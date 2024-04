Offenbecher Consulting GmbH

Philipp F. Offenbecher: Wie Hörakustiker planbar und zuverlässig Neukunden gewinnen

Satteldorf (ots)

Angesichts steigender Konkurrenz und unerwarteter Zusatzbelastungen wird es auch für Hörakustiker immer schwieriger, wettbewerbsfähig zu bleiben - eine strategische Neukundengewinnung wird damit unerlässlich. Philipp F. Offenbecher, Geschäftsführer der Offenbecher Consulting GmbH, hat sich genau darauf spezialisiert: Mit einer Kombination aus bewährten und innovativen Methoden unterstützt er seine Kunden dabei, hochqualitative Neukundenkontakte zu generieren und so ihr Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.

Demografische Entwicklungen begünstigen traditionell das Geschäft der Hörgeräteakustiker in Deutschland, die sich somit weiterhin über kontinuierlichen Erfolg freuen dürfen. Dennoch steht die Branche vor der Herausforderung, sich den raschen Veränderungen anzupassen: Eine erfolgreiche Zukunft erfordert einen klaren Schritt in Richtung digitale Transformation sowie einen verstärkten Fokus auf effektive Neukundengewinnung, um der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein. Obwohl digitales Marketing weitläufig als Allheilmittel für die Kundenakquise gilt, so stößt es in der Branche der Hörakustik an seine Grenzen. "Digitales Marketing mag für viele Branchen funktionieren, für Hörakustiker wird es allerdings nicht den gewünschten Erfolg bringen. Der Grund dafür liegt ganz einfach darin, dass der Hauptteil der Zielgruppe der älteren Generation angehört und damit nach wie vor den persönlichen Kontakt bevorzugt", erklärt Philipp F. Offenbecher, Geschäftsführer der Offenbecher Consulting GmbH.

"Statt also seine Konzepte über Bord zu werfen und digital neu zu denken, braucht es eine ausgewogene Kombination traditioneller und moderner Ansätze, um qualitativ hochwertige Leads zu generieren - und langfristig auf Erfolgskurs zu bleiben", führt er weiter aus. Mit einer mehr als zwanzigjährigen Berufslaufbahn, ausgeprägter Fachkompetenz und umfassendem Know-how in der Branche unterstützt Philipp F. Offenbecher Hörakustiker dabei, ihre Wachstumschancen optimal zu nutzen. Auf Basis maßgeschneiderter Strategien, entwickelt in Kooperation mit einem Psychologen und einem der renommiertesten Verkaufstrainer des Landes, sowie dem Einsatz speziell ausgebildeter Promoter gelingt es ihm, zielgruppenspezifisch zu agieren und seinen Partnern einen signifikanten Vorteil im Wettbewerb durch die Akquise wertvoller Neukunden zu sichern. Seine eigene Erfolgsgeschichte als ausgebildeter Hörakustiker und versierter Experte in Marketing und Vertrieb, der eines der leistungsfähigsten Unternehmen der Branche führt, unterstreicht die Wirksamkeit seiner Vorgehensweise.

Zielgruppenansprache im Fokus: Die Methodik der Offenbecher Consulting GmbH

"Besonderen Fokus sollte man auf Käufer legen, die bereits über 70 Jahre alt und möglichst kaufkräftig sind", betont Philipp F. Offenbecher. Diese Kunden bevorzugen den Einkauf im stationären Handel und sind somit vorrangig über Präsenzveranstaltungen ansprechbar, kommen aber keineswegs weiterhin von allein ins Geschäft. Um im Wettbewerb um entsprechende Kundschaft nicht abgehängt zu werden, gilt es daher, sich aktiv um sie zu bemühen. "Aufgrund ihres Hörverlustes haben diese Menschen offensichtlich einen Bedarf: Wir sprechen sie gezielt an, sie erscheinen zum Beratungstermin und dort können entsprechende Abschlüsse erzielt werden - so haben unsere Leads einen besonders hohen Kundenwert", erläutert Philipp F. Offenbecher.

Um die Eignung ihrer potenziellen Partner zu evaluieren, führt die Offenbecher Consulting GmbH zunächst ausführliche Analysen durch. Bei positivem Ausgang erhalten Partner Unterstützung durch speziell ausgebildete Promoter, deren kontinuierliche Schulungen ein professionelles Auftreten und die Durchführung von Werbemaßnahmen auf höchstem Niveau sicherstellen. "Dabei legen wir grundsätzlich großen Wert auf ein seriöses Erscheinungsbild: Nur so lassen sich jene wirtschaftlich starken Käufergruppen überzeugen, die wir mit unseren gezielten Marketingmaßnahmen regelmäßig erfolgreich ansprechen", verrät Philipp F. Offenbecher.

Partnerschaft mit langfristigem und steigerbarem Mehrwert: Was Interessenten von der Offenbecher Consulting GmbH erwarten dürfen

Die Kooperation mit der Offenbecher Consulting GmbH bietet ihren Partnern umfangreiche Vorteile: Dank der Expertise des Teams in der Kundenakquise können sich die Partnerunternehmen gelassen zurücklehnen, während qualifizierte Neukundenkontakte generiert werden. Diese Kontakte lassen sich nahtlos in tatsächliche Kunden umwandeln, wobei die Unternehmen nur für konkrete Kundengewinnungen zahlen - minimales Risiko ist damit inklusive. Dank des beträchtlichen Werts der generierten Kunden besteht zudem die Chance, die getätigte Investition rasch zu steigern. Philipp F. Offenbecher empfiehlt Hörakustikern nachdrücklich, die Neukundengewinnung in die Hände seines erfahrenen Teams zu legen: "Mit unserem Spezialwissen ist es uns möglich, fortlaufend neue Kunden zu generieren, was die Grundlage für ein kontinuierliches Wachstum der Unternehmen bildet."

