauen und freuen uns auf viele zukünftige Projekte", so Björn Burau, Chief Financial Officer der ENOVA Unternehmensgruppe.

"Im Rahmen unserer Infrastruktur-Investments suchen wir nicht nur nach attraktiven Opportunitäten für Eigenkapital-Anlagen, sondern auch für unsere erfolgreiche Mezzanine-IPP-Reihe mit bereits acht Wind- und Solar-IPPs in Deutschland, Frankreich und Polen. Etablierte Spezialisten wie ENOVA sind dabei unsere bevorzugten langfristigen Partner. Wir freuen uns, gemeinsam die Energiewende weiter aktiv voranzutreiben", erläutert Christoph Lüken, Geschäftsführer von HANSAINVEST Real Assets.

Mit dem Ausbau der ENOVA IPP II sowie der Weiterführung der Kooperation mit SIGNAL IDUNA und HANSAINVEST Real Assets setzt ENOVA seinen Erfolgskurs fort und kommt dem strategischen Ziel von 1 Mrd. EUR Assets under Management einen großen Schritt näher.

HANSAINVEST Real Assets und ENOVA arbeiten bereits seit 2017 erfolgreich zusammen. Im Rahmen der strategischen Kooperation stellt HANSAINVEST Real Assets ENOVA langfristiges Mezzanine-Kapital mit einer Laufzeit von bis zu 22 Jahren zur Verfügung.

Die rechtliche Betreuung des Ausbaus der ENOVA IPP II erfolgte durch die Kanzlei Fieldfisher, während der TÜV Süd die technische Due Diligence begleitet hat.

