Zum Auftakt der Woche der Seelischen Gesundheit und heutigen Welttag für psychische Gesundheit erklärt die Präsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) Dr. Andrea Benecke: "Immer mehr Kinder und Jugendliche sind - gerade auch angesichts großer globaler Krisen - verstärkt von psychischen Belastungen und Erkrankungen betroffen. Wege zu gezielter Prävention und Versorgung zu ebnen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der alle Akteur*innen aus dem Gesundheits- und Bildungswesen sowie der Familien- und Jugendhilfe auf kommunaler, nationaler und internationaler Ebene mitwirken müssen."

Als Mitglied des gleichnamigen Aktionsbündnisses und seiner Steuerungsgruppe unterstützt die BPtK die Woche der Seelischen Gesundheit, die in diesem Jahr unter dem Motto "Lass Zuversicht wachsen - Psychisch stark in die Zukunft" und unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken steht. Verbände der Selbsthilfe, psychosoziale Einrichtungen und Initiativen organisieren in über 100 Regionen und Städten mehr als 900 Veranstaltungen, die über niedrigschwellige Hilfs- und Beratungsangebote und Empfehlungen zur Selbstfürsorge insbesondere für Kinder und Jugendliche und ihre Eltern und Betreuer*innen informieren.

Der von der World Federation for Mental Health (WFMH) und der World Health Organisation (WHO) initiierte Welttag der psychischen Gesundheit thematisiert in diesem Jahr die psychische Gesundheit von Menschen in humanitären Notfällen. "Die Unterstützung von Menschen in humanitären Krisen ist wichtig, sogar überlebenswichtig", mahnt BPtK-Präsidentin Benecke. "Deshalb muss die psychosoziale Notfallversorgung im Zivil- und Katastrophenschutz konsequent mitgedacht werden. Dieser Aufgabe muss sich die internationale Gemeinschaft stärker widmen und sie in ihre Krisenpläne integrieren."

