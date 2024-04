Haensch Strategy GmbH

Beratungsunternehmen haensch strategy geht in Berlin an den Start

Berlin (ots)

Der Strategieexperte Matthias Haensch macht sich mit seinem eigenen Unternehmen mit Sitz in Berlin selbständig. Unter der Marke haensch strategy berät er ab sofort Unternehmen und Organisationen in der Entwicklung und Implementierung ihrer Kommunikations- und Geschäftsstrategien.

"Unser Markenkern ist die individuelle, persönliche Betreuung unserer Kunden und daraus resultierend die Entwicklung maßgeschneiderter Strategien und Kommunikationsmaßnahmen für messbar bessere Ergebnisse", sagt Matthias Haensch. Als zusätzliches Geschäftsfeld bietet haensch strategy die Förderberatung an. "Das ist ein ,Extra´ für unsere Kunden, die davon profitieren, dass wir uns als Beratungsunternehmen im Dschungel der Förderlandschaft besonders auskennen", erläutert der Gründer.

Matthias Haensch (54) verfügt über fast 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Feld der Strategieentwicklung und Kommunikation. Bevor er sein eigenes Unternehmen gründete, war er zuletzt beim renommierten Beratungsunternehmen Christ&Company als Senior Partner beschäftigt. Dort beriet Haensch Unternehmen insbesondere in Marketing- und Kommunikationsfragen sowie bei der strategischen Geschäftsentwicklung. "Ich freue mich sehr darauf, die Zusammenarbeit mit Harald Christ und Partnern aus meinem Netzwerk mit meinem eigenen Unternehmen fortzusetzen und neue Kunden zu gewinnen", unterstrich Haensch. Haensch ist Senior Advisor der Christ&Company Consulting GmbH.

"Ich wünsche Matthias Haensch einen guten Start in die Selbständigkeit und viel Erfolg mit seinem neuen Unternehmen. Im Rahmen gemeinsamer Projekte ergeben sich auch in Zukunft Kooperationsmöglichkeiten", erklärte Harald Christ, Chairmann der Christ & Company.

Zu Beginn seiner Karriere hatte Diplom-Jurist Haensch als Referent u.a. Reden für die damalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth geschrieben. Es folgten Stationen mit leitender Funktion in Unternehmen und Institutionen. Von 2014 bis Januar 2020 leitete er die Kommunikation und Beratung der Investitionsbank des Landes Brandenburg und ihrer Tochtergesellschaften, bevor er im Februar 2020 zu Christ&Company wechselte.

Unterstützung erhält Geschäftsführer Matthias Haensch in seinen Räumen am Kurfürstendamm u.a. von der Diplom-Kommunikationswirtin Maximiliane Jonker, die das Marketing und die Pressearbeit des jungen Unternehmen vorantreiben wird und zudem das Personalwesen und das Accounting verantwortet.

Über haensch strategy

Das Berliner Beratungsunternehmen mit Sitz am Kurfürstendamm ist spezialisiert auf Strategieberatung, Kommunikation sowie Förderberatung. Das Unternehmen wurde 2024 durch den CEO Matthias Haensch in Berlin gegründet und agiert im Raum DACH. haensch strategy ist eingebunden in ein belastbares und stetig wachsendes Netzwerk von regional, national und z.T. international agierenden Partnern. Der Beratungsansatz ist integrativ und umsetzungsorientiert.

Original-Content von: Haensch Strategy GmbH, übermittelt durch news aktuell