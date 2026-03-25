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Steuern fressen das Gehalt? Wie Ärzte clever mit Immobilien die Einkommensteuer drücken

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Magdeburg (ots)

Hohe Einkommen, hohe Steuerlast – viele Ärztinnen und Ärzte geben jedes Jahr einen großen Teil ihres Verdienstes an den Fiskus ab. Doch mit der richtigen Strategie lässt sich das ändern: Investitionen in vermietete Immobilien bieten attraktive Möglichkeiten, um die Einkommensteuer spürbar zu senken.

Wer frühzeitig in die richtige Immobilie investiert, kann seine Steuerlast langfristig optimieren und gleichzeitig Vermögen aufbauen. Dieser Beitrag zeigt, welche Modelle sich für Mediziner besonders lohnen, wie sich steuerliche Vorteile konkret nutzen lassen und worauf Ärzte achten müssen, um aus der Immobilienstrategie wirklich zu profitieren.

Vermietete Immobilien als steuerlich attraktive Anlage

Für viele Ärztinnen und Ärzte sind vermietete Immobilien eine besonders interessante Anlageform. Der Grund liegt vor allem in der steuerlichen Behandlung laufender Kosten. Während ein hohes Arbeitseinkommen häufig stark besteuert wird, lassen sich bei Immobilien zahlreiche Ausgaben steuerlich berücksichtigen. Dadurch entsteht ein Mechanismus, der die tatsächliche Steuerbelastung spürbar reduzieren kann.

Zu den abziehbaren Kosten gehören unter anderem Schuldzinsen aus der Immobilienfinanzierung, Grundsteuer, Versicherungen, Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für Reparaturen oder Instandhaltung. Diese Kosten werden steuerlich als Werbungskosten berücksichtigt und mindern damit die steuerpflichtigen Einnahmen aus der Vermietung. Besonders bei Personen mit einem hohen persönlichen Steuersatz fällt dieser Effekt deutlich ins Gewicht. Je höher der Grenzsteuersatz, desto stärker wirkt sich jeder steuerlich absetzbare Euro auf die tatsächliche Steuerlast aus.

Abschreibung als zentraler steuerlicher Hebel

Ein entscheidender Vorteil von Immobilieninvestitionen liegt in der sogenannten Absetzung für Abnutzung, kurz AfA. Dabei handelt es sich um eine steuerliche Abschreibung des Gebäudewertes über viele Jahre hinweg. Obwohl die Immobilie real oft an Wert gewinnt, erkennt das Steuerrecht einen jährlichen Wertverlust an, der steuerlich geltend gemacht werden darf.

Diese Abschreibung reduziert jedes Jahr das zu versteuernde Einkommen aus der Vermietung. Für Ärztinnen und Ärzte mit einem hohen Grenzsteuersatz kann dieser Effekt erheblich sein. Werden beispielsweise größere Kosten steuerlich angesetzt, führt das unmittelbar zu einer spürbaren Entlastung bei der Einkommensteuer. Gleichzeitig bleibt die Immobilie als realer Vermögenswert bestehen und kann langfristig von steigenden Mieten oder einer positiven Wertentwicklung profitieren.

Welche Immobilienmodelle für Ärzte besonders interessant sind

Nicht jede Immobilienstrategie eignet sich gleichermaßen für den Vermögensaufbau. Für viele Mediziner erweist sich eine klassisch fremdvermietete Bestandswohnung als besonders nachvollziehbarer Einstieg. Solche Objekte sind häufig leichter zu kalkulieren, verständlich strukturiert und in vielen Fällen gut finanzierbar.

Auch Neubau-Mietwohnungen können interessant sein, wenn neben der regulären Abschreibung zusätzliche steuerliche Fördermöglichkeiten genutzt werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen ist etwa eine Sonderabschreibung möglich, die den steuerlichen Effekt in den ersten Jahren noch verstärkt. Dadurch lässt sich die Steuerlast gerade in der Anfangsphase einer Investition deutlich reduzieren.

Entscheidend ist jedoch, dass die Immobilie nicht ausschließlich unter steuerlichen Gesichtspunkten betrachtet wird. Eine solide Lage, eine stabile Vermietbarkeit und eine tragfähige Finanzierung bleiben die Grundlage jeder langfristig erfolgreichen Immobilienstrategie.

Worauf Ärzte beim Immobilienkauf besonders achten sollten

So attraktiv steuerliche Vorteile auch sein können, sie sollten niemals das alleinige Entscheidungskriterium sein. Eine Immobilie muss wirtschaftlich funktionieren, damit sie langfristig zur Vermögensstrategie passt. Faktoren wie Standortqualität, Nachfrage am Mietmarkt, Zustand des Gebäudes und realistische Mietpreise spielen deshalb eine zentrale Rolle.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern außerdem größere Sanierungen nach dem Kauf. Werden innerhalb der ersten drei Jahre umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, können diese steuerlich anders behandelt werden als ursprünglich geplant. Überschreiten die Nettoaufwendungen eine bestimmte Grenze im Verhältnis zu den Anschaffungskosten des Gebäudes, gelten sie steuerlich häufig als anschaffungsnahe Herstellungskosten. In diesem Fall können sie nicht sofort vollständig steuerlich geltend gemacht werden, sondern müssen über viele Jahre abgeschrieben werden.

Eine sorgfältige Planung und eine klare wirtschaftliche Betrachtung sind deshalb entscheidend. Wer steuerliche Möglichkeiten, Immobilienqualität und langfristige Strategie miteinander verbindet, kann Immobilien erfolgreich als Bestandteil eines nachhaltigen Vermögensaufbaus nutzen.

Über Severin Welb:

Severin Welb und Tilman Jäger sind die Gründer und Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH. Sie unterstützen Kapitalanleger dabei, attraktive Immobilien zu kaufen und zu vermieten. Dank Rundum-Sorglos-Konzept haben ihre Kunden dabei weder Zeit- noch Verwaltungsaufwand. Auf diese Weise legen sie gemeinsam mit ihren Kunden den Grundstein für einen langfristigen Vermögensaufbau mit Immobilien. Das Team der Vermieten mit Konzept GmbH bietet dabei ein ganzheitliches Konzept, das alle Schritte – ob Objektakquise, Finanzierung, Kauf, Vermietung oder Verwaltung – umfasst. Weitere Informationen unter: https://vermieten-mit-konzept.de/

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