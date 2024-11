ROHM Co., Ltd.

Valeo und ROHM Semiconductor entwickeln gemeinsam Leistungselektronik der nächsten Generation

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire)

- Kombiniertes Fachwissen für leistungsstarke Antriebsstränge -

ROHM Semiconductor GmbH, ein Unternehmen der ROHM Co., Ltd. und ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten in Japan, wird sein 2-in-1-Siliziumkarbid (SiC)-Gussmodul, das TRCDRIVE pack (TM), an Valeo S.A., ein führendes Automobiltechnologieunternehmen mit Sitz in Paris, für zukünftige Antriebsstranglösungen liefern. Dies ist der erste Schritt in einer Zusammenarbeit zur Optimierung der nächsten Generation von Leistungsmodulen für Elektromotor-Wechselrichter, bei der die Unternehmen ihr gemeinsames Know-how im Bereich der Leistungselektronik nutzen.

Valeo erweitert den Zugang zu effizienter, elektrifizierter Mobilität über verschiedene Fahrzeugtypen und Märkte hinweg, vom kleinsten (E-Bikes) über den Mainstream (Pkw) bis hin zum größten (E-Trucks). Durch die Kombination des Fachwissens von Valeo in den Bereichen Mechatronik, Wärmemanagement und Softwareentwicklung mit den Leistungsmodulen von ROHM treibt Valeo die Leistungselektroniklösung voran und trägt zur Leistung, Effizienz und Dekarbonisierung von Automobilsystemen weltweit bei.

Beide Unternehmen arbeiten seit 2022 zusammen, um die Leistungselektronik zu verfeinern und eine höhere Energieeffizienz zu erreichen, die Wärmeentwicklung durch optimierte Kühlung und mechatronische Integration zu reduzieren und die allgemeine Zuverlässigkeit durch SiC-Gehäuse zu erhöhen, mit dem Ziel, Lösungen mit optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

„Diese Partnerschaft bedeutet für die Valeo Power Division einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Bereitstellung fortschrittlicher und hocheffizienter Leistungselektronik", sagt Xavier DUPONT, CEO der Valeo Power Division. „Gemeinsam wollen wir neue Industriestandards für Hochspannungswechselrichter setzen und den Übergang zu einer effizienteren und erschwinglichen Elektromobilität beschleunigen."

„Wir freuen uns, dass wir Valeo, einen renommierten Automobilzulieferer, mit unseren Leistungshalbleitern unterstützen können. Das TRCDRIVE pack (TM) von ROHM bietet eine hohe Leistungsdichte, was zu einer verbesserten Energieeffizienz führt. Durch die Zusammenarbeit mit Valeo tragen wir gemeinsam zur Entwicklung hocheffizienter Antriebsstränge bei", sagt Wolfram HARNACK, Geschäftsführer der ROHM Semiconductor GmbH.

Alle diese Entwicklungen sind wesentlich, um die wachsende Nachfrage nach längeren Reichweiten und schnelleren Lademöglichkeiten zu befriedigen, und im Interesse von Bezahlbarkeit, hoher Leistung und einem erschwinglichen Wechselrichter für BEVs und PHEVs.

Valeo wird Anfang 2026 mit der Lieferung seines ersten Serienprojekts beginnen. Valeo und ROHM werden einen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz und zur Verkleinerung der nächsten Generation von xEV-Wechselrichtern von Valeo leisten.

TRCDRIVE pack (TM) ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von ROHM Co, Ltd.

