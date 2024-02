Swan Hellenic

Neue Reiseprogramme "Maris" mit Sterne-Küche der JRE-Jeunes Restaurateurs und Yoga-Retreat "Explore & Restore" an Bord

· "SH Diana" fährt im Sommer 2024 auf vier Routen durch das Mittelmeer - mit Halt an Küsten und Inseln zwischen Süditalien und der Türkei

"SH Diana", eines der weltweit modernsten Expeditions-Kreuzfahrtschiffe, ist ab dem 20. August 2024 auf vier seltenen Routen im Mittelmeer unterwegs: Das Routing führt das 5-Sterne-Schiff von Palermo, Sizilien bis Limassol, Zypern - die Reisen sind auch kombiniert buchbar.

Neben sonnen- und kulturreichen Zielen an Land, erwartet Passagiere Gourmetküche der "Maris Culinary Discovery at Sea", einer Zusammenarbeit von Swan Hellenic mit den Sterne-Köchen der JRE-Jeunes Restaurateurs. Oder ein umfangreiches Wellnessprogramm der Reiseserie "Explore & Restore" mit Yoga, Spiritualität und Ayurveda an Bord, entwickelt von Swan Hellenic und dem "Chopra Center" aus Kalifornien.

· "Geheimnisvolles Sizilien": Inselumrundung und Gourmetküche

Wenn "SH Diana" am 20. August 2024 in Palermo ablegt, starten die Expeditions-Kreuzfahrten von Swan Hellenic im Mittelmeer mit einem seltenen Routing: An neun Tagen umfährt das moderne Expeditions-Kreuzfahrtschiff Sizilien, mit Ausflügen zu den UNESCO-Kulturerbestätten Agrigento oder auf Lipari, der größten der Äolischen Insel. Die Maris-Kreuzfahrt wird von Chefkoch Nikita Sergev vom Michelin-Sterne-Restaurant Arcarde in Italien begleitet, der den Gästen an Bord jeden Abend lokale Köstlichkeiten serviert.

· "Von Magna Graecia nach Griechenland": Sonnengruß und Antike

Von Palermo aus nimmt "SH Diana" am 28. August Kurs auf Griechenland: Über die Vulkaninseln Lipari und Stromboli, Otranto am Stiefel Italiens und der albanischen Küstenstadt Sarandë, erreicht das Kreuzfahrtschiff nach Anläufen an der griechischen Küste nach acht Nächten Piräus, den Hafen von Athen. Auf der Expeditions-Kreuzfahrt erkunden Passagiere nicht nur die antiken Ziele an Land, sondern in vielseitigen Angeboten mit Retreat-Charakter auch sich selbst - ob beim Yoga an Deck, spirituellen Workshops oder wohltuenden Gesundheitsanwendungen. Dieses in Kooperation mit dem kalifornischen "Chopra Center".

Die letzten beiden Mittelmeer-Kreuzfahrten des Sommers 2024 von Swan Hellenic führen tief ins östliche Mittelmeer: In elf Tagen kreuzt "SH Diana" auf der Route "Farbenvielfalt im östlichen Mittelmeer" ab dem 5. September von Piräus nach Istanbul, ab dem 16. September in zwölf Tagen entlang der "Kulturen im östlichen Mittelmeer" von Istanbul nach Limassol, Zypern.

Reisebeispiele:

20. bis 28. August 2024, "Geheimnisvolles Sizilien", acht Nächte, ab/bis Palermo, ab 4.935 Euro pro Person.

28. August bis 5. September 2024, "Von Magna Graecia nach Griechenland", acht Nächte, ab Palermo bis Piräus, 7.714 Euro pro Person.

5. bis 16. September 2024, "Farbenvielfalt im östlichen Mittelmeer, elf Nächte, ab Piräus bis Istanbul, 9.735 Euro pro Person.

16. bis 24. September 2024, "Kulturen im östlichen Mittelmeer", acht Nächte, ab Istanbul bis Limassol, 9.278 Euro pro Person.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. "Sehen, was andere nicht sehen!" Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während "SH Minerva" und "SH Vega" mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit "SH Diana" ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien "Safe Return to Port" konzipiert.

