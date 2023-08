ManpowerGroup Deutschland GmbH

25 Jahre Branchenkompetenz und Erfahrung - Bankpower feiert Jubiläum

Frankfurt am Main (ots)

Technologische Innovationen, regulatorische Veränderungen und neue Kundenbedürfnisse prägen das heutige Geschäftsumfeld im Banken- und Versicherungswesen. Marktkenntnis und Erfahrung gepaart mit einem umfangreichen Netzwerk von Fach- und Führungskräften sind die Erfolgsfaktoren von Bankpower und haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist: Einem auf die Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche spezialisierten Personaldienstleister und erfolgreiche Marke der ManpowerGroup. Im September feiert das Unternehmen das 25. Jubiläum.

Die Bankpower GmbH entstand 1998 als Joint Venture zwischen dem etablierten Personaldienstleister Manpower sowie der Deutschen Bank und die erste Niederlassung in Frankfurt am Main wurde eröffnet. Die Idee, Menschen und Unternehmen im Bank- und Finanzsektor passend zu verbinden und beiden Seiten die Suche zu erleichtern, hat sich durch den Zusammenschluss von Personalexpertise und Finanzwissen zu einer Erfolgsstory entwickelt. 2004 wurde eine Niederlassung in München eröffnet, zwei Jahre später folgte der Kölner Standort. Niederlassungseröffnungen in Stuttgart und Nürnberg (2007) sowie Hannover (2008) folgten. Inzwischen verfügt Bankpower bundesweit über zehn Niederlassungen. "Bankpower hat sich einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für die Vermittlung hoch qualifizierter Kandidatinnen und Kandidaten und die Bereitstellung maßgeschneiderter Personallösungen erworben - ein Verdienst unserer langjährigen Erfahrung, worauf wir stolz sind", sagt Bénédicte Autem, Geschäftsführerin der Bankpower.

In einer Zeit, in der die Anforderungen an die Finanzbranche sich ständig weiterentwickeln, ist es von entscheidender Bedeutung, auf Erfahrung zurückgreifen zu können. Bankpower ist in der Lage, den Wandel proaktiv anzugehen und Kundenunternehmen passende Kandidat*innen zu vermitteln, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. "Unser 25-jähriges Bestehen ist eine besondere Gelegenheit, unsere langjährige Präsenz auf dem Markt und unser umfangreiches Netzwerk von Fach- und Führungskräften zu würdigen. Wir gestalten die Arbeitswelt und wollen richtungsweisend in der Entwicklung von innovativen Personallösungen sein. Für Arbeitsuchende, Berufseinsteiger oder Menschen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, finden wir nicht nur den richtigen Job, sondern helfen bei der Karriereplanung und unterstützen Menschen dabei, ihre Lernfähigkeit während ihres Berufslebens auszubauen. Außerdem engagieren wir uns in sozialen Projekten", sagt Autem.

Als erfolgreiches Unternehmen unter dem Dach der ManpowerGroup ist es Bankpower wichtig, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Beispielsweise unterstützt jede der Bankpower Niederlassungen das Kinderhilfswerk World Vision Deutschland e.V. durch die Übernahme von Kinderpatenschaften. Auch gibt das Unternehmen seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit, mit der Freiwilligen-Initiative 24HELP sich an einem Tag des Jahres bundesweit in lokalen Projekten auf ehrenamtlicher Basis zu engagieren.

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 160 Standorten die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions, Stegmann sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit über 70 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter www.bankpower.de und www.manpowergroup.de.

Original-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell