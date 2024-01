ESN

Fitness-Index 2024 von ESN: Marktführer für Sporternährung zeigt die sportlichsten Städte Deutschlands

Mit 10,3 Millionen Fitnessstudio-Mitgliedschaften liegt Deutschland europaweit an zweiter Stelle. Doch wo genau wohnen die sportlichsten Deutschen und welche Sportmöglichkeiten bieten unsere Städte? Der Marktführer für Sporternährung ESN hat sich auf die Suche nach den sportlichsten Orten Deutschlands gemacht und enthüllt im ESN-Fitness-Index 2024 die Sport-Überraschungen und größten Sportmuffel.

Die Deutschen lieben Sport, das ist kein Geheimnis. Um die sportlichsten Städte Deutschlands rauszufinden, vergleicht ESN im großen Fitness-Index 50 Städte anhand von elf relevanten Kriterien. Neben der Anzahl der Fitnessstudios, Kletterhallen und Schwimmbäder wurden auch Faktoren wie Luftverschmutzung, Sportmediziner und Grünflächen einbezogen. Die Berechnung basiert auf der Anzahl der Sportstätten, Sportmediziner und sogar Fast-Food-Restaurants je 100.000 Einwohner.

Berlin, Hamburg & München nicht in den Top 10 - kleinere Städte machen das Rennen

Kleinere Städte dominieren das Ranking, während die Metropolen überraschend nur im Mittelfeld landen. Kassel, Freiburg und Regensburg führen die Liste an. Die erste Stadt mit über einer Million Einwohnern, München, findet sich erst auf Platz 17. Kleine Städte bieten zwar insgesamt weniger Fitnessstudios, bei der Umrechnung auf die Einwohneranzahl sieht es dann aber anders aus: So hat Berlin zwar insgesamt über 600 Studios, allerdings nur 16 pro 100.000 Einwohner. Kassel kommt dagegen mit seinen 43 Studios auf 21 pro 100.000 Einwohner, bei Regensburg sind es sogar 29 Studios auf 100.000 Einwohner.

Großstadt vs. Kleinstadt: Wo lebt es sich gesünder?

Nicht nur die Anzahl der Sportanlagen beeinflusst unsere Fitness und Gesundheit. Neben der Luftqualität hat auch der Anteil von Grün- und Erholungsflächen eine große Auswirkung auf unser Wohlbefinden. Ländliche Regionen wie Neunkirchen und Merzig im Saarland liegen im Ranking vorn. Hier beträgt die Feinstaubbelastung nur 10µg/m³ und die Einwohner:innen gelangen schneller in die Stadt umgebende Natur. Im Vergleich dazu landet Leipzig mit knapp 12 % Grünflächenanteil in den Top 5 dieser Kategorie, weist aber eine doppelt so hohe Feinstaubbelastung wie Merzig auf.

Deutschland - das Land der sportlichen Kleinstädte

Die Ergebnisse zeigen: Es kommt nicht auf die Größe an. Kleinstädte dominieren die Top 10 im großen Fitness-Index 2024. Ranking-Anführer Kassel ist der Beweis, dass Fitness und Lebensqualität nicht nur an Metropolen gebunden sind. ESN liefert damit nicht nur Daten, sondern auch eine klare Botschaft: Die sportlichsten Städte Deutschlands sind nicht da, wo man sie erwartet hätte. Es ist Zeit, die Fitnessrevolution in jeder Ecke Deutschlands zu feiern und dabei besonders die kleinen Städte mit der hohen Pro-Kopf-Dichte an Sportangeboten und der nahen Natur im Auge zu behalten!

