haensch strategy expandiert am Kurfürstendamm Berlin

Volker Görg wird Senior Director

Beratungsunternehmen wächst räumlich, personell und inhaltlich - mit kompetenter Verstärkung an der Spitze

Berlin (ots)

Knapp ein Jahr nach der Gründung schlägt die haensch strategy GmbH ein neues Kapitel auf: Das Beratungsunternehmen bleibt am Berliner Kurfürstendamm, zieht jedoch in neue, deutlich größere und repräsentative Räumlichkeiten - und schafft damit Raum für neue Ideen und Wachstum. Der Umzug steht sinnbildlich für die nächste Entwicklungsphase: mehr Platz für Austausch, Zusammenarbeit und neue Ideen.

Besonders markant ist der personelle Ausbau: Volker Görg (65), ausgewiesener Experte des parlamentarischen Betriebs in Deutschland, wird zum 1. August 2025 Senior Director des Unternehmens. Görg war zuletzt Unterabteilungsleiter der Parlamentsdienste im Deutschen Bundestag - und hat in seiner über drei Jahrzehnte umfassenden Laufbahn nicht nur zentrale Gremien betreut, sondern auch fünf Bundestagspräsident:innen - Prof. Dr. Rita Süssmuth, Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Dr. Norbert Lammert, Dr. Wolfgang Schäuble und Bärbel Bas - in Fragen der Geschäftsordnung beraten, auch während laufender Debatten im Plenum.

Görg war bis 2023 in der Verwaltung des Deutschen Bundestages tätig und blickt auf eine über 30-jährige Laufbahn im parlamentarischen Betrieb zurück. Sein Fokus lag auf Parlamentsorganisation, Kommunikation, Recht und strategischer Steuerung - vielfach an zentraler Stelle im parlamentarischen Maschinenraum.

Als Jurist war Görg unter anderem Büroleiter des 1. Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Referatsleiter im Parlamentssekretariat sowie im Parteispenden-Untersuchungsausschuss tätig. Zudem verfügt Volker Görg über ein starkes und belastbares Netzwerk in Politik, Verwaltung und Gesellschaft, das er über viele Jahre hinweg aufgebaut hat - vertrauensvoll, verbindlich und wirksam. Dieses Netzwerk bringt er nun gezielt in den Ausbau und die strategische Weiterentwicklung von haensch strategy ein.

Was den Wechsel besonders macht: Volker Görg war der erste Chef von Matthias Haensch im Deutschen Bundestag. Aus einer professionellen Beziehung wurde über die Jahre eine enge Freundschaft - die nun in einer gemeinsamen unternehmerischen Aufgabe mündet.

Matthias Haensch, Gründer und Geschäftsführer: "Volker Görg war mein erster Chef. Dass er unser Team verstärkt, ist für mich persönlich etwas ganz Besonderes und für haensch strategy ein echter Glücksfall. Er bringt enorme strategische Erfahrung, analytische Schärfe, ein tiefes Verständnis für politische Prozesse - und ein tragfähiges Netzwerk mit, das Vertrauen und Wirkung schafft. Seine berufliche Laufbahn steht für Demokratie, Souveränität, Integrität und ein tiefes Verständnis politischer Abläufe. Gemeinsam mit ihm setzen wir neue Impulse - mit neuer Energie und klarem Kurs."

Volker Görg, ab 1.8.2025 Senior Director: "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel - in einem Umfeld, das auf Substanz, Haltung und Wirksamkeit setzt. Nach vielen Jahren im Bundestag ist es mir eine besondere Freude, jetzt gemeinsam mit Matthias Haensch etwas weiterzuentwickeln, das Relevanz und Richtung hat - und bei dem ich meine Erfahrungen und Kontakte gezielt einbringen kann. Darüber hinaus haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen eigenen Beitrag für die Stärkung der Demokratie zu leisten."

Über haensch strategy GmbH

Die haensch strategy GmbH wurde 2024 gegründet und berät Kund:innen aus Wirtschaft, öffentlicher Hand und Verbänden im DACH-Raum - mit den Schwerpunkten Strategieberatung, Kommunikation und Förderberatung. Der Beratungsansatz ist umsetzungsorientiert, verlässlich und stark vernetzt.

