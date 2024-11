IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit

Maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand: Wie die IDD GmbH Unternehmen dabei unterstützt, ihren Datenschutz durchgehend zu verbessern

Spätestens seit der Einführung der NIS-2-Richtlinie sind Unternehmen dazu angehalten, ihre IT-Sicherheitsstandards zu optimieren. Doch auch im Allgemeinen ist Datenschutz ein Thema, dem sie sich verstärkt widmen sollten - zwischen alltäglichen Anforderungen und komplexen Auflagen fehlt hierfür allerdings oft die nötige Zeit. Entsprechende Unterstützung bietet die IDD GmbH: Was ihr Angebot umfasst und wie sie ihre Kunden im Detail unterstützt, erfahren Sie hier.

Zwar weiß ein guter IT-Leiter in der Regel, wie er seine Daten schützt. Doch durch das allgemein hohe Arbeitspensum im Tagesgeschäft bleibt oft keine Zeit, auch die formalen Anforderungen umfassend zu erfüllen. Dabei ist Datenschutz längst kein Thema, das man kurzfristig angehen kann - im Gegenteil: Ein nachhaltiger Schutz der Daten erfordert eine sorgfältige, schrittweise Umsetzung. "Wer sich jetzt nicht konsequent um den Datenschutz kümmert und keine passenden Lösungen dafür findet, alle notwendigen Schritte trotz voller Terminkalender anzugehen, wird bald mit den Folgen einer mangelhaften Compliance zu kämpfen haben", mahnt Dietmar Niehaus, Experte für Datenschutz und IT-Sicherheit bei der IDD GmbH. "Wenn Unternehmen diese Lücke nicht schließen, riskieren sie demnach nicht nur hohe Strafen, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden und die eigene Marktstellung."

"Natürlich dürfen die notwendigen Maßnahmen nicht in einem 'Hauruck-Verfahren' umgesetzt werden - und das müssen sie auch nicht: Wer sich für den Datenschutz ein Jahr Zeit nehmen möchte, kann dies in Zusammenarbeit mit uns mit einem monatlichen Aufwand von gerade einmal einer Stunde entspannt angehen", fügt er hinzu. Durch das Angebot der IDD GmbH erhalten Unternehmen nicht nur eine sichere Basis für den Datenschutz, sondern auch eine verlässliche Grundlage für zukünftige IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dietmar Niehaus selbst blickt auf über 17 Jahre Erfahrung im Bereich Datenschutz zurück und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter. Dank praxisnaher Lösungen und der Schulung von Mitarbeitern konnten so bereits über 70 Unternehmen den komplexen Datenschutzanforderungen erfolgreich begegnen.

Grundlegende Unterstützung zum Thema Datenschutz: Was Kunden der IDD GmbH hierbei erwarten können

Um allen aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, bietet die IDD GmbH eine schlanke, aber umfassende Lösung, die es Unternehmen mit minimalem Zeitaufwand ermöglicht, ihren Datenschutz kontinuierlich zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Dabei beinhaltet das Angebot ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit verschiedenen Prüfungen und Leitlinien. So werden beispielsweise die datenschutzrechtlichen Leitlinien und spezifische Richtlinien für Social Media erstellt, die Rechte der betroffenen Personen geprüft und der Internetauftritt des Unternehmens auf Datenschutzkonformität kontrolliert.

Zudem werden Mitarbeiterschulungen zum Datenschutz angeboten, um ein durchgängiges Bewusstsein für die Datenschutzrichtlinien zu fördern. Darüber hinaus beinhaltet das Paket eine Datenschutzprüfung am Arbeitsplatz, die genaue Beschreibung der notwendigen Verfahren sowie eine Datenschutz-Folgenabschätzung. Die IDD GmbH kümmert sich ebenfalls um die Auftragsverarbeitungsvereinbarungen mit Dritten und stellt sicher, dass alle Datenschutzprozesse dokumentiert und regelmäßig aktualisiert werden.

"Ein umfassendes Datenschutzkonzept muss lückenlos sein und alle Eventualitäten abdecken", betont Dietmar Niehaus. Deshalb bietet die IDD GmbH neben einem Jahresbericht und einem Datenschutz-Audit auch ein speziell entwickeltes Konzept für Datenschutzvorfälle an. Dieses erlaubt es Unternehmen, schnell und strukturiert auf Vorfälle zu reagieren und sich somit rechtskonform abzusichern. Insgesamt erhalten Unternehmen mit diesem Paket eine umfassende Datenschutzlösung, die sowohl die internen als auch die externen Anforderungen erfüllt und den Datenschutz mühelos in den Arbeitsalltag integriert. "Mit unserer Unterstützung sind Unternehmen datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite und können sich ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren", fasst Dietmar Niehaus zusammen.

Hilfe über den grundsätzlichen Datenschutz hinaus: Wobei die IDD GmbH ihren Kunden außerdem unter die Arme greift

"Natürlich lassen wir unsere Kunden auch bei der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie nicht im Regen stehen: Hierfür bieten wir ein spezialisiertes Paket, bei dem sich der zeitliche Aufwand für die Unternehmen auf etwa zwei Stunden pro Monat erhöht", erläutert Dietmar Niehaus. Wichtig dabei: Diese neue EU-Richtlinie stellt Unternehmen vor zusätzliche Anforderungen in der IT-Sicherheit und fordert spezifische Anpassungen an bestehende Notfallpläne und Sicherheitskonzepte. Deshalb baut das NIS-2-Paket der IDD GmbH auf den bewährten Datenschutzleistungen auf und bietet zusätzlich rund 20 spezielle Maßnahmen - darunter die Bereitstellung eines externen Informationssicherheitsbeauftragten sowie die Unterstützung für den internen Informationssicherheitsbeauftragten und umfassende Cyber-Security-Pläne.

Dabei sorgt das Team der IDD GmbH dafür, dass die Sicherheitsmaßnahmen klar dokumentiert sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Mit dieser Erweiterung gehen Unternehmen also sicher, dass alle formalen Anforderungen zur NIS-2-Richtlinie erfüllt werden. Ergänzend hierzu erstellt die IDD GmbH auf Wunsch auch ein IT-Sicherheitskonzept nach ISO/IEC 27001 und bearbeitet die Fragenkataloge nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27002. Welche finanziellen und zeitlichen Aufwendungen hierfür notwendig sind, hängt allerdings von der individuellen Situation jedes Unternehmens ab. "Im Grunde haben wir für jeden Bedarf das richtige Paket: Wichtig ist nur, dass sich die Unternehmen überhaupt damit auseinandersetzen und sich proaktiv um eine Lösung bemühen - wir unterstützen sie gerne dabei", erläutert Dietmar Niehaus abschließend.

