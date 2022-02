Swan Hellenic

Kreuzfahrt: zweiter Neubau von Swan Hellenic schwimmt

Batteriepakete ermöglichen emissionsfreie Fahrt in sensiblen Regionen

"SH Vega": Zweites von drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen

Der zweite Expeditions-Neubau für Swan Hellenic schwimmt. Nach "SH Minerva", die bereits erfolgreich die Antarktis befährt, hat jetzt das baugleiche Schwesterschiff "SH Vega" das Dock der Schiffswerft Oy in Helsinki verlassen. Auch der zweite Neubau der Reederei Swan Hellenic besticht durch die hohe Eisklasse PC 5 in Kombination mit modernster Technologie: Beide Schiffe werden von einem dieselelektrischen 5-Megawatt-Antriebssystem mit selektiver katalytischer Reduktion angetrieben, das maximal 3 Megawatt aufnehmen kann.

Die Batteriepakete ermöglichen eine emissionsfreie und leise Einfahrt in Häfen und sensiblen Regionen. Damit sind "SH Minerva" und "SH Vega" bis zu 40 Tage oder 8.000 Seemeilen lang völlig autark unterwegs.

Parallel zum Aufschwimmen des zweiten Neubaus "SH Vega" geht auch der Bau des dritten, etwas größeren Expeditionsschiffes, voran: Starttermin ist der Jahresbeginn 2023.

· "SH Minerva" und "SH Vega": Eines der besten BRT-Passagier-Verhältnisse

Mit skandinavischem Design, weitläufigen Decks, Kabinen mit großen Balkonen, hervorragenden Lektoren und Gastrednern sowie einem All-Inclusive-Konzept, setzt Swan Hellenic auf Eleganz im 5-Sterne-Bereich für ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum.

Ein 120-köpfiges Team an Bord der "SH Minerva" und "SH Vega" kümmert sich um maximal 152 Gäste. Bei einer Größe von 10.500 BRT und einer Länge von 113 Metern bietet Swan Hellenic eines der besten BRT-Passagier-Verhältnisse. Dazu kommt modernste Hygienetechnologie in den Klimaanlagen mit HEPA-Filtern und UV-Desinfektionssystemen.

· "SH Vega": Zum Auftakt Kurs Island

"SH Vega" wird im Mai 2022 an Swan Hellenic ausgeliefert. Die elftägige Jungfernreise in Richtung Island startet am 29. Mai 2022 ab Leith, dem Hafen Edinburghs.

"Wir sind erneut begeistert von der Qualität der Arbeit in Helsinki", erklärt Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. Trotz der anhaltendenden Herausforderungen durch die Pandemie, hat jeder auf der Werft einen ehrgeizigen Zeitplan auf höchstem Niveau eingehalten. Es ist wunderbar zu sehen, dass unsere Vision so gut aufgeht, um zu sehen, was andere nicht sehen."

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. "Sehen, was andere nicht sehen!" Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten "SH Minerva" und "SH Vega" mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien "Safe Return to Port" konzipiert.

