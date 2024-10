"Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz": Sky Original Doku über den seit über 25 Jahren gesuchten deutschen Fünffachmörder startet am 19. Dezember

Sky Deutschland

Sky Original True Crime Dokumentation "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" mit neuen Erkenntnissen zum Fall

Beteiligte wie Norman Volker Franz' Ex-Frau Sandra C., sein Sohn Mike F. und ehemalige Komplizen erstmals in Interviews vor der Kamera

Recherchen zum Film führen zu neuen Hinweisen

Regie: Annika Blendl ("Mollath - Und plötzlich bist du verrückt", "Kaulitz & Kaulitz")

Eine Produktion von argon film im Auftrag von Sky Deutschland

Unterföhring, 25. Oktober 2024 - Er zählt zu den meistgesuchten Schwerverbrechern Deutschlands: 1996 wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt, wurde Norman Volker Franz nach einem Gefängnisausbruch und anschließendem dreifachem Raubmord 1998 zusammen mit seiner Frau in Portugal gefasst und inhaftiert. 1999 gelingt Franz erneut die Flucht. Seitdem wird er weltweit wegen fünffachen Mordes gesucht - mehr als 25 Jahre, in denen alle Spuren seiner Verfolger ins Leere laufen. "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" liefert nun neue Erkenntnisse zu dem Fall. Die True Crime Doku lässt neben beteiligten Ermittlern und Anwälten erstmals Sohn Mike F., ehemalige Komplizen sowie seine Ex-Frau Sandra C. zu Wort kommen und konfrontiert sie mit den neuen Recherchen. "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz", eine Produktion von argon film unter der Regie von Annika Blendl ("Mollath - Und plötzlich bist du verrückt", "Kaulitz & Kaulitz"), ist ab dem 19. Dezember exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen.

Über "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz":

Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte - mit bis heute vielen offenen Fragen und einem flüchtigen Fünffachmörder: 1996 wird Norman Volker Franz wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit Hilfe seiner Frau Sandra gelingt ihm wenig später der Ausbruch aus der JVA Hagen. Auf ihrer gemeinsamen Flucht erschießt Franz bei Raubüberfällen in Halle (Saale) und Weimar drei Menschen kaltblütig. 1998 werden Norman Volker Franz und Sandra C. in Portugal gefasst, wo sie über ein Jahr gelebt, sich ein Haus gekauft und einen Sohn bekommen haben. Als er nach Deutschland ausgeliefert werden soll, gelingt Franz 1999 erneut die Flucht. Seitdem wird er weltweit wegen fünffachen Mordes gesucht - mehr als 25 Jahre, in denen alle Spuren seiner Verfolger ins Leere laufen.

Von Norman Volker Franz' Jugend über seine kriminellen Anfänge bis hin zu seinen Taten, seiner mehrfachen Flucht und seinem Verschwinden in Portugal begibt sich "Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" auf die Spuren des gefährlichen und so wenig fassbaren Mörders und wirft ein neues Licht auf den Fall. Wie gelang Norman Volker Franz die Flucht aus den Gefängnissen in Hagen und Lissabon? Wer hat ihn unterstützt? Welche Rolle spielt sein Umfeld in Portugal wie die Anwältin Matilde F. oder sein Mithäftling Paulo Santos? Und wo versteckt sich Norman Volker Franz heute - wenn er überhaupt noch lebt?

Zu sehen und zu hören sind nie gezeigte, exklusive Bewegtbild- und Ton-Aufnahmen von Norman Volker Franz sowie umfangreiches Material aus dem Privatarchiv seiner Ex-Frau Sandra C., darunter persönliche Briefe und Fotos. Sandra C., die in der Sky Original True Crime Doku eine zentrale Rolle einnimmt, äußert sich hier auch zum ersten Mal offen, ausführlich und exklusiv vor der Kamera und wird mit den neuen Recherchen des Filmteams konfrontiert. Neben den langjährigen Ermittlern im Fall, Staatsanwälten und Psychologen konnte Regisseurin Annika Blendl zudem erstmals mit Mike F., dem gemeinsamen Sohn von Norman Volker Franz und Sandra C., und Franz' ehemaligen Komplizen Stefan K. (*Name geändert) und Damian R. sprechen. Außerdem liefert der portugiesische Journalist João Nuno Assunção wichtige Hinweise, die gemeinsam mit den investigativen Recherchen des Filmteams zu neuen Erkenntnissen führen.

Kamila Schmid, Director Original Production Non Scripted Sky Deutschland: "Mit 'Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz' starten wir noch 2024 eine weitere außergewöhnliche True Crime Doku, die unser Sky Originals Portfolio enorm bereichert. In der Dokumentation über den seit Jahrzehnten gesuchten Schwerverbrecher ist es uns gelungen, erstmals engste Vertraute von Norman Volker Franz vor die Kamera zu bringen und zu ehrlichen Statements zu bewegen. Die hochwertige Produktion wirft auf Sky und dem Streaming-Service WOW einen einzigartigen Blick auf das persönliche Umfeld eines Mannes, nach dem bis heute weltweit gefahndet wird. Dabei kommt ihm der Zuschauer so nah, wie noch niemals zuvor."

Produzentin Johanna Behre, argon Film: "Wie einen Film machen über einen Mann, der nicht nur fünf Menschen ermordet hat, sondern auch seit über 25 Jahren auf der Flucht ist? Den die einen ,Angel Face' nennen und andere einen ,eiskalten Killer'? Der bis heute einen langen Schatten auf so viele Leben wirft? Im Film nähern wir uns Norman Franz über seine Taten - ohne dabei seine biographischen Umstände und persönlichen Entscheidungen auszuklammern. Und wir haben uns dazu entschieden, Sandra C.'s Perspektive auf ihre Jugendliebe und die begangenen Verbrechen ins Zentrum zu rücken - und sie als das zu zeigen, was sie waren: kaltblütig."

Regisseurin Annika Blendl zu ihrem Film: "Ich habe den Film als True Crime Fall angenommen, dessen Verbrechen sehr weit zurückliegen, um mit jeder neuen Erkenntnis und Recherche zu realisieren, an was für einem Fall wir hier tatsächlich dran sind und dass nichts davon vorbei ist."

Facts:

"Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" - Sky Original True Crime Doku, ca. 98 Minuten, D 2024; Regie: Annika Blendl; eine Produktion von argon film im Auftrag von Sky Deutschland; Produzentin: Johanne Behre; Producer: Isis Struiksma (argon film); Executive Producer: Nico Gammella (Sky Deutschland)

Ausstrahlung:

"Das Phantom - Auf der Jagd nach Norman Franz" ist ab 19. Dezember auf Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar und startet am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Crime.

