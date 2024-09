MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Fortsetzung zu Halloween: Der MDR-Kinderchor präsentiert neu arrangierte Grusellieder für Spukfans

In insgesamt 21 Liedern nimmt der MDR-Kinderchor alle kleinen Fans von Hexen, Vampiren und Gespenstern mit auf eine musikalische Geisterfahrt. Nachdem bereits im Oktober 2023 die ersten fünf Titel der Grusellieder erschienen sind, gibt es rechtzeitig vor Halloween 16 neue Songs, welche zahlreiche Facetten des Spukgenres erkunden. Der vollständige Spuk- und Schauder-Soundtrack steht ab dem 01. Oktober in der ARD Audiothek sowie mit Animationen unterlegt in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Die Grusellieder des MDR-Kinderchors richten sich an verschiedene Altersstufen. Von Klassikern wie Ritter Rosts „Wenn die Turmuhr 12 schlägt“ reicht das Programm über Volksweisen wie „Zwei kleine Wölfe“ bis hin zu anspruchsvolleren Stücken wie dem „Danse Macabre“ von Camille Saint-Saëns. Die Lieder erzählen von Vampiren, Hexen, Geistern und Wölfen, von Tänzen um Mitternacht und davon, wie man Monster vertreibt und Gespenster fängt. Der „Hexentanz“, der „Geistertango“ oder der „Dracula Rock“ laden zum Mitwippen und Tanzen ein.

Für die Mediathek wurden die Lieder mit kindgerechten Grafik-Animationen unterlegt, die extra zu diesem Anlass erstellt worden sind. Zusätzlich wird der Kinderchor von einem Ensemble unterstützt, welches neben den klassischen Instrumenten auch ein Theremin, ein Waterphone sowie zahlreiche Effektinstrumente enthält. Alexander Schmitt, der Leiter des MDR-Kinderchors, übernimmt die künstlerische Leitung des Projekts.

Konzert & Blick hinter die Kulissen

Wer die Grusellieder live – gern auch verkleidet – im Konzert miterleben möchte, ist zur musikalischen Halloweenparty am 31. Oktober um 16 Uhr im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz eingeladen. Tickets gibt es hier: https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4458.html

Einen Tag vorher laden die jüngsten Sängerinnen und Sänger der ARD zu einem Blick hinter die Kulissen ein: Am 30.10. öffnen sich die Türen für Gäste ab 8 Jahren, die einmal Probenluft schnuppern und das Kinderchor-Team kennenlernen wollen. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldung ist möglich unter: https://www.mdr.de/s/probekinderchor

