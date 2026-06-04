SunSpace Solar GmbH

Kundenerfahrungen mit der SunSpace Solar GmbH: Wie Eigenheimbesitzer ohne Eigenkapital ihre Stromkosten senken und unabhängiger werden

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Bremen (ots)

Steigende Strompreise, hohe Investitionen und kaum noch finanzieller Spielraum: Viele Eigenheimbesitzer in Deutschland kennen diese Lage nur zu gut. Nach Hauskauf, Sanierung oder Heizungsumstellung fehlt oft das Kapital für eine Photovoltaikanlage – der Wunsch nach niedrigeren und planbaren Energiekosten bleibt dennoch. Wie also lässt sich der Schritt zur eigenen Stromerzeugung bewältigen, ohne erneut viel Geld auf einen Schlag binden zu müssen?

Für viele Hauseigentümer galt die Energieversorgung lange als verlässlich: Der Abschlag kam, man zahlte ihn – fertig. Dieses Bild hat sich mittlerweile aber deutlich verändert. Vor allem Haushalte mit Wärmepumpe spüren, wie sich frühere Heizkosten nun in höheren Stromkosten zeigen. Wer zugleich viel Geld in Hauskauf, Renovierung oder den Austausch einer Heizung gesteckt hat, steht schnell vor einem Problem: Eine Solaranlage wäre sinnvoll, doch eine hohe Einmalzahlung ist kaum machbar. Hinzu kommt: Strompreise steigen, Abschläge verändern sich, Planung wird schwer. Gerade bei älteren Eigentümern wächst zudem die Frage, ob sich eine Photovoltaikanlage überhaupt noch rechnet. „Wer nach einer größeren Modernisierung keine hohe Anfangszahlung mehr leisten kann oder möchte, findet im klassischen Photovoltaikmarkt kaum passende Angebote. Kein Wunder, denn der spricht vor allem Kunden mit hohem Eigenkapital an“, sagt Marcel Harms von der SunSpace Solar GmbH.

„Der effektivste Weg für Eigenheimbesitzer ist nicht der Kauf einer Solaranlage um jeden Preis, sondern eine finanzierbare Energielösung, die den bisherigen Stromabschlag durch eine planbarere und günstigere Alternative ersetzt“, ergänzt Silvan Bösche. Genau hier setzt die SunSpace Solar GmbH an: Das Unternehmen richtet sich an Eigenheimbesitzer in Deutschland, die ihre Stromkosten senken und unabhängiger von klassischen Energieversorgern werden möchten, ohne dafür eine hohe Anfangsinvestition zu leisten. Im Mittelpunkt steht nicht allein die Dachanlage, sondern ein stimmiges Energiesystem: Photovoltaikanlage, Speicher, Wechselrichter, App-Anbindung, gegebenenfalls Wärmepumpe sowie intelligente Steuerung und passende Tariflösung. Wie diese Lösung in der Praxis aussehen kann und welche Erfahrungen Kunden dabei mit der SunSpace Solar GmbH machen, zeigen drei Kundenbeispiele.

Jürgen Wehkamp: Strompreis in wenigen Wochen halbiert

Zu den besonders anschaulichen Erfahrungen mit der SunSpace Solar GmbH gehört der Fall von Jürgen Wehkamp. Im Zuge einer Renovierung baute er seine Ölheizung aus und stellte auf erneuerbare Energien um. Die Luftwärmepumpe war für ihn der richtige Schritt, doch mit ihr stieg auch die Stromrechnung deutlich. Gleichzeitig erhöhte sein Stromanbieter innerhalb eines Jahres mehrfach die Preise. Für Jürgen Wehkamp wurde genau das zur Belastung: hohe Abschläge, keine Planungssicherheit, keine Kontrolle.

Nach der Investition in die Wärmepumpe war zudem kaum noch freies Kapital vorhanden. Eine klassische Photovoltaikanlage schien damit zunächst nicht erreichbar. Bei der SunSpace Solar GmbH fand er schließlich eine Lösung ohne Anzahlung und ohne Vorkasse. Für ihn war wichtig, Solarplatten, Speicher, Wechselrichter und Montage aus einer Hand zu erhalten. Ebenso legte er Wert darauf, dass die Anlage auf seinem Biberschwanzdach sauber und lückenlos montiert wird und dass deutsche Produkte eingesetzt werden.

Die Planung per Videocall beschreibt Jürgen Wehkamp als einfach und angenehm, die Montage als reibungslos. Heute nutzt er die App der SunSpace Solar GmbH, um Stromproduktion, Verbrauch und Einspeisung im Blick zu behalten. Zusätzlich notiert er monatlich den Zählerstand, um die finanzielle Entwicklung genau nachzuvollziehen. Das Ergebnis ist klar: Innerhalb von knapp zehn Wochen konnte er seinen Strompreis halbieren.

Axel Pfeiffer: Aus Skepsis wird Planbarkeit

Auch Axel Pfeiffer steht für eine typische Ausgangslage vieler Eigentümer. Der seit 27 Jahren in einer Reha-Klinik tätige Physiotherapeut wollte zunächst nichts mit Photovoltaik zu tun haben. Seine Zweifel waren nachvollziehbar: Lohnt sich eine solche Anlage in seinem Alter überhaupt noch? Rechnet sich das bei einem rund 60 Jahre alten Haus? Und wird er lange genug dort wohnen, damit sich die Investition auszahlt?

Schwankende Strompreise empfand Axel Pfeiffer als nervenaufreibend. Gespräche mit Freunden und Bekannten über große Preisunterschiede gaben schließlich den Anstoß, das Thema neu zu bewerten. Erst bei der SunSpace Solar GmbH wurde die Lösung für ihn aber wirtschaftlich greifbar. So konnte er eine Photovoltaikanlage installieren lassen, ohne eigenes Kapital einzusetzen und ohne Anzahlung zu leisten.

Besonders positiv hebt Axel Pfeiffer die Online-Konfiguration hervor. Die Auswahlmöglichkeiten wurden verständlich erklärt, sein Dach wurde vorab mit einer Drohne fotografiert, der gesamte Ablauf war für ihn gut organisiert. Von der Beratung bis zur fertigen Anlage vergingen letztendlich weniger als vier Wochen.

Kurt Pinnau: Vom Hauskauf zur ganzheitlichen Energielösung

Kurt Pinnau hatte etwa ein halbes Jahr vor seiner Zusammenarbeit mit der SunSpace Solar GmbH ein Haus gekauft. Danach war kaum noch freies Kapital vorhanden. Zugleich beschäftigte er sich schon lange mit der Energiewende und nachhaltigem Handeln. Für ihn stand damit fest, dass die vorhandene Gasheizung durch eine klimafreundlichere Lösung ersetzt werden sollte. Als Eigentümer konnte er schließlich erstmals selbst über seine Energieversorgung entscheiden.

Bei seiner Entscheidung spielten auch Förderbedingungen eine Rolle. Da diese sich jederzeit ändern könnten, war er dabei an einer möglichst schnellen Umsetzung interessiert. Mit der SunSpace Solar GmbH fand Kurt Pinnau einen Anbieter, der nicht nur eine Solaranlage installierte, sondern zeitnah eine umfassende Lösung ermöglichte: Photovoltaik, Wärmepumpe, Stromversorgung, Wärmeversorgung und App-Kontrolle als zusammenhängendes System – ohne hohe Anfangsinvestition.

Die Montage erfolgte in zwei Schritten und ging schneller als erwartet. Demnach war die Solaranlage bereits innerhalb weniger Stunden installiert. Kurt Pinnau beschreibt die Handwerker als sauber arbeitend, die Leitungen als ordentlich verlegt und die technischen Zusammenhänge als verständlich erklärt. Über die App konnte er schon nach der Installation im Herbst sehen, dass er seinen Strom vollständig selbst produzierte. Durch Photovoltaikanlage und Wärmepumpe entfallen für ihn nun die Gaszahlungen – ein finanziell erheblicher Unterschied.

Fazit: Was die drei Erfahrungen mit der SunSpace Solar GmbH zeigen

Die Fälle von Jürgen Wehkamp, Axel Pfeiffer und Kurt Pinnau unterscheiden sich zwar im Detail, ähneln einander im Kern aber sehr: Alle drei suchten keine zusätzliche Großinvestition, sondern eine tragfähige Lösung für ihre persönliche Lebenssituation. Bei allen ging es um planbare monatliche Kosten, weniger Abhängigkeit und einen nachvollziehbaren Ablauf. Keine Anzahlung, keine Vorkasse, klare Begleitung. Genau darin liegt der Unterschied zum klassischen Anlagenverkauf, denn die SunSpace Solar GmbH verkauft nicht nur Technik, sondern verbindet Beratung, Konfiguration, technische Prüfung, Montage und laufende Kontrolle.

So lässt sich abschließend festhalten: Für viele Eigenheimbesitzer beginnt das Thema Photovoltaik nicht auf dem Dach, sondern am Küchentisch beim Blick auf den Stromabschlag. Wer Monat für Monat mehr zahlt und zugleich nicht weiß, wie sich die Kosten entwickeln, verliert ein Stück Sicherheit in der Haushaltsplanung. Eine wirtschaftlich passende Energielösung kann das ändern: mit sichtbarer Stromproduktion, nachvollziehbarem Verbrauch und geringerer Abhängigkeit von Stromanbietern und fossilen Energieträgern. „Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Beratung bis zur laufenden Kontrolle ihrer Energieversorgung, damit aus einem abstrakten Wunsch nach Unabhängigkeit eine konkrete, finanzierbare Lösung wird“, betont Marcel Harms abschließend.

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