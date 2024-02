Atena Equity Partners

Atena Equity Partners investiert in das Unternehmen für Cybersicherheit und Informationstechnologie Redshift

Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Cybersecurity- und Informationstechnologie-Gruppe, die im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 12 Millionen Euro erzielte, erfolgte in Partnerschaft mit Simon Church und entsprach der Vision des Managementteams.

Atena Equity Partners hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Redshift Group, einem Spezialisten für Cybersicherheit und Informationstechnologie, erworben. Der Erwerb von 51 % der Anteile wurde in Partnerschaft mit Simon Church, einem renommierten Fachmann auf dem Gebiet der Cybersicherheit, abgeschlossen, während das Managementteam im Unternehmen verbleibt und sich voll und ganz dem Wachstum verpflichtet.

Die Investition von Atena Equity Partners zielt darauf ab, das enorme Potenzial von Redshift zu erschließen, indem sowohl organisches Wachstum als auch strategische Übernahmen geprüft werden. Das gemeinsame Ziel ist es, Redshift als Spitzenreiter in Portugal zu positionieren und die internationale Expansion voranzutreiben.

Redshift hat im Jahr 2023 einen Umsatz von über 12 Millionen Euro erzielt und damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr erreicht. Die 14 Jahre alte Informationstechnologie-Gruppe ist auf Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Cybersecurity, Cloud, Low Code sowie Informationsmanagement spezialisiert. Sie verfügt über Einrichtungen in den wichtigsten Städten Portugals wie Lissabon und Porto. Das hochspezialisierte Team von über hundert Mitarbeitern betreut weltweit mehr als 150 Kunden aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Banken, Industrie, Gesundheitswesen, Versicherungen, Telekommunikation, Verkehr und Versorgungsunternehmen. Zur Gruppe gehören Redshift Consulting, Redshift Solutions und Redshift Innovation, die alle mit weltweit führenden Softwareunternehmen zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden zu liefern.

João Manso, CEO, Gründer und Anteilseigner von Redshift, betont: „Die Investition von Atena in Redshift ist eine Anerkennung unserer bisherigen Leistungen und schafft die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum. Mit Atena und Simon an Bord stärken wir unser Leistungsversprechen und unsere Wettbewerbsfähigkeit, indem wir ihr Know-how und ihre Ressourcen nutzen."

Miguel Lancastre, Gründungspartner von Atena Equity Partners, unterstreicht: „Redshift ist in einem verlockenden und schnell wachsenden Sektor mit beträchtlichen Wachstumsaussichten tätig. Durch die Kombination der Expertise des Redshift-Teams mit dem Know-how von Simon und den Fähigkeiten und Ressourcen von Atena sind wir in der Lage, das Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen. Deshalb freuen wir uns bei Atena über diese Investition, die den Höhepunkt der monatelangen Bemühungen unseres Investitions- und Betriebsteams darstellt."

Simon Church, Co-Investor von Atena Equity Partners und Spezialist für Cybersicherheit, hebt hervor: „Redshift bietet ein spannendes Entwicklungspotenzial, sowohl innerhalb als auch außerhalb des portugiesischen Marktes, indem es sein hochqualifiziertes Team und seine unverwechselbaren Lösungen nutzt. Unser Ziel ist es, das Unternehmen zu neuen Höhen zu führen, seine Stärken zu nutzen und weiteren Wert für Kunden, Mitarbeiter, Partner und Aktionäre zu schaffen."

Simon Church verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Informationstechnologiesektor und konzentriert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten auf Cybersicherheit. Er ist Vorsitzender von Xalient und wird dem Vorstand von Redshift beitreten. Er ist mit dem portugiesischen und dem globalen Markt bestens vertraut, da er zuvor CEO von Maxive Cyber Security war, einer Gruppe, die von Sonae an Thales veräußert wurde und zu der auch S21sec gehörte, der führende unabhängige Spezialist für Cybersicherheit in Portugal und Spanien. Simon hatte Führungspositionen in Unternehmen wie NTT Security, Vodafone, Optiv, Verisign und NetIQ inne und war außerdem in den Beiräten von Glasswall und Persefoni tätig.

Atena Equity Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in führende Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen in ihren Sektoren investiert. Die von Atena verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionssituationen, in denen ein operatives Engagement einen erheblichen Mehrwert schafft, wie z. B. bei der Konsolidierung von Sektoren, der Nachfolge, der Umstrukturierung und bei Carve-outs.

Redshift ist die neunte Investition des Atena II Fonds, der seit 2021 Investitionen in verschiedene Sektoren und Unternehmen getätigt hat, darunter fünf Krankenhäuser und Kliniken in Portugal, das Pharmaunternehmen Sidefarma, das Unternehmen Quinta & Santos – Score und Plastrofa, dem Spezialisten für flexible Kunststoffverpackungen und technische Folien.

