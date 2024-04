Hillstone Networks

Hillstone Networks wird im Microsegmentation Solutions Landscape Report genannt

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Hillstone Networks bietet fortschrittliche Mikrosegmentierung für verschiedene Branchen.

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde im Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, Q2 2024 aufgenommen. Der Bericht bietet einen Überblick über den Markt für Mikrosegmentierung, wobei der Schwerpunkt auf den Anbietern liegt, die Lösungen zum Schutz kritischer Ressourcen, zur Bekämpfung von Ransomware und zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien anbieten. Der Bericht bietet Sicherheitsexperten einen Überblick über die genannten Anbieter, wobei Faktoren wie Größe, geografischer Schwerpunkt und Anwendungsfälle berücksichtigt werden, um die am besten geeignete Option für die angestrebten Anwendungsfälle oder Bedürfnisse auszuwählen.

Im Landscape Report stellt Forrester fest, dass es bei Zero Trust darum geht, implizites Vertrauen durch explizite Richtlinien zu ersetzen. In physischen und virtuellen Netzen wird die Anwendung dieses Prinzips als Mikrosegmentierung bezeichnet.... [Es] war eine der ersten echten Zero Trust-Technologien, die nach der Veröffentlichung der ersten Zero Trust-Berichte durch Forrester entwickelt wurden.

Forrester stellt in dem Bericht fest, dass der Haupttrend darin besteht, dass „Unternehmen endlich ernst machen mit Zero Trust. Einige setzen die Mikrosegmentierung proaktiv als Teil einer Zero-Trust-Strategie oder -Initiative ein. Andere setzen es ein, weil sie von Ransomware betroffen waren und versuchen, dies erneut zu vermeiden. Aber alle machen Zero Trust mit Mikrosegmentierung."

„Die Anerkennung als Anbieter in der Landschaft der Mikrosegmentierungslösungen unterstreicht für uns die zentrale Rolle, die unsere Technologie beim Schutz kritischer Ressourcen und bei der Abwehr von Ransomware-Bedrohungen spielt. Wir glauben, dass dies unser Engagement für die Bereitstellung modernster Sicherheitsmaßnahmen bestätigt, die auf einer innovativen und KI-gestützten Plattform aufbauen, die unseren Kunden hilft, sich gegen die sich entwickelnden Cyber-Risiken zu verteidigen und dabei Widerstandsfähigkeit und Vertrauen zu gewährleisten", erklärt Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks.

Die Mikrosegmentierungslösung von Hillstone bietet die folgenden Hauptvorteile:

Erweiterte und umfassende Mikrosegmentierung für physische Server, virtuelle Maschinen, Cloud-Hosts und Container, nahtlos kompatibel mit mehreren Plattformen.

Umfassende, integrierte Layer 4 bis 7 Sicherheits- und Malware-Funktionen (Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System, AntiVirus, URL-Filterung, DDoS- und Bot-Abwehr) sowie vollständiges Schwachstellenmanagement über den gesamten Anwendungslebenszyklus.

Verteilte Architektur für einfache Skalierung und Portabilität.

Zentralisierte und umfassende Sichtbarkeit zur Reduzierung von Lücken in der Bedrohungsoberfläche.

Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Hillstone Networks hier.

Informationen zu Hillstone Networks

Der integrative Cybersecurity-Ansatz von Hillstone Networks basiert auf einer visionären, KI-gestützten und leicht zugänglichen Plattform, die Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung zur Sicherung von über 28.000 Unternehmen weltweit bietet.

inquiry@hillstonenet.com

Original-Content von: Hillstone Networks, übermittelt durch news aktuell