Berlin (ots)

Die politische und wirtschaftliche Situation in Deutschland wird zunehmend schwieriger. Das führt nicht nur dazu, dass das Land für ausländische Fachkräfte an Attraktivität verliert, sondern auch immer mehr Deutsche auswandern. Ein prominentes Beispiel ist der Fußballprofi Toni Kroos, der seit zehn Jahren in Spanien lebt und nicht vorhat, nach Deutschland zurückzukehren. Auch der Berater Oktay Cömertler hat Deutschland gemeinsam mit seiner Familie verlassen und lebt jetzt in Nordzypern. Dort hilft er Auswanderungswilligen, die passende Immobilie zu finden, um in Nordzypern Fuß zu fassen und wirtschaftlich unabhängig zu werden. In diesem Artikel spricht der Experte über die Auswirkungen der deutschen Emigration und beleuchtet die persönlichen Beweggründe von Toni Kroos.

Besonders für Investoren stellen die hohe Steuerlast und die Bürokratie in Deutschland erhebliche Hindernisse dar, die ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit erschweren. Auch das Wetter macht vielen Menschen zu schaffen und so zieht es sie nicht nur im Sommer in wärmere Länder: Jährlich verlassen etwa 200.000 deutsche Staatsangehörige das Land, darunter viele hochqualifizierte Fachkräfte im erwerbsfähigen Alter. Das bedeutet, dass ein großer Teil der deutschen Auswanderer über einen akademischen Abschluss verfügt - was einen enormen Einfluss auf den deutschen Arbeitsmarkt hat. "Die Bedingungen für Fachkräfte und Investoren müssen sich in Deutschland signifikant verbessern, um dem Auswanderungstrend entgegenzuwirken", erklärt Oktay Cömertler. "Doch bis dahin stellt die Auswanderung aus Deutschland eine attraktive Alternative dar, die allerdings gründlich durchdacht werden sollte."

"Sein Land zu verlassen, erfordert eine sorgfältige Planung und ehrliche Begründungen", erklärt Oktay Cömertler. Sein Erfolg als Berater basiert auf vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Investoren, die er durch individuelle Beratungsangebote, kostenlose Investment-Trips und langjährige Erfahrung unterstützt. Nordzypern hat ihn persönlich durch seine unternehmerfreundlichen Möglichkeiten, hohe Lebensqualität und beeindruckende Natur überzeugt. Investoren profitieren hier von lukrativen Geschäften, niedrigen Einstiegspreisen bei Immobilien, umfangreichen finanziellen Freiheiten und einer hochentwickelten Infrastruktur. Oktay Cömertler möchte daher über die Abwanderung aufklären und die Gründe, aber auch die Konsequenzen transparent darlegen.

Steigende Emigration: Auswirkungen und Handlungsbedarf für Deutschland

Die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte hat mehrere Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft: Erstens verstärkt sie den bereits bestehenden Fachkräftemangel in vielen Branchen. Besonders betroffen sind dabei Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Ingenieurwissenschaften und die IT-Branche. Das Problem: Die Lücke, die durch die Abwanderung entsteht, kann durch die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte nicht vollständig geschlossen werden, da Deutschland in den letzten Jahren an Attraktivität als Arbeitsort verloren hat. "In Deutschland sind grundlegende Veränderungen notwendig, um das Land wieder als attraktiven Lebensort zu gestalten und bessere Karrierechancen zu ermöglichen", betont Oktay Cömertler. Zudem hat die Abwanderung langfristige gesellschaftliche Folgen: Hochqualifizierte Fachkräfte, die ins Ausland gehen, fehlen nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in sozialen und kulturellen Bereichen.

Wieso Toni Kroos nicht nach Deutschland zurückkehren wird

Die Gründe für eine Auswanderung lassen sich an einem prominenten Beispiel verdeutlichen: Vor dem EM-Viertelfinale war Toni Kroos zu Gast im Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht, in dem er unter anderem auch über seine eigene Auswanderung nach Spanien vor zehn Jahren spricht. Auch nach seinem Karriereende hat der Fußballprofi nicht vor, nach Deutschland zurückzukehren. Als Grund nennt er dafür hauptsächlich die Gefühlslage des Landes: "Ich finde Deutschland nach wie vor ein tolles Land und ich bin gerne da. Es ist aber nicht mehr ganz das Deutschland, das es vielleicht vor zehn Jahren war, als wir gegangen sind", so Toni Kroos im Podcast.

Zudem spricht er von der Sicherheitslage des Landes: "Ich habe eine siebenjährige Tochter. Wenn mich aktuell jemand fragen würde: Würdest du deine Tochter mit 14 Jahren abends um 23 Uhr in Spanien rauslassen oder in einer deutschen Großstadt? Da würde ich tendenziell eher Spanien sagen", erklärt Toni Kroos weiter. Markus Lanz fasst es mit der Angst vor Kontrollverlust zusammen: Das Land scheint in den letzten zehn Jahren, besonders seit der Pandemie, spürbar aggressiver geworden zu sein.

Toni Kroos ist auch der Meinung, dass beim Thema Migration in der Politik Fehler gemacht wurden - und sieht darin einen der Gründe für die zunehmende Spaltung im Land: "Migration ist etwas Tolles und ich stehe zu 100 Prozent dahinter. Doch wenn viele Menschen kommen und wir nicht unterscheiden können, wer uns guttut und wer nicht, spaltet das die Haltung der Deutschen." Diese gesellschaftliche Herausforderung reflektiert auch Richard David Precht, der beobachtet, dass die Deutschen in den letzten Jahren überfordert wurden, da zahlreiche Probleme an verschiedenen Ecken sichtbar werden. Obwohl Deutschland ein positives und offenes Land ist, sieht auch Toni Kroos eine unkontrollierte Entwicklung, die das Land negativ beeinflusst und zu einem Mangel an positiver Lebensqualität geführt hat.

Nordzypern: Wieso es das ideale Land für Investoren ist

Immer mehr Menschen in Deutschland teilen diese Gefühle und sehen in der Auswanderung eine dauerhafte Lösung. Auch Oktay Cömertler überzeugten die zahlreichen Vorteile, sodass er gemeinsam mit seiner Familie in das mediterrane Paradies auswanderte. So überzeugt Nordzypern unter anderem mit 320 Sonnentagen im Jahr, einer attraktiven Umgebung inklusive Meer und Bergen, mediterranem Essen und gastfreundlichen Menschen. Hinzu kommt die Möglichkeit, gesellschaftlich freier zu agieren und hohe Mietrenditen zu erwirtschaften. Insgesamt bietet die Insel damit sehr viel Potenzial und eignet sich daher insbesondere deutsche Investoren als attraktiver Ort für ein dauerhaftes Leben. Doch die Auswanderung muss sorgfältig geplant werden - und dabei steht Oktay Cömertler seinen Kunden unterstützend zur Seite. Mit umfassenden Ortskenntnissen hilft er Investoren dabei, geeignete Immobilien zu finden und bewahrt sie so vor typischen Fehlentscheidungen. Dank seiner Unterstützung bietet Nordzypern einen Ort für alle, die sich um die Bildung ihrer Kinder, den Zustand des Gesundheitssystems und ihr Vermögen sorgen.

