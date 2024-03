The LEGO Group

EINE NEUE ÄRA DER KREATIVITÄT: SCHÖPFER KÖNNEN JETZT IHRE EIGENEN LEGO® INSELN IN FORTNITE ENTWERFEN UND VERÖFFENTLICHEN

San Francisco, 20. März 2024 (ots/PRNewswire)

Die LEGO Group und Epic Games kündigen neue LEGO Tools im Unreal Editor für Fortnite (UEFN) und Fortnite Creative an, mit denen Schöpfer auf der ganzen Welt ihre eigenen LEGO Inseln in Fortnite entwerfen und veröffentlichen können

Auf der Game Developers Conference 2024 geben die beiden Marken den Entwicklern von Fortnite die kreative Kraft des LEGO Systems in Play an die Hand, damit sie erstaunliche neue Spielerlebnisse bauen können, und bieten LEGO Vorlagen an, um ihnen den Einstieg zu erleichtern

Darüber hinaus hat die LEGO Group drei neue LEGO Inseln in Fortnite eingeführt, die Spielern aller Altersgruppen noch mehr Spaß und kreative Spielerfahrungen bieten

Die LEGO Group und Epic Games haben heute bekannt gegeben, dass Fortnite-Schöpfer auf der ganzen Welt nun in der Lage sein werden, ihre eigenen LEGO Inseln in Fortnite mit LEGO Elementen zu entwerfen und zu bauen. Damit werden das kultige LEGO System in Play und seine unendlichen kreativen Möglichkeiten in einer digitalen Umgebung zum Leben erweckt wie nie zuvor.

Live auf der Bühne der 2024 Game Developers' Conference (GDC) enthüllten die beiden Unternehmen, dass LEGO Elemente, LEGO Styles und andere LEGO Marken-Assets ab sofort im Unreal Editor für Fortnite (UEFN) und Fortnite Creative verfügbar sind – so können Schöpfer ihre eigenen LEGO Inseln veröffentlichen, die Spieler jeden Alters gemeinsam entdecken und genießen können. Es stehen vier verschiedene Vorlagen zur Verfügung, mit denen jeder beginnen kann.

Dies ermöglicht es den Schöpfern, eine Reihe von verschiedenen Arten von aufregenden Erlebnissen für LEGO Fans in Fortnite zu bauen, die sie allein oder mit Freunden genießen können. Alle veröffentlichten LEGO Inseln müssen eine ESRB-Einstufung von E10+ haben, um für Spieler in den Vereinigten Staaten zugänglich zu sein, und eine PEGI-Einstufung von 7, um für Spieler in den meisten Ländern Europas zugänglich zu sein. Alle LEGO Inseln nutzen die Kindersicherung und Sicherheitsfunktionen von Epic Games.

Fortnite-Schöpfer, die sich dafür entscheiden, ihre eigenen LEGO Inseln zu veröffentlichen und Teil des Fortnite Island Creator Program sind, können für ihre Kreationen Auszahlungen erhalten.

Dies ist das neueste Ergebnis der langfristigen Partnerschaft zwischen Epic Games und The LEGO Group, die im Dezember 2023 mit dem Start des Survival-Crafting-Abenteuers LEGO Fortnite begann. Seitdem hat die LEGO Group mehrere familienfreundliche LEGO Inseln in Fortnite mit UEFN gebaut und veröffentlicht, damit die Spieler ihre LEGO Spiele-Reise fortsetzen können – von denen drei weitere spannende LEGO Inseln auf der GDC-Bühne vorgestellt wurden:

LEGO Prop Hunt – baut auf der beliebten „Prop Hunt"-Mechanik auf, um Ihnen und anderen Spielern verrückten LEGO-Spaß in den Weiten eines verrückten Einkaufszentrums zu bieten!

– baut auf der beliebten „Prop Hunt"-Mechanik auf, um Ihnen und anderen Spielern verrückten LEGO-Spaß in den Weiten eines verrückten Einkaufszentrums zu bieten! LEGO Battle Arena – ermöglicht es den Spielern, der nächste Spinjitzu-Meister zu werden! Sie können im LEGO NINJAGO Dojo mit Lloyd und den Meistern des Spinjitzu ein spezielles Training absolvieren, bei dem Sie gegen andere Teilnehmer antreten, Ihre Fähigkeiten verbessern und sich beweisen können.

– ermöglicht es den Spielern, der nächste Spinjitzu-Meister zu werden! Sie können im LEGO NINJAGO Dojo mit Lloyd und den Meistern des Spinjitzu ein spezielles Training absolvieren, bei dem Sie gegen andere Teilnehmer antreten, Ihre Fähigkeiten verbessern und sich beweisen können. LEGO Cat Island Adventure – ein spielerisches Spiel, bei dem es darum geht, eine freundliche Katze auf einer Insel kennenzulernen, ihre Beziehung zu ihr zu pflegen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Spieler müssen Aufgaben erfüllen, um ihre Katze bei Laune zu halten, und sie lässt Sie wissen, wenn sie nicht zufrieden ist!

Diese neuen LEGO Inseln gesellen sich zu den im Februar eingeführten „LEGO Raft Survival" und „LEGO Obby Fun", deren Ideen sogar auf die Kindheitserinnerungen einiger Entwickler der LEGO Group zurückgehen.

„Die heutige Ankündigung ist ein enorm wichtiger Schritt, um die Kreativität zu demokratisieren und die Macht der Marke LEGO wie nie zuvor in die Hände von Schöpfer zu legen", sagte Kari Vinther Nielsen, Head of Play & Creator Growth bei LEGO GAME. „Wir wollen, dass Kinder und Familien in Fortnite eine ganze Reihe von lustigen und fesselnden Spielerlebnissen genießen können, und das Potenzial, das diese Neuigkeit den Schöpfern bietet, ist unglaublich aufregend – wir können es kaum erwarten, zu sehen, was jeder baut und wie sehr die Community die Kreationen genießt."

Und es wird noch mehr kommen – die LEGO Group wird im Laufe des Jahres 2024 und darüber hinaus mehrere weitere LEGO Themenerlebnisse in Fortnite enthüllen.

