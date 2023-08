Balkon-Makeover fürs Urlaubsfeeling - 5 Dinge, die jeden Balkon sofort aufwerten

deinBalkon.de GmbH

Ein wohl durchdachtes Balkon-Makeover kann den privaten Freiluftbereich in eine kleine Oase der Ruhe und Entspannung verwandeln, in der sich das Gefühl von Urlaub und Freiheit jeden Tag genießen lässt. Mit ein paar Handgriffen und der richtigen Gestaltung kann auch der kleinste Balkon zu einer Wohlfühloase mit Urlaubsflair werden. "Balkone sind oft ungenutzte Flächen, die mit ein bisschen Kreativität und Planung in ein persönliches Refugium verwandelt werden können", sagt Romy Bühner-Pohle.

"Von richtiger Bepflanzung bis hin zu cleverer Möblierung - es gibt unzählige Möglichkeiten, um einen Balkon aufzuwerten und ihm das gewisse Etwas zu verleihen." Sie ist Geschäftsführerin der deinBalkon.de GmbH und weiß aus tausenden Kundenprojekten, was einen wunderschönen Balkon ausmacht. In diesem Artikel verrät sie die fünf wichtigsten Dinge, die jeden Balkon sofort aufwerten.

Vom Balkon zur Botanik: Die Macht der richtigen Pflanzenauswahl

Um den eigenen Balkon in eine grüne Oase zu verwandeln, kommt es insbesondere auf eine bedachte Pflanzenauswahl an. Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Balkongröße und Pflegeaufwand spielen hierbei eine entscheidende Rolle: Sonnenliebende Pflanzen wie Lavendel passen zu sonnenreichen, Farne und Hortensien zu schattigeren Balkonen. Zudem sind hängende Pflanzen für kleine, Kübelpflanzen für größere Balkone geeignet.

Raumoptimaler Einsatz von Möbeln auf dem Balkon

Der Einsatz von Möbeln, die zur Größe des Balkons passen, maximiert den nutzbaren Raum. So sind klappbare oder multifunktionale Möbel, die als Sitzgelegenheit und Ablagefläche dienen, vornehmlich bei kleinen Balkonen praktisch. Größere Balkone ermöglichen hingegen die Schaffung verschiedener Sitzbereiche und unterschiedlicher Zonen zum Entspannen, Essen oder Lesen. Darüber hinaus ist es wichtig, wetterfeste Materialien zu wählen, um die Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit der Möbel sicherzustellen.

Licht ins Dunkel bringen: Die ideale Balkonbeleuchtung

Die richtige Beleuchtung kann den Charakter eines Balkons - beispielsweise nach Sonnenuntergang - dramatisch verändern und eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Elemente wie Solarleuchten, Lichterketten oder batteriebetriebene Lampions verleihen dem Balkon einen warmen, einladenden Schein. Es ist allerdings wichtig, die Beleuchtung gut zu verteilen und den gesamten Balkon zu erhellen. Ausreichend Licht sollte in Bereichen bereitgestellt werden, die zum Lesen oder Essen genutzt werden, während gedämpfte, atmosphärische Beleuchtung in anderen Balkonabschnitten das richtige Urlaubsflair erzeugen kann.

So wird der Balkon zum Hingucker: Dekoration und Accessoires

Dekoration und Accessoires machen den Balkon persönlicher und einladender - Kreativität und persönlicher Geschmack spielen hier also eine große Rolle. Dabei bietet es sich zum Beispiel an, ein ausgefallenes Farbschema zu verwenden oder einen bestimmten Stil umzusetzen. Gemütlichkeit kann durch den Einsatz von Outdoor-Teppichen, Kissen und Kerzen erzeugt werden, wohingegen Elemente wie Windspiele, Vogelhäuser oder Wandkunst den Raum mit dynamischen Details beleben.

Balkongestaltung in der Vertikalen: Ideen und Möglichkeiten

Die gezielte Nutzung des vertikalen Raumes verleiht dem Balkon eine zusätzliche Dimension und mehr Grün: So können Wände und Geländer zur Befestigung von hängenden Pflanzen, Kletterpflanzen oder vertikalen Pflanzsystemen genutzt werden. Regale oder Leitern bieten Stauraum oder Präsentationsfläche für Pflanzen und Dekorationen. Besonders bei kleinen Balkonen hilft der vertikale Raum, die Fläche optimal auszunutzen und ein grüneres und einladendes Ambiente zu schaffen.

Über deinBalkon.de GmbH:

Stets unter dem Leitmotiv "Gemeinsam schaffen wir Freiraum" bieten Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle als Geschäftsführer der deinBalkon.de GmbH hochwertige und individuell konfigurierbare Komplettsets für modulare Anbaubalkone. So haben sie auf Grundlage ihrer 20-jährigen Erfahrung im Stahl- und Balkonbau ein modulares Schraub- und Stecksystem für Anbaubalkone aus massivem und nachhaltigem Stahl entwickelt, das ihre Interessenten online bei vollständiger Preistransparenz individuell nach ihren Wünschen konfigurieren können. Dabei stellen sie ihren Kunden außerdem zahlreiche Zusatzleistungen, erschwingliche Preise sowie einen exzellenten Kundenservice zur Verfügung. Weitere Informationen unter: https://www.deinbalkon.de

