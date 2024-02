LG Air Solution

LG ebnet den Weg für eine verantwortungsvolle audiovisuelle Produktion

Paris (ots/PRNewswire)

Der Werbespot «New Horizon» gehört zu den ersten Produktionen mit dem Ecoprod-Label in Frankreich

Die neue paneuropäische Werbekampagne « Care For Where You Live: New Horizon» von LG Electronics (LG) für die Luft-Wasser-Wärmepumpe «THERMA V™» wurde kürzlich vom unabhängigen Label Ecoprod mit 2 Sternen zertifiziert. Dieses zertifiziert Filme, Werbungen und audiovisuelle Programme, die auf umweltverträgliche Weise produziert wurden.

Da der Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigeren Welt auch eine umweltfreundlichere Kommunikationspraxis erfordert, hat sich LG für eine umweltfreundliche Produktion entschieden, um sein neues Modell der Luft-Wasser-Wärmepumpe «THERMA V™ », ein umweltfreundliches Produkt seiner Air Solution Division, zu präsentieren.

Angeleitet von den neuen Richtlinien von Ecoprod, die 80 Maßnahmen auflisten, mit denen die Umweltauswirkungen der Produktion eines Werkes (Vorbereitung, Dreharbeiten und Postproduktion) reduziert werden können, hat sich die Produktion angepasst: akribisch geplante Vorproduktion, Drehortauswahl, um Logistik und Reisen zu reduzieren, Einstellung von lokalen Talenten. Um den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Abfallvermeidung zu begegnen, wurden proaktive Maßnahmen wie das Verbot von Einwegartikeln, die Verwendung von wiederverwendbaren Materialien (soweit möglich), sowie die Bevorzugung der Kreislaufwirtschaft für Dekorationselemente und Styling ergriffen.

Nach einer Prüfung der von Afnor eingeführten Maßnahmen erreichte die Kampagne «Care For Where You Live: New Horizon» von LG einen Ökoproduktionswert von 78,5 % und erhielt damit das 2-Sterne-Ecoprod-Siegel. Die Kampagne hatte auch an der Pilotphase des Ecoprod-Siegels teilgenommen, um ein Feedback zu liefern, mit dem die gemeinsamen Bewertungskriterien des Standards angepasst und validiert werden konnten.

Diese paneuropäische digitale Kampagne wird in einem Dutzend europäischer Länder ausgestrahlt: Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien, Tschechische Republik.

Mit der Entscheidung, diese Werbung ökologisch zu produzieren, fördert LG verantwortungsvolle Drehpraktiken im Einklang mit seinen ökologischen und sozialen Verpflichtungen und ebnet den Weg für die Einführung von beispielhaften Praktiken in der gesamten Branche.

