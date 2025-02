Klauke Enterprises GmbH & Co. KG

Klauke Enterprises: Diese Probleme haben Unternehmen ohne externe IT-Abteilung

Eine effektive IT-Infrastruktur ist entscheidend für nachhaltiges Wachstum. Doch warum sollten Unternehmen in eine externe IT-Abteilung investieren, wenn Softwarelösungen heute so einfach verfügbar sind?

Ein gut funktionierendes IT-System gilt heutzutage als Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. Ohne Digitalisierung, kontinuierliche Optimierung und Automatisierung wird es für Unternehmen immer schwieriger, den steigenden Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden – mit der Folge, dass sie hinter der Konkurrenz zurückbleiben. Besonders Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung stoßen hier schnell an ihre Grenzen: Manuelle Datenübertragungen, halb automatisierte Prozesse und isolierte Softwarelösungen erschweren ihnen nicht nur die Arbeit, sondern verhindern auch, dass das volle Potenzial der Tools ausgeschöpft wird. Hinzu kommen schwer nachvollziehbare Kosten und ein chaotischer Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter. Trotz dieser Herausforderungen zögern viele Unternehmen, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen. „Häufig besteht die Sorge, dass die Kosten für einen IT-Mitarbeiter zu hoch sind“, erklärt Felix Klauke, Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG. „Zudem ist es angesichts des Fachkräftemangels in der IT aktuell schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und selbst wenn es gelingt, einen Kandidaten zu gewinnen, ist nicht garantiert, dass er Erfahrung mit aktuellen Themen wie Digitalisierung oder Automatisierung mitbringt.“

„An genau diesem Punkt kommt eine externe IT-Abteilung ins Spiel“, fährt der Experte fort. „Sie bietet eine kostengünstige Lösung für Unternehmen, die auf eine effiziente IT-Infrastruktur angewiesen sind, die sich flexibel an die spezifischen Bedürfnisse ihres Unternehmens anpasst.“ An genau diesem Punkt setzt Klauke Enterprises an: Als externe IT-Abteilung unterstützen Felix Klauke und sein Team vor allem kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Software-as-a-Service (SaaS) und Bildung dabei, ihre Systeme zu optimieren und ihre Prozesse zu automatisieren – und sorgen so für eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur. So sparen sich die Kunden nicht nur Kosten für ein fest angestelltes IT-Team, sondern profitieren durch die Optimierungen und Automatisierungen auch von einer deutlichen Zeitersparnis. Die gewonnene Zeit können Unternehmen vollumfänglich in die Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern reinvestieren. Warum eine externe IT-Abteilung außerdem sinnvoll ist, hat Felix Klauke im Folgenden zusammengefasst.

1. Langjährige Erfahrung

Eine externe IT-Abteilung bietet langjährige Erfahrung und gebündelte Expertise, die sich aus der Arbeit mit den verschiedensten Unternehmen ergeben. Anstatt auf einen einzelnen IT-Mitarbeiter angewiesen zu sein, erhalten Unternehmen Zugang zu einem ganzen Team von Experten mit unterschiedlichen Spezialgebieten. Das ermöglicht es, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden.

2. Effizienz

Externe IT-Teams bringen eine objektive Perspektive in die Analyse und Optimierung bestehender Geschäftsprozesse ein. So können ungenutzte Potenziale und bestehende Schwachstellen in der IT-Infrastruktur schnell identifiziert werden. Das Ergebnis: weniger manuelle Arbeit, effizientere Abläufe und eine bessere Software-Nutzung.

3. Hohe Flexibilität

Eine externe IT-Abteilung sorgt für die nötige Flexibilität, um die IT-Betreuung genau an die Bedürfnisse jedes Unternehmens anzupassen. Unternehmen zahlen nur für die Leistungen, die sie wirklich brauchen. Wächst das Unternehmen, kann die IT-Infrastruktur zu jeder Zeit problemlos an das Unternehmenswachstum angepasst werden, ohne dass zusätzliche Mitarbeiter eingestellt oder neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. So können Unternehmen ihre IT-Ressourcen flexibel genau dann skalieren, wenn sie sie brauchen, ohne langfristige Verpflichtungen einzugehen.

4. Kostentransparenz

Im Gegensatz zu unvorhersehbaren Kosten durch teure IT-Dienstleister oder undurchsichtige Software-Abos bietet eine externe IT-Abteilung außerdem eine klare Preisstruktur, die es Unternehmen ermöglicht, ihre IT-Kosten besser zu planen. Diese Transparenz hilft nicht nur dabei, finanzielle Überraschungen zu vermeiden, sondern auch dabei, Ressourcen effizienter einzusetzen. Zudem können externe IT-Teams aktiv an der Optimierung bestehender Prozesse mitarbeiten, was zu einer weiteren Kostenreduzierung führt.

5. Sofortige Verfügbarkeit

Der Fachkräftemangel stellt für viele Unternehmen eine erhebliche Herausforderung dar – besonders in ländlichen Regionen oder für spezialisierte Nischenaufgaben. Eine externe IT-Abteilung ist nicht von langwierigen Einstellungsverfahren abhängig, sondern steht Unternehmen sofort zur Verfügung. So können Unternehmen schnell und unkompliziert auf qualifizierte IT-Mitarbeiter zugreifen, ohne Zeit und Ressourcen in die Rekrutierung und Einarbeitung neuer Kandidaten investieren zu müssen.

Am Ende gilt: Unternehmen ohne externe IT-Abteilung riskieren, in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zurückzufallen, da sie nicht in der Lage sind, ihre IT-Systeme effizient zu optimieren und zu automatisieren. Eine externe IT-Abteilung stellt sicher, dass Unternehmen nicht nur ihre Infrastruktur schnell anpassen können, sondern auch langfristig Kosten und Zeit sparen. So wird IT zu einem flexiblen, skalierbaren Erfolgsfaktor, der Unternehmen in die Lage versetzt, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und nachhaltig zu wachsen.

