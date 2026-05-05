Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Haarschnitt für die Menschenwürde

Bethel und Barber Angels machen kostenfreies Angebot

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Bielefeld (ots)

Heinz Hugo dreht seinen Kopf zur einen Seite und zur anderen. Neugierig schaut er dabei in den Spiegel. "Gefällt mir", kommentiert der 80-Jährige lächelnd den Haarschnitt, den ihm Friseurmeister Hermann Hannebrook verpasst hat. Kostenlos. Hermann Hannebrook gehört dem karitativ tätigen Verein "Barber Angels Brotherhood" an, dessen Mitglieder Bedürftigen wie Heinz Hugo in ihrer Freizeit die Haare schneiden und die Bärte stutzen. Regelmäßig geschieht das auch in der Bielefelder Kava, einem Treffpunkt der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel für Menschen in besonderen Lebenslagen.

Mit sieben Personen sind die Barber Angels an diesem Sonntag in der Kava in Bielefelds Zentrum im Einsatz. Fünf Friseurinnen und Friseure verschönern knapp 50 Menschen mit Kamm und Schere, zwei "Orga-Engel" kümmern sich um die Anmeldung und die Ausgabe von Hygieneprodukten, wie Shampoo, Deo, Zahnpasta und -bürsten. Die erhalten die Bedürftigen dank Spendengeldern. Auch Waffeln und Kaffee werden kostenlos angeboten.

Männer und Frauen kommen in die Kava, um sich die Haare schneiden zu lassen. Junge und ältere. Auch eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Söhnen setzt sich erst in den Wartebereich und später an den runden Tisch, an dem geschnitten wird. "Das ist ein hervorragendes Angebot", findet Manuela (53), die von einer Erwerbsminderungsrente lebt und der Friseur Uwe Kennemund die langen Haare in Form gebracht hat. Auch Heinz Hugo, der eben noch eine schlohweiße Mähne trug, ist nach seinem ersten Schnitt seit fünf Monaten zufrieden. "Alles ist so teuer geworden", sagt der Bielefelder. Zusätzlich zu seiner kleinen Rente erhält auch er Sozialleistungen. "Für einen Schnitt im Salon zahle ich mit Waschen und Trinkgeld vermutlich fast 30 Euro - wie soll das gehen?", fragt er.

Auf die Frage, warum er ehrenamtlich arbeite, antwortet Uwe Kennemund: "Ich kann nicht mit Geld helfen, aber ich habe ein Talent - Haareschneiden. Das will ich nutzen, um Menschen ein Stück ihrer Würde zurückzugeben." Ein neuer Haarschnitt - das lässt sich an den erfreuten Reaktionen der frisch Frisierten ablesen - kann Zufriedenheit verleihen und das Selbstwertgefühl steigen lassen, das womöglich durch eine schwierige Lebenssituation abhandengekommen ist. "Im Idealfall fassen Menschen neuen Mut und bewerben sich beispielsweise um eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle", sagt Uwe Kennemund.

Die Barber Angels tragen schwarze Westen, die an eine Motorradkluft erinnern. Nur wenige Mitglieder fahren tatsächlich Motorrad. Die Kleidung dient vielmehr dazu, Hemmschwellen abzubauen und zu signalisieren: Ob Friseur oder Gast, hier sind alle gleich; die Friseurinnen und Friseure tragen keine besonders teure oder schicke Kleidung. Außerdem schafft ihr einheitlicher Dress einen Wiedererkennungswert.

Heinz Hugo ist jetzt fertig. Er steht aus dem Frisierstuhl auf und macht dem nächsten Gast Platz. "Danke", sagt er zu Hermann Hannebrook und verlässt lächelnd die Kava.

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