IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit

Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen: Die IDD GmbH bringt Datenschutzlösungen mit Michael Meyer nach NRW

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Das Thema Datenschutz sollte für Unternehmen heute oberste Priorität haben, dennoch wird es von vielen eher stiefmütterlich behandelt. Ein Fehler, wie auch Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH bestätigt, mit der er Unternehmen in Sachen Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit unterstützt. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat das Unternehmen dank des neuen Mitarbeiters Michael Meyer einen neuen Standort in Leichlingen eröffnet. Wie der neue Standort Firmen unterstützt, welche Lösungen angeboten werden und warum jetzt der richtige Zeitpunkt für mehr IT-Sicherheit ist, erfahren Sie hier.

Deutsche Unternehmen investieren jährlich Millionenbeträge in innovative Technologien, doch eins bleibt dabei oft auf der Strecke: die nachhaltige Absicherung sensibler Informationen. Zwar weiß ein versierter IT-Leiter genau, wie er Firewalls errichtet und Verschlüsselungen implementiert – doch zwischen Meetings, Krisenmanagement und operativer Hektik fehlt schlichtweg die Zeit, um auch die formalen Anforderungen des Datenschutzes lückenlos zu erfüllen. Das Problem: Datenschutz ist kein Sprint, sondern ein Marathon – und wer zu spät startet, läuft Gefahr, auf halber Strecke zu scheitern. „Wer sich jetzt nicht konsequent um den Datenschutz kümmert, wird bald mit den Folgen einer mangelhaften Compliance zu kämpfen haben“, warnt Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH. „Die Konsequenzen reichen von hohen Strafen bis hin zum Verlust von Kundenvertrauen – und das ist für ein Unternehmen oft weitaus teurer als jede Geldbuße.“

„Datenschutz ist kein Thema, das man nebenbei erledigt – wer sich allein durch den Paragrafendschungel kämpft, verliert Zeit, Nerven und am Ende oft auch Geld“, so der Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperte weiter. „Mit einem erfahrenen Partner an der Seite wird der Weg nicht nur klarer, sondern auch effizienter und sicherer.“ Genau hier setzt der Experte mit der IDD GmbH an: Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen kleine und mittelständische Betriebe dabei, Datenschutz effizient und stressfrei umzusetzen. Dank praxisnaher Beratung und gezielter Mitarbeiterschulungen konnten bereits zahlreiche Unternehmen mithilfe des Experten den komplexen Anforderungen des Datenschutzes erfolgreich begegnen. Kein Wunder also, dass die IDD GmbH weiterhin wächst: Mit Michael Meyer verstärkt ein erfahrener IT- und Datenschutzspezialist das Team. Sein neu eröffnetes Büro in Leichlingen – strategisch gelegen zwischen Köln und Düsseldorf – macht eine effiziente Datenschutzlösung für Unternehmen in der Region endlich besser zugänglich.

Von der Praxis für die Praxis: Wie Michael Meyer Unternehmen in NRW bei Datenschutz und IT-Sicherheit unterstützt

Mit Michael Meyer hat die IDD GmbH nicht nur einen versierten Experten für Sicherheit und Datenschutz, sondern auch einen Strategen mit tiefem Verständnis für die Herausforderungen von IT-Abteilungen hinzugewonnen. Seine langjährige Erfahrung in leitenden IT-Positionen verschiedener Branchen und im strategischen Auf- und Umbau von IT-Abteilungen macht ihn zum idealen Partner für Unternehmen, die Datenschutz und Sicherheit auf das nächste Level heben wollen.

Mit dem neuen Standort in Leichlingen stärkt die IDD GmbH ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen und bietet Betrieben vor Ort maßgeschneiderte Lösungen, die Datenschutz nicht als Bürde, sondern als Chance für Kundenvertrauen und Erfolg begreifen. „Wir wissen, was IT-Leiter brauchen, um Datenschutz und Sicherheit auf das richtige Niveau zu bringen – damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, versichert Dietmar Niehaus. So wird auch der neue Standort in NRW dazu dienen, Unternehmen mit praxisnahen Konzepten dabei zu unterstützen, ihre IT-Strukturen nachhaltig zu optimieren und langfristig abzusichern.

Datenschutz, der wirkt: IDD GmbH integriert Sicherheit in die Unternehmenskultur – nicht nur in NRW

Mit einem durchdachten Maßnahmenpaket sorgt die IDD GmbH dafür, dass Unternehmen den Datenschutz nicht länger als lästige Pflicht, sondern als strategischen Vorteil begreifen. An allen Standorten – ob in NRW oder in Bremen – bietet das Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung, die auf die spezifischen Herausforderungen der modernen Geschäftswelt zugeschnitten ist. Dazu gehört die Erstellung datenschutzrechtlicher Leitlinien, die Überprüfung der Rechte betroffener Personen sowie eine akribische Kontrolle des Internetauftritts auf Datenschutzkonformität.

Ein entscheidender Baustein des Angebots sind die umfassenden Mitarbeiterschulungen, die nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern konkrete Handlungssicherheit für den Alltag schaffen. „Datenschutz beginnt nicht erst bei der IT-Abteilung, sondern im Bewusstsein aller Mitarbeiter“, betont Michael Meyer. Ergänzt wird das Paket durch eine Datenschutzprüfung direkt am Arbeitsplatz, die Dokumentation sämtlicher notwendiger Verfahren sowie eine fundierte Datenschutz-Folgenabschätzung. Auch die Auftragsverarbeitungsvereinbarungen mit Dritten werden sorgfältig überprüft, sodass Unternehmen sicherstellen können, dass ihre Partner ebenso datenschutzkonform agieren wie sie selbst. So wird Datenschutz nicht nur eingehalten, sondern aktiv in die Unternehmenskultur integriert.

Zusätzlich zu den bewährten Datenschutzlösungen bietet die IDD GmbH ein spezialisiertes Paket zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, das Unternehmen gezielt auf die neuen EU-weiten Anforderungen in der IT-Sicherheit vorbereitet. Dieses Paket umfasst rund 20 spezifische Maßnahmen, darunter die Bereitstellung eines externen Informationssicherheitsbeauftragten, die Unterstützung interner Sicherheitsverantwortlicher sowie die Entwicklung umfassender Cyber-Security-Pläne. Wer darüber hinaus ein zertifiziertes IT-Sicherheitskonzept nach ISO/IEC 27001 benötigt, findet in der IDD GmbH einen verlässlichen Partner. Ob Datenschutz, IT-Sicherheit oder regulatorische Compliance – die Experten der IDD GmbH stellen sicher, dass Unternehmen optimal aufgestellt sind, um in einer zunehmend digitalisierten Welt sicher und effizient zu agieren.

Sie wollen Ihren Datenschutz maximieren und sich so vor möglichen Problemen schützen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dietmar Niehaus und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit, übermittelt durch news aktuell