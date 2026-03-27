Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse

"Es gibt doch (noch?) Hoffnung!?"

Wien (ots)

Existentielle Antworten auf Unsicherheit und Bedrohung in Psychotherapie und Beratung

Internationaler GLE-KONGRESS IN LINDAU

01. - 03. Mai 2026

Inselhalle, Lindau

«Es gibt doch (noch?) Hoffnung!?»

Der diesjährige internationale Kongress der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse widmet sich existenziellen Perspektiven und Antwortmöglichkeiten auf Unsicherheit und Bedrohung.

Er geht insbesondere den Fragen nach, wie Hoffnung und Zuversicht angesichts von den vielfachen Krisen der heutigen Zeit gesellschaftlich, sozial und im beraterisch/therapeutischen Prozess gehoben, verankert und stabilisiert werden können.

Namhafte Referent:innen aus der Existenzanalyse wie Prof. Dr. Alfried Längle und Dr. Christoph Kolbe sowie Dr.inMelanie Büttner, Dr.inAlice Holzhey-Kunz, Prof. Dr.med M.A. phil Giovanni Maio, Prof. Dr. Hermes A. Kick, Dr. Andreas Krafft und Prof. Dr. Allan Guggenbühl werden das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Nähere Informationen finden Sie unter:

https://www.glekongressinternational.org/

Für die Medien werden kostenfreie Kongresskarten reserviert. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich.

Gerne vermitteln wir Interviewpartner:innen zu folgenden Themenfacetten:

Zum grundsätzlichen Verständnis von Hoffnung: PD Dr. Dr. Alfried Längle, Psychotherapeut und Begründer der modernen Existenzanalyse

Zuversicht angesichts von Bedrohung: Dr. Christoph Kolbe, existenzanalytischer Psychotherapeut

Rückfragen & Kontakt:

GLE International

Irene Ziegler

Eduard Sueß-Gasse 10, 1150 Wien +43 1 985 95 66

gle@existenzanalyse.org www.existenzanalyse.org

"Es gibt doch (noch) HOFFNUNG!?"

Datum: 01.05.2026, 14:00 Uhr - 03.05.2026, 13:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Inselhalle Lindau

Zwanzigerstraße 10

88131 Lindau

Deutschland

GLE International Anmeldung

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