weißensee kunsthochschule berlin

"Rundgang - Tage der offenen Tür 2026"

Jahresausstellung der weißensee kunsthochschule berlin

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Berlin (ots)

Mit dem "Rundgang - Tage der offenen Tür 2026" feiert die weißensee kunsthochschule berlin am 11. und 12. Juli den Höhepunkt ihres 80-jährigen Jubiläums und gibt auf rund 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Einblicke in die Arbeits- und Forschungsprozesse der Nachwuchskünstler*innen und -designer*innen.

800 Studierende der Fachgebiete Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Textil- und Material-Design, Visuelle Kommunikation, Künstlerisch Gestalterische Grundlagen, Theorie und Geschichte, Raumstrategien und Kunsttherapie präsentieren ihre Forschungsergebnisse sowie Projekte und Abschlussarbeiten aus dem Studienjahr 2025/26. Im Spannungsfeld sozialer, politischer und ökologischer Herausforderungen zeigen die Künstler*innen und Designer*innen zukunftsweisende gestalterische Lösungen sowie ein facettenreiches Panorama zeitgenössischer Kunst.

Neben den Ausstellungen bietet die weißensee kunsthochschule berlin mit Vorträgen zur Geschichte der Hochschule sowie mit Performances, Filmen, Live-Demonstrationen, Gesprächen und Führungen ein vielseitiges Programm.

Der Reigen der Abschlusspräsentationen beginnt bereits am 2. Juli 2026 mit der "seefashion26": Um 18 und um 21 Uhr präsentieren die Absolvent*innen des Fachgebiets Mode-Design ihre Abschlusskollektionen auf dem Catwalk im ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik). Am 3. Juli 2026 eröffnen die Absolvent*innen der Malerei und Bildhauerei ihre Ausstellung "escalators to: big bang" in der Radsetzerei Berlin um 18 Uhr. Und am 9. Juli 2026 von 18 bis 22 Uhr feiern die Absolvent*innen der Visuellen Kommunikation unter dem Titel "Are you asleep? I am up walking around" die Vernissage ihrer Abschlussausstellung in den Projekträumen im Metropolenhaus feldfünf.

Rundgang - Tage der offenen Tür 2026

Zentrale Ausstellung aller Fachgebiete

weißensee kunsthochschule berlin

Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Öffnungszeiten: Sa./So., 11./12.7.2026, 12-20 Uhr

Weitere Infos zum Rundgang

Eröffnung Festakt: Sa., 11.7.2026, 12 Uhr, Anmeldung erforderlich

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