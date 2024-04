CE LINK LIMITED

CE-LINK stellt das SFX-Netzteil vor, das alles verändert: Kleine Größe, große Leistung

Hongkong (ots/PRNewswire)

CE LINK LIMITED („CE-LINK"), ein führender Hersteller von Unterhaltungselektronik, freut sich, die Einführung seines revolutionären SFX-Netzteils bekannt zu geben, das neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Kompaktheit setzt. Diese neueste Innovation von CE-LINK, die entwickelt wurde, um Spiele und IT-Erfahrungen zu verbessern, steht als das kompakteste SFX-Netzteil in seiner Kategorie und liefert eine beeindruckende maximale Leistung von 1000W. Besuchen Sie vom 11. bis 14. April den Stand 3A-02 in Halle 3 der AsiaWorld-Expo und erleben Sie diese bahnbrechende Neuerung auf der kommenden Global Sources Electronic Show in Hongkong.

Dieses Produkt zeichnet sich durch außergewöhnliche Kompaktheit und hervorragende Leistung aus. Mit seinen geringen Abmessungen von nur 125x100x63,5 mm bietet dieses SFX-Netzteil eine starke Leistung von bis zu 1000 W. Es ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in jedes Setup einfügt, egal ob es sich um ein ATX- oder ITX-Gaming-Gehäuse handelt. Zusätzlich sind Versionen mit 850W und 750W Leistung erhältlich, um verschiedene Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Dieses Netzteil ist mit dem begehrten 80 PLUS Platinum-Zertifikat ausgezeichnet, das einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % bei typischer Belastung garantiert. Darüber hinaus sind die Spannungsschwankungen mit weniger als ±2 % außergewöhnlich gering, was den von Intel festgelegten Industriestandard von weniger als ±5 % übertrifft. Dies gewährleistet, dass sich die Nutzer auf eine gleichbleibende und zuverlässige Leistungsabgabe verlassen können.

Dieses SFX-Netzteil erfüllt die neuesten Intel ATX 3.0- und PCI-e Gen 5.0-Standards und bietet dreifache GPU- und doppelte Gesamtleistung für Gamer und Profis gleichermaßen. Darüber hinaus verfügt es über ein fortschrittliches Schaltungsdesign, das Halbbrücken-LLC, synchrone Gleichrichtung (SR) und DC/DC-Wandlungstechniken umfasst. Dieser ausgeklügelte Ansatz verbessert sowohl die Effizienz als auch die Stabilität der Stromversorgung.

Darüber hinaus bietet dieses Produkt mit nativen PCI-e 5.0 12VHPWR-Stromkabeln nahtlose Unterstützung für die neueste Generation von Grafikkarten.

Gleichzeitig sorgt die intelligente Temperaturregelung und die geräuscharme Kühlung für einen leisen Betrieb. Der intelligente temperaturgesteuerte Start-Stopp-Mechanismus des Lüfters in Verbindung mit einem 92-mm-FDB-Lüfter (Fluid Dynamic Bearing) verbessert die Wärmeleistung erheblich. Er stellt sicher, dass die Hauptausgänge (+12V, +5V, +3,3V) unter allen Bedingungen einen Ripple-Noise-Pegel von unter 30mV aufweisen und damit die Intel-Standards für Stromversorgungsrauschen übertreffen.

Dank des vollständig modularen, flachen Kabeldesigns ist die Installation einfach und fördert ein sauberes und effizientes Kabelmanagement im Gaming-Host.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ce-link.com.

Oder folgen Sie dem Unternehmen auf:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ce-link

Facebook: www.facebook.com/CELINK.ELECTRONICS

Original-Content von: CE LINK LIMITED, übermittelt durch news aktuell