Kreuzfahrt: Weltweit modernste Flotte für Luxus auf kleinen Schiffen

Gleich drei neue 5-Sterne-Expeditions-Kreuzfahrtschiffe in nur 16 Monaten

Star-Köche auf weltweiten Routen mit wenigen Gästen

Feierliche Taufe für das neue Expeditions-Kreuzfahrtschiff "SH Diana"! Mit dem dritten 5-Sterne-Neubau innerhalb von nur 16 Monaten legt die Reederei Swan Hellenic mit der weltweit modernsten Flotte ab. Alle drei Schiffen weisen eine große Besonderheit auf: Sie sind ganz bewusst kleiner als Neubauten anderer Reedereien und verfügen gleichzeitig über hochmoderne Hybrid-Antrieb für Fahrten in sensible Regionen. Dazu zählen nicht nur die Expeditions-Kreuzfahrten in die polaren Regionen der Arktis und Antarktis, sondern weltweite Routen, die nur äußerst selten in Fahrplänen zu finden sind.

"SH Diana" bietet Platz für nur 192 Gäste (141 Besatzung), ist dennoch das größte Schiff der Flotte - die Schwesterschiffe "SH Vega" und "SH Minerva" starten mit je maximal 152 Gäste zu Expeditionsreisen - und kann bis zu 40 Tagen oder 8.000 Seemeilen völlig autark unterwegs sein. Dazu kommt die hohe Eisklasse PC 6.

"SH Diana" nimmt nach der Taufe durch die amerikanischen Luxusreise-Visionärin Kurs auf die Arktis. Gleichzeitig ist diese erste Reise auch der Start für eine Partnerschaft: Die weltbekannten Köche der internationalen Gourmet-Vereinigung JRE-Jeunes Restaurants setzen künftig mit täglichen "Maris"-Menüs neue Maßstäbe für Kulinarik an Bord. Zusätzlich bieten die mitreisenden Köche auf den weltweiten Expeditionen der Neubauten geführte gastronomische Landausflüge, Vorträge und auch Kochshows an Bord.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. "Sehen, was andere nicht sehen!" Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten "SH Minerva" und "SH Vega" mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab Mai 2023 mit "SH Diana" ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien "Safe Return to Port" konzipiert.

