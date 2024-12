Dermatologie Quist

Dermatologie Quist: Nicht-invasive Fettreduktion – wie sich Fettpolster ganz ohne chirurgischen Eingriff reduzieren lassen

Immer mehr Menschen möchten hartnäckige Fettpolster reduzieren – allerdings ohne sich einer Operation unterziehen oder mit langen Ausfallzeiten rechnen zu müssen. Nicht-invasive Verfahren eröffnen hierbei vielversprechende Möglichkeiten. Doch welche Methoden gibt es überhaupt und welche davon ist die richtige?

In einer Zeit, in der ein schlankeres Erscheinungsbild oft mit Attraktivität und Selbstbewusstsein gleichgesetzt wird, wächst die Nachfrage nach sicheren und effektiven Alternativen zu chirurgischen Eingriffen. Hierbei wollen viele Menschen ihr Körperbild verbessern, ohne lange Ausfallzeiten oder die Risiken einer Operation in Kauf nehmen zu müssen. Doch persönliche Unsicherheit, mangelnde Informationen und die Wahl des passenden Anbieters stellen oft erhebliche Hürden dar. "Wenn diese Hindernisse nicht überwunden werden, bleibt das Unbehagen mit dem eigenen Körper bestehen – und Betroffene verpassen die Chance, ihr Wohlbefinden nachhaltig zu steigern", warnt Dr. Jennifer Quist von der Dermatologie Quist. Umso wichtiger sei es, sich ausführlich über alle gängigen Behandlungsmöglichkeiten und Eingriffe zu informieren.

"Mit modernen Methoden können wir Fettpolster gezielt reduzieren und dabei gleichzeitig das Gewebe straffen – um die individuell richtige Herangehensweise finden zu können, sollte man sich hierzu professionell beraten lassen", führt Prof. Dr. Dr. Sven Quist weiter aus. Gemeinsam führen die erfahrenen Dermatologen und Experten für ästhetische Medizin die renommierte Praxis Dermatologie Quist, die sich auf innovative Bodyforming-Technologien spezialisiert hat – darunter auch die minimal-invasive Fettreduktion: Sie umfasst eine Reihe von schmerzfreien Behandlungen, die ohne chirurgischen Eingriff sowie bei minimaler Erholungszeit dabei helfen, Fettpolster zu reduzieren und die Körperkontur im Sinne des sogenannten Body-Contourings zu modellieren. Welche Methoden hierbei im Detail zum Einsatz kommen und welche Vorteile sie bieten, verraten Dr. Jennifer Quist und Prof. Dr. Dr. Sven Quist hier.

1. Icoone©

Icoone© bietet eine fortschrittliche und schonende Methode, um Haut zu straffen, Fettpolster zu reduzieren und die Lymphdrainage zu verbessern – ganz ohne invasive Eingriffe. Grundlage dieser innovativen Behandlung ist die sogenannte "Roboderm-Technologie". Dabei kommen mechanische Mikro-Stimulationen zum Einsatz, die mithilfe eines speziellen Geräts mit zwei motorisierten Rollen sanfte Mikromassagen über der Haut ausführen. Diese Mikrostimulation regt die Durchblutung an, fördert den Lymphfluss und aktiviert die Fibroblasten, die für die Produktion von Kollagen und Elastin verantwortlich sind. Das Ergebnis: glattere, straffere Haut und ein insgesamt verjüngtes Erscheinungsbild.

Icoone© eignet sich besonders für die Behandlung von Cellulite, zur Hautstraffung, für gezieltes Body-Contouring und zur Reduktion kleinerer Fettdepots. Auch im Gesicht kann es erfolgreich eingesetzt werden, um Falten zu mindern und die Haut zu revitalisieren. Die Behandlung wird von Patienten oft als angenehm empfunden, erfordert keine Erholungszeit und lässt sich flexibel auf individuelle Bedürfnisse und verschiedene Körperregionen abstimmen. Durch mehrere, meist über Wochen verteilte Sitzungen, können nachhaltige Ergebnisse erzielt werden – ideal für Menschen, die eine entspannende, nicht-invasive Lösung zur Verbesserung ihrer Körperkontur suchen.

2. SculpSure©

Das sogenannte "Warmsculpting" mit SculpSure© nutzt modernste Technologie, um Fettpolster effektiv und schonend zu reduzieren. Mithilfe eines 1060 nm Diodenlasers wird das Fettgewebe unter der Haut gezielt auf Temperaturen zwischen 42 °C und 47 °C erhitzt – dabei bleibt die Hautoberfläche unversehrt. Dieses von der amerikanischen FDA zugelassene Verfahren eignet sich für verschiedene Körperbereiche wie Bauch, Flanken, Rücken, Oberschenkel und die Region unter dem Kinn.

Für den Komfort der Patienten sorgt eine kontinuierliche Kühlung der Haut während der Behandlung, wodurch ein angenehmes Behandlungserlebnis gewährleistet wird. Eine Sitzung dauert lediglich 25 Minuten pro Körperzone – der Patient kann direkt im Anschluss wieder seinen gewohnten Aktivitäten nachgehen. Dabei werden die Fettzellen, die während der Behandlung zerstört werden, auf natürliche Weise vom Körper abgebaut. Bereits nach etwa sechs Wochen zeigen sich erste Ergebnisse, während das endgültige Resultat nach zwölf Wochen sichtbar wird.

So bietet SculpSure© eine nachhaltige Lösung für Menschen, die gezielt kleinere, hartnäckige Fettdepots reduzieren möchten – besonders dann, wenn diese auf Sport und Ernährung nur bedingt ansprechen. Für optimale Ergebnisse werden häufig zwei Sitzungen empfohlen, was die Methode zu einer effektiven, schnellen und langanhaltenden Option macht.

3. EMSculpt NEO©

EMSculpt NEO© repräsentiert eine revolutionäre, nicht-invasive Methode der Körperformung, die Fettabbau und Muskelaufbau in einer einzigen Behandlung kombiniert. So vereint diese fortschrittliche Technologie hochintensive elektromagnetische Stimulation (HIFEM) und Radiofrequenz (RF), um bereits in kürzester Zeit nennenswerte Ergebnisse zu erzielen – ideal für eine gezielte Körperdefinition.

Durch HIFEM werden supramaximale Muskelkontraktionen ausgelöst, die weit über die Intensität herkömmlicher Trainingsmethoden hinausgehen. Dies führt zu einem schnellen und effektiven Muskelaufbau. Gleichzeitig erwärmt die RF-Technologie das Fettgewebe gezielt, wodurch eine thermische Fettzerstörung erfolgt. Diese Erwärmung macht die Behandlung nicht nur komfortabler, sondern steigert auch die Wirksamkeit der Muskelkontraktionen.

In einer kompakten 30-minütigen Sitzung können Fettpolster sichtbar reduziert und Muskeln gezielt gestärkt werden. EMSculpt NEO© eignet sich für verschiedene Körperregionen – darunter Bauch, Gesäß, Oberschenkel, Arme und Waden. Patienten können ihren Alltag direkt nach der Behandlung wie gewohnt fortsetzen.

Hierzu belegen auch Studien beeindruckende Ergebnisse: Durchschnittlich lässt sich dabei eine Fettreduktion von 30 Prozent und ein Muskelzuwachs von 25 Prozent erzielen. Erste Verbesserungen sind oft schon nach wenigen Wochen sichtbar, während das endgültige Ergebnis etwa drei Monate nach der Behandlung erreicht wird. Für optimale Resultate werden in der Regel vier bis sechs Sitzungen empfohlen, die über zwei Wochen verteilt stattfinden. Die genaue Anzahl variiert je nach individuellen Zielen und körperlichen Voraussetzungen, was EMSculpt NEO© zu einer flexiblen und effektiven Lösung für verschiedenste Bedürfnisse macht.

4. Injektionslipolyse

Die Injektionslipolyse, auch bekannt als "Fett-weg-Spritze", ist eine minimal-invasive Methode, die vor allem kleinere Fettpolster gezielt reduziert. Dabei wird ein speziell entwickelter Wirkstoff direkt in das Fettgewebe injiziert, wo er die Fettzellen auflöst. Anschließend werden die gelösten Zellen durch den natürlichen Stoffwechsel des Körpers abgebaut und ausgeschieden – ein sanfter Prozess, der die gewünschten Ergebnisse schrittweise sichtbar macht.

Diese Methode eignet sich besonders für Problemzonen, die sich durch Diät oder Sport nur schwer verändern lassen. Der Hauptwirkstoff Phosphatidylcholin, der aus der Sojabohne gewonnen wird, wirkt direkt auf die Zellwände der Fettzellen, löst diese auf und setzt das Fett zur natürlichen Verarbeitung frei. Häufig behandelte Bereiche sind das Doppelkinn, die Wangenpartie, kleine Fettdepots am Bauch, Reiterhosen, Oberarme und Rückenfalten.

Eine Sitzung dauert in der Regel weniger als 30 Minuten und erfordert keine Erholungszeit – Patienten können direkt wieder ihrem Alltag nachgehen. Erste Ergebnisse werden nach vier bis acht Wochen sichtbar, da der Körper Zeit benötigt, um die Fettzellen vollständig abzubauen. Für eine deutliche und langfristige Fettreduktion sind meist zwei bis vier Sitzungen erforderlich, abhängig von den individuellen Zielen und der Größe des Fettdepots.

Leichte Nebenwirkungen wie Schwellungen, Rötungen oder Druckempfindlichkeit können auftreten, klingen jedoch in der Regel innerhalb weniger Tage ab. Die Injektionslipolyse ist ideal für alle, die kleinere Fettdepots effektiv behandeln möchten, ohne aufwendige operative Eingriffe oder lange Ausfallzeiten in Kauf nehmen zu müssen.

