Alexander Lang Consulting GmbH: So maximieren Investoren und Makler ihre Produktivität und Umsätze

Frankfurt am Main (ots)

Investoren und Makler stehen ständig unter dem Druck, Bestleistungen zu erbringen, um langfristig erfolgreich zu sein. Doch mentale Blockaden können dabei im Weg stehen. Alexander Lang, Geschäftsführer der Alexander Lang Consulting GmbH, bietet seinen Kunden in Frankfurt ein Premiumcoaching an, das darauf ausgelegt ist, diese Probleme gezielt zu lösen. Wie Makler und Investoren ihre Produktivität und Umsätze maximieren können, verrät der Experte im Folgenden.

Erfolg erfordert mehr, als nur harte Arbeit erfordert - das gilt auch für Investoren und Makler: Wer nicht die nötige mentale Stärke und innere Balance mitbringt, kann keine Höchstleistungen erbringen. Dennoch kämpfen viele Unternehmer mit einem Ungleichgewicht in ihrem Leben. Herausforderungen wie Zeitmangel, innere Blockaden und Zukunftsängste hindern sie daran, ihr volles Potenzial zu entfalten. "Ich erlebe oft, dass Investoren und Makler es aufgrund mentaler Hürden nicht schaffen, die Leistungen abzurufen, zu denen sie eigentlich fähig wären", berichtet Alexander Lang, Geschäftsführer der Alexander Lang Consulting GmbH. "Obwohl sie sich ihrer Herausforderungen durchaus bewusst sind, fehlen ihnen oft die Kapazitäten und das Selbstvertrauen, um diese Hürden im Alleingang zu überwinden. Die Folge sind nicht selten Symptome wie Antriebslosigkeit, chronischer Energiemangel oder Stress, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit langfristig beeinträchtigen können."

"Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Man kann durchaus lernen, die eigene Lebensqualität zu steigern und ein erfüllteres Leben zu führen", so der Experte weiter. "Was es dazu braucht, sind die richtigen Strategien." Mit der Alexander Lang Consulting GmbH steht Alexander Lang seinen Kunden genau dabei als Sparringspartner zur Seite: Sein ganzheitliches Premiumcoaching, das er in Frankfurt anbietet, konzentriert sich besonders auf die mentalen Aspekte des Unternehmertums. Ziel ist es, nicht nur geschäftliche Erfolge zu fördern, sondern den Kunden auch eine ausgeglichene Lebensführung zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt der Experte Unternehmer beim Ausbau ihres Geschäfts und bei der Steigerung ihrer Umsätze. Wie Investoren und Makler ihre Produktivität und Umsätze maximieren können, hat Alexander Lang von der Alexander Lang Consulting GmbH im Folgenden zusammengefasst.

Tipp 1: Timeboxing nutzen

Um die Produktivität zu steigern, sollten Makler und Investoren ihren Tag in Zeitblöcke einteilen, anstatt eine endlose To-do-Liste abzuarbeiten. Das sogenannte Timeboxing unterteilt den Arbeitstag in vier bis sechs Zeitslots von jeweils zwischen 60 und 90 Minuten dauern. Dabei ist es sinnvoll, Aufgaben zu gruppieren, die ähnliche mentale Anforderungen stellen. Zum Beispiel könnte man einen Block ausschließlich für die Beantwortung von Telefonaten, das Schreiben von E-Mails oder die Bearbeitung von Exposés reservieren. Der Grund: Das Gehirn arbeitet effektiver, wenn es nicht zwischen völlig verschiedenen Aufgaben springen muss. Daher sollten die Zeitblöcke klar definiert und aufeinander abgestimmt werden, um den Arbeitsfluss zu optimieren. Wichtig: In den festgelegten Zeitblöcken sollten Ablenkungen konsequent vermieden werden - so beispielsweise, indem man das Smartphone auf Flugmodus stellt.

Tipp 2: Für Abschirmung sorgen

Für eine höhere Produktivität ist es notwendig, sich von unwichtigen Aufgaben abzuschirmen. Eine Assistenz kann Telefonate, E-Mails und Verwaltungsaufgaben filtern, sodass Makler und Investoren ihren Fokus auf wichtigere Aufgaben lenken können. Diese Assistenz kann entweder physisch vor Ort sein oder als virtuelles Büro agieren. Ein E-Sekretariat zum Beispiel nimmt Anrufe entgegen und leitet sie per E-Mail weiter, sodass der Unternehmer sie später gezielt abarbeiten kann.

Tipp 3: Ausreichend schlafen

Erholsamer Schlaf ist eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen, um die eigene Produktivität zu steigern. Wer ausgeschlafen ist, kann sich besser konzentrieren, trifft klarere Entscheidungen und arbeitet sehr viel fokussierter. Schlafmangel hingegen führt zu einer insgesamt geringeren Leistungsfähigkeit. Deshalb sollte ausreichend Schlaf immer als Priorität betrachtet werden, um Bestleistungen zu erbringen.

Tipp 4: Geldproduzierende Maßnahmen priorisieren

Zusätzlich sollten Makler und Investoren ihren Arbeitstag primär auf sogenannte geldproduzierende Maßnahmen (GPM) ausrichten. Gemeint sind damit alle Aktivitäten, die direkt oder indirekt zu Einnahmen führen - so beispielsweise die Akquise oder der Verkauf von Objekten. Makler und Investoren sollten ihren Fokus stets auf diese Maßnahmen richten, wobei die Effektivität im Vordergrund stehen sollte. Konkret gesagt: Es ist wichtiger, weniger Aufgaben erfolgreich abzuschließen, als den ganzen Tag mit Aufgaben zu verbringen, die keine direkten Ergebnisse liefern.

Tipp 5: Schneller verkaufen

Zusätzlich sollten Makler und Investoren darauf achten, Objekte zu akquirieren, die schnell verkauft werden können. Denn Objekte, die lange auf dem Markt bleiben, binden wertvolle Ressourcen und haben zur Folge, dass lukrativere Gelegenheiten nicht wahrgenommen werden können. Daher ist es besser, den optimalen Preispunkt zu finden und das Objekt schnell wieder abzusetzen, auch wenn der Ertrag geringer ist. Ein zügiger Verkauf ermöglicht es, schneller neue Deals abzuschließen, sodass der Umsatz kontinuierlich gesteigert werden kann.

Wollen auch Sie negative Glaubenssätze überwinden und Ihr volles unternehmerisches Potenzial entfesseln? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Lang von der Alexander Lang Consulting GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

