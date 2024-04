BeachAtlas

Englischer Garten in München unter den Top 100 Stränden der Welt ausgewählt von Beachatlas

Beachatlas.com, ein in London ansässiges Startup, das für seine Strandführer bekannt ist, hat den Golden Beach Award 2024 bekannt gegeben und die Top 100 Strände der Welt enthüllt, wie sie von ausgewählten Influencern und Experten gewählt wurden. In diesem Jahr, unerwartet, umfasst die Liste auch den Englischen Garten in München.

Der Englische Garten in München wurde für seine einzigartige Eigenschaft hervorgehoben: „Der Englische Garten in München ist berühmt für den Eisbach, der den besten Flusssurfspot im Stadtzentrum der Welt beheimatet, eine überraschende Entdeckung im Süden Deutschlands. Seit über 40 Jahren hat eine künstlich angelegte Steinstufe eine halbmeterhohe Welle erzeugt, die einige der weltbesten Surfer in ihre Gewässer gezogen hat. Wer hätte gedacht, dass München eine so coole Surfszene direkt in seinem Herzen verbirgt?"

Die Aufnahme solcher Juwelen, die es typischerweise nicht auf traditionelle, eindimensionale 'Beste-Strand'-Listen schaffen, wurde durch die einzigartigen Kriterien ermöglicht. Dies ist die erste Auswahl, die jemals erweitert wurde, um diverse Kriterien wie den Wert für die lokale Gemeinschaft, DEI, Lifestyle-Angebote und kulturelle Bedeutung zu umfassen. Die Liste präsentiert nicht nur Ziele, die unvergleichliche natürliche Schönheit bieten, sondern auch Ziele, die lebendige Lebensstile, inklusive Atmosphären, tief verwurzelte Gemeinschaftsbindungen und bedeutendes kulturelles Erbe bieten.

Der prestigeträchtige erste Platz wurde Bora Bora verliehen, anerkannt für sein traditionelles, perfektes Postkartenbild mit feinem goldenem Sand und klarem blauem Wasser. Dicht gefolgt von Boulders Beach in Südafrika, bekannt für seine Pinguinkolonien, und Waikiki Beach auf Hawaii, gefeiert für seine landschaftliche Schönheit und indigenes Erbe.

