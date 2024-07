Pro Bauherr GmbH

Dr. Peter Burnickl: Wie die TGA-Musterplanungen der Pro Bauherr GmbH Bauherren Zeit und Geld spart

Velburg (ots)

Bauplanungen sind häufig äußerst komplex, was es umso ärgerlicher macht, wenn als Ergebnis nicht nur immense Zeitverluste, sondern auch erhebliche finanzielle Aufschläge entstehen. Mit der Gründung der Pro Bauherr GmbH hat Dr. Peter Burnickl eine Anlaufstelle für Bauherren geschaffen, die nach effizienten Alternativen suchen. Seine Lösung: standardisierte Musterplanungen, die Bauprojekten neue Möglichkeiten eröffnen. Warum sich Bauherren für diese Art der Planung entscheiden sollten, erläutert er hier.

Schlechte Planungen sind für Investoren und Bauherren verheerend, schließlich stehen bei solchen Projekten erhebliche finanzielle Mittel auf dem Spiel. Insbesondere in den Big 7, wo Bauvorhaben teurer sind als je zuvor, ist es besonders ärgerlich, wenn Beteiligte plötzlich vor erheblichen Problemen aufgrund mangelhafter Planungen der technischen Gebäudeausrüstung stehen. Viele Bauherren engagieren Ingenieure für Gebäudetechnik, um ihre Projekte zu planen. Dennoch sind sie oft nicht in der Lage, die Qualität und Machbarkeit dieser Pläne richtig zu beurteilen, da ihnen das entsprechende Fachwissen fehlt. "Selbst erfahrene Bauherren, die im Immobilien- und Finanzierungsbereich versiert sind, haben oft große Defizite oder gar kein eigenes Know-how in diesem Bereich", erklärt Dr. Peter Burnickl, Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH. "Diese Probleme treten häufig erst spät im Planungsprozess, während der Genehmigungsphase oder sogar erst während der Bauphase auf, wenn die Unzulänglichkeiten der Planungen offenbart werden. Die Bauherren müssen dann nicht nur mit einer stark verlängerten Bauzeit rechnen, sondern auch erhebliche zusätzliche Kosten tragen."

"Für Bauherren ist es wesentlich einfacher, auf eine modulare Musterplanung zu setzen", erklärt der Unternehmer weiter. Gemeinsam mit seinem Team hat Dr. Peter Burnickl daran gearbeitet, einen umfassenden Musterplan zu entwickeln, der sämtlichen Anforderungen gerecht wird. "Mit unserer Musterplanung kann die technische Gebäudeausrüstung vollständig und unkompliziert geplant werden", erläutert er. Ob Elektrotechnik, Heizungsanlagen, Lüftungen, Klimatisierung oder die Berechnung von Wärme- und Kühllasten - die Musterplanung umfasst sämtliche komplexen Komponenten, die ein Bauprojekt erfordert. "Dabei schränken sich Bauherren in keiner Weise ein", betont Dr. Peter Burnickl. "Eine Musterplanung ermöglicht es vielmehr, deutlich schneller und effektiver auf bewährte Planungsvorgänge zurückzugreifen." Ob Sanierung oder Neubau - die Musterplanung der Pro Bauherr GmbH ist in allen Szenarien äußerst nützlich. Vier essenzielle Gründe, warum heute kein Bauherr mehr ohne Musterplanung agieren sollte, verrät Dr. Peter Burnickl im Folgenden.

1. Zeit und Kosten können gespart werden

Komplexe und kostenintensive Planungsprozesse sind nicht nur zeitraubend, sondern auch äußerst kontraproduktiv. Wenn Projektentwickler, Bauträger und Investoren traditionelle Architekten für ihre Bauvorhaben beauftragen, kann dies zu langwierigen Planungsphasen von sechs bis 18 Monaten führen, bevor ein Bauantrag gestellt werden kann. Honorare im sechsstelligen Bereich sind dabei keine Seltenheit. Das Problem: Diese Honorare werden größtenteils vor Baubeginn fällig - der Bauherr kann sich also kein Bild von der Qualität machen, bevor er zahlt.

Dieses Risiko wird durch die Musterplanung eliminiert: Sie bietet einen effektiven Weg, um mehr als die Hälfte der üblichen Kosten zu sparen. Gleichzeitig werden die Baupläne oft zehnmal schneller als üblich fertiggestellt. Dies ermöglicht es Bauherren, Zeit und Geld zu sparen und sicherzustellen, dass ihre Bauprojekte effizient und qualitativ hochwertig umgesetzt werden, ohne später mit unerwarteten Kosten oder Problemen konfrontiert zu werden.

Grund 2: Keine unnötigen Aufschläge

Normalerweise enthalten Planungen oft großzügige Aufschläge, alles wird aufgerundet - mit einer Musterplanung können diese ganz einfach umgangen werden. Sie bietet eine vollständig durchdachte und optimierte Lösung, die keine unnötigen Puffer enthält. Im Gegensatz zu herkömmlichen Planungen sind die Musterplanungen exakt auf die Bedürfnisse, die Normung und den Standard der Technik zugeschnitten. Dies ermöglicht präzisere Ausschreibungen und Angebote, die deutlich niedrigere Ausgangspunkte bei Verhandlungen bieten. Pauschalierungen sind so risikofrei möglich.

Grund 3: Verhandlungsbasis mit erfahrenen Herstellern

Ein weiterer Vorteil einer Musterplanung ist ihre Neutralität. Das bedeutet: Alle Hersteller haben die Möglichkeit, Angebote abzugeben. Gleichzeitig wurden mit vielen Herstellern bereits Vorverhandlungen geführt, um vorteilhafte Preise zu sichern. Diese Preise, die normalerweise nur bei großen Bauvorhaben zugänglich wären, stehen durch die Musterplanung nun auch Kunden zur Verfügung, die weniger Wohnungen bauen. Dadurch sind erhebliche Kosteneinsparungen möglich, die direkt an die Kunden weitergegeben werden.

Grund 4: Effiziente Planung ohne hohe Kosten

Die Musterplanung bietet Bauherren und Modulbauunternehmen eine effiziente Lösung für die Planung der Technischen Gebäudeausstattung (TGA). Vor Beginn der eigentlichen Planung werden alle Details und Standards intensiv besprochen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Anforderungen klar zu definieren.

Eine klare Schnittstellenliste für den Architekten gewährleistet, dass die Grundrisse entsprechend den technischen Vorgaben gestaltet werden können, was den Abstimmungsaufwand erheblich reduziert und eine schnelle Erstellung der gesamten Planung ermöglicht. Diese präzisen Pläne sparen Bauherren Kosten für Bestandsunterlagen und erleichtern Handwerkern die Arbeit, da sie in der Regel keine zusätzlichen Dokumente erstellen müssen.

Die TGA-Musterplanungen der Pro Bauherr GmbH

Um eine Lösung zu bieten, die nicht nur deutlich schneller, sondern auch kostengünstiger ist als gängige Planungen, haben sich Dr. Peter Burnickl und sein Team intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt: Über 1.000 Wohnungsgrundrisse und Wohnungsgrößen wurden analysiert - die Daten dienten als Basis für eine Musterplanung, mit umfangreichen Optionen, die auch Berechnungen von Elektrotechnik, Lüftungsanlagen sowie Wärme- und Kühllasten beinhalten. Dadurch werden nicht nur Neubauten, sondern auch Sanierungen effektiv abgedeckt. Der große Vorteil dabei: Mit den Musterplanungen der Pro Bauherr GmbH liegen Bauherren unter 50 Prozent der regulären Kosten für die Planung und circa 10 bis 20 Prozent unter den üblichen Baukosten - und das bei einer Planung, die zehnmal schneller als üblich abläuft. "Wir haben Planungen entwickelt, die nicht nur vollständig durchdacht sind, sondern auch absolut keinen Puffer enthalten. Das bedeutet: Unsere Planungen sind voll optimiert und zentimetergenau", betont Dr. Peter Burnickl. Insgesamt sparen sich Auftraggeber also nicht nur erhebliche Kosten, sondern vermeiden auch mögliche Risiken bei der Planung und Umsetzung. "Der Auftraggeber kann sich am Ende sicher sein, dass seine Planung vollkommen korrekt und durchdacht ist und ein Ergebnis erhält, das keine Wünsche offen lässt", so Dr. Peter Burnickl abschließend.

Sie möchten nicht länger auf teure, unsichere Planungen setzen, sondern lieber von Effizienz und vorverhandelten Herstellerpreisen durch Musterplanungen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. Peter Burnickl für ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: Pro Bauherr GmbH, übermittelt durch news aktuell