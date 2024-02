Glow Services Corp

Revolutionierung des Elektronikeinkaufs: Glow Services Corp bietet Kunden von Samsung Electronics Australia neue flexible Zahlungsbedingungen

Sydney (ots/PRNewswire)

Glow Services Corp freut sich, eine bahnbrechende Lösung mit Samsung Electronics Australia bekannt zu geben, die eine neue Ära der Elektronikfinanzierung für australische Verbraucher einläutet.

Ab dem 14. Februar können Kunden des Samsung Australia e-store beim Kauf von Spitzenelektronik, einschließlich Mobiltelefonen, Fernsehern und Computern, eine 0%-Finanzierung über 12 oder 24 Monate in Anspruch nehmen. Das Besondere an dieser Initiative ist, dass die Kunden nicht mehr an herkömmliche Kreditkartensysteme gebunden sind, wodurch umständliche Antragsverfahren entfallen und exorbitante Verwaltungsgebühren und Zinssätze, die auf dem derzeitigen Markt üblich sind, vermieden werden.

Glow baut die vertikale Cloud für die Telekommunikationsbranche auf, die Mobilfunkbetreibern, OEMs und Einzelhändlern von Unterhaltungselektronik modernste digitale Tools an die Hand gibt. Mit der Integration der Glow-Technologie rationalisiert Samsung Australien das Einkaufserlebnis, indem es eine Lösung für aufgeschobene Zahlungen an der Kasse anbietet, die leicht zugänglich ist und eine sofortige Genehmigung ermöglicht. Dieser innovative Ansatz vereinfacht nicht nur den Kaufprozess, sondern ermöglicht den Verbrauchern auch eine größere Flexibilität und Kontrolle über ihre Einkäufe.

Christiaan Ross, Geschäftsführer von Glow, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, die Vorteile des Service, die Samsung Electronics in den letzten drei Jahren über unser Programm in Großbritannien genossen hat, nach Australien zu bringen. Wir glauben, dass dieser innovative Ansatz von Samsung die Art und Weise, wie wir unsere Elektronik kaufen, verändern wird."

„Mit Samsung haben wir das innovativste Gerätefinanzierungsprogramm in Australien geschaffen. Wir haben große Hoffnungen", sagte Andrew Cole, der Vorstandsvorsitzende von Glow.

Chris Hatfield, Leiter der Abteilung Direct to Consumer bei Samsung Electronics Australia, kommentierte die Einführung der Glow-Technologiedienste für Kunden von Samsung Australien mit den Worten: „Wir bei Samsung setzen auf kontinuierliche Innovation und die Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen, um die sich ändernden Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Wir freuen uns sehr, mit Glow diese neue Finanzierungsoption einzuführen, die unser Engagement für die Verbesserung der Kundenerfahrungen widerspiegelt und den Kunden die Flexibilität bietet, die im derzeitigen makroökonomischen Klima entscheidend ist."

Weitere Informationen über die Integration der Glow-Lösungen in den E-Store von Samsung Electronics Australia (und bald auch in den Ladengeschäften) erhalten Sie auf der offiziellen Website von Samsung Australia ( https://www.samsung.com/au/) oder direkt bei Glow Services Corp.

Informationen zu Glow Services Corp: Glow ist ein Wegbereiter für digitale Lösungen für die Telekommunikations- und Unterhaltungselektronikbranche. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und Branchenkenntnisse ermöglicht Glow seinen Kunden, den digitalen Erfolg voranzutreiben und die Kundenbindung durch innovative Finanzierungs-, Versicherungs- und Inzahlungnahme- bzw. Kreislaufwirtschaftslösungen zu verbessern.

