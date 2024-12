Silverfort Ltd

Silverfort stellt mit Privileged Access Security ein Produkt vor, das endlich die kritischen Lücken herkömmlicher PAM-Lösungen schließt

Grapevine, Texas (ots/PRNewswire)

Das neueste Produkt ist das erste, das eine nahtlose Erkennung, Klassifizierung und Durchsetzung von Sicherheitskontrollen für alle privilegierten Konten ermöglicht und damit Barrieren überwindet, an denen herkömmliche Privilege Access Management-(PAM-)Lösungen scheitern

Gartner Identity & Access Management Summit -- Silverfort, das führende Unternehmen für Unified Identity Security, gab heute die Einführung von Privileged Access Security (PAS) bekannt, einer neuen Möglichkeit, privilegierte Konten schneller und einfacher als je zuvor zu sichern. Das PAS-Produkt von Silverfort erkennt, klassifiziert und schützt privilegierte Konten durchgängig, indem es innerhalb der Identitäts- und Zugriffsmanagement-(IAM)-Infrastruktur ausgeführt wird. Dies führt zu einer schnellen Amortisierung und einem weitreichenden Schutz aller privilegierten Konten. PAS kann als Aufsatz auf jede bestehende PAM-Lösung oder als Alternative dort eingesetzt werden, wo die Implementierung von PAM zu komplex oder zu teuer ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen PAM-Implementierungen, die Monate oder sogar Jahre dauern, kann Silverforts PAS innerhalb weniger Tage implementiert und aktiviert werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, Sicherheits- und Compliance-Lücken effektiv zu schließen und gleichzeitig erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Das Problem der Identitätssicherheit gerät zunehmend außer Kontrolle: Bei 8 von 10 erfolgreichen Cyberangriffen kommen kompromittierte Identitäten und Anmeldedaten zum Einsatz. Dabei werden die unzähligen Silos und Blind Spots ausgenutzt, unter denen die typische Identitätsinfrastruktur eines Unternehmens leidet. Privilegierte Konten, die über weitreichende Zugriffsrechte auf sensible Informationen verfügen und großen Schaden anrichten können, sind naturgemäß die bevorzugten Ziele von Angreifern, doch viele von ihnen werden nicht erfasst und sind nicht ausreichend gesichert. Das Aufkommen von KI wird die Zahl der Angriffe nur noch erhöhen, und ihre Raffinesse erhöht die Bedrohung für privilegierte Konten. Bestehende PAM-Lösungen bieten effektive Sicherheitskontrollen, können sich jedoch nur schwer gegen die heutigen Bedrohungen verteidigen, da sie langwierige und komplexe Bereitstellungen erfordern, auf manuelle Erkennung und Onboarding angewiesen sind und von Administratoren und Angreifern leicht umgangen werden können. Nur 10,2 % der Unternehmen sind in der Lage, ihr PAM-Onboarding-Projekt zum Abschluss zu bringen. Aus diesem Grund suchen Unternehmen nach neuen Lösungen, die eine breitere und robustere Sicherheit bieten und gleichzeitig weniger Zeit und Aufwand für die Implementierung und Betrieb erfordern.

„Die Sicherung des privilegierten Zugriffs gehört seit Jahrzehnten zu den größten Herausforderungen der Cybersicherheitsbranche. Die Notwendigkeit, diese Aufgabe in den heutigen hybriden und komplexen Unternehmensumgebungen effektiv zu lösen, hat uns dazu veranlasst, innovativ zu sein und die alten Grenzen zu überwinden", so Hed Kovetz, CEO und Mitbegründerin von Silverfort. „Viele Organisationen berichteten uns von den gleichen Problemen, die dazu führen, dass ihre aktuellen PAM-Lösungen zu langsam für die Implementierung und zu eingeschränkt sind, um die heutigen Bedrohungen abzuwehren. Schließlich fanden wir eine innovative Möglichkeit, diese Hindernisse zu überwinden. Unser neues PAS-Angebot kann als Ergänzung zu jeder bestehenden PAM-Lösung oder als Alternative in Bereichen eingesetzt werden, in denen PAM nicht implementiert ist. In beiden Fällen bietet es eine breitere Abdeckung, fügt neue Sicherheitskontrollen hinzu, die darauf ausgelegt sind, moderne Bedrohungen zu stoppen, und verkürzt die Time-to-Value drastisch von Jahren auf wenige Tage."

„Die Verwaltung privilegierter Konten ist ein Kinderspiel. Das Problem ist jedoch, dass die derzeitigen Lösungen in der Regel sehr manuell sind, ewig für die Implementierung brauchen und nicht wirklich dabei helfen können, die unbekannten Konten zu identifizieren", so Rob Larsen, ehemaliger Chief Security Architect bei GM und Silverfort Advisor. „Mit Silverforts einzigartiger Technologie haben sie eine elegante und leichte Möglichkeit für Kunden gefunden, unbekannte privilegierte Konten zu entdecken, sie einzustufen und dann zu sichern."

Die wichtigsten Funktionen von Silverforts Privileged Access Security:

Automatisierung der Erkennung und Klassifizierung privilegierter Konten: Automatische und kontinuierliche Erkennung aller privilegierten Konten auf der Grundlage ihrer Attribute und Aktivitäten – einschließlich solcher, deren Existenz nicht bekannt war und bisher von keiner anderen Lösung aufdeckt wurden. Darüber hinaus identifiziert die neue Technologie Berechtigungsstufen und jeden Missbrauch von privilegierten Konten außerhalb ihres zulässigen Zwecks, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Automatische und kontinuierliche Erkennung aller privilegierten Konten auf der Grundlage ihrer Attribute und Aktivitäten – einschließlich solcher, deren Existenz nicht bekannt war und bisher von keiner anderen Lösung aufdeckt wurden. Darüber hinaus identifiziert die neue Technologie Berechtigungsstufen und jeden Missbrauch von privilegierten Konten außerhalb ihres zulässigen Zwecks, um potenzielle Risiken zu vermeiden. Durchsetzung des Prinzips der geringsten Privilegien (Least Privilege), um laterale Bewegungen und die Ausbreitung von Ransomware zu verhindern: Verfolgen Sie einen Zero-Trust-Ansatz und verhindern Sie den Missbrauch privilegierter Konten, indem Sie automatisch zuordnen, wo jedes Konto verwendet wird, und Zugriffsversuche blockieren, die vom beabsichtigten Zweck des Kontos abweichen.

Verfolgen Sie einen Zero-Trust-Ansatz und verhindern Sie den Missbrauch privilegierter Konten, indem Sie automatisch zuordnen, wo jedes Konto verwendet wird, und Zugriffsversuche blockieren, die vom beabsichtigten Zweck des Kontos abweichen. Nahtloser Just-in-Time-Zugang (JIT) in großem Maßstab: Wenden Sie den Just-in-Time-Zugang mit einem einzigen Klick auf jedes Konto an, ohne dass ein Onboarding erforderlich ist und ohne die Arbeitsweise der Administratoren zu ändern. PAS implementiert einen besseren, einfacheren und schnelleren Weg, um Zero Standing Privileges in großem Maßstab einzuführen.

Wenden Sie den Just-in-Time-Zugang mit einem einzigen Klick auf jedes Konto an, ohne dass ein Onboarding erforderlich ist und ohne die Arbeitsweise der Administratoren zu ändern. PAS implementiert einen besseren, einfacheren und schnelleren Weg, um Zero Standing Privileges in großem Maßstab einzuführen. Schnelle Einführung und Umsetzung in Tagen, nicht Jahren: Die einzigartige Architektur von Silverfort ermöglicht eine unglaublich schnelle Wertschöpfung, indem sie Sicherheitskontrollen auf der bestehenden Identitätsinfrastruktur des Kunden durchsetzt. Rasche Behebung von Sicherheitslücken, Einhaltung regulatorischer Vorschriften und Cyberversicherungsanforderungen bei gleichzeitiger Einsparung von Implementierungskosten und oft günstigeren Versicherungsprämien.

Eine Plattform zum Schutz aller Identitäten – einschließlich privilegierter Konten Silverforts Technologie bietet einen einzigartigen und bedeutenden Vorteil gegenüber allen anderen Anbietern von Identitätssicherheit, da sie nahtlos Sicherheitskontrollen auf der bestehenden Identitätsinfrastruktur des Kunden durchsetzen kann, darunter Active Directory, Entra ID, Okta, Ping und viele andere IAM-Lösungen. Dadurch kann Silverfort alle Unternehmensressourcen sichern – selbst solche, die kein anderer Anbieter schützen kann, wie Altsysteme, Befehlszeilenschnittstellen oder IT/OT-Infrastruktur. Silverforts Kunden profitieren von den Vorteilen einer einzigen Plattform, die ihre Identitäten in allen On-Premise- und Cloud-Umgebungen vor Sicherheitsverletzungen schützt.

Die Einführung von PAS folgt auf die Übernahme von Rezonate, einem Innovator im Bereich Identitätssicherheit für Cloud-Umgebungen, und die Serie-D-Finanzierung in Höhe von 116 Mio. US-Dollar im Januar 2024. Silverfort skaliert sein Geschäft mit einem Wachstum von über 100 Prozent im Jahresvergleich und gewinnt jedes Quartal mehr als 100 neue Kunden hinzu, darunter mehrere Fortune 50-Unternehmen, die beim Schutz ihrer Unternehmensidentitäten auf Silverfort setzen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns auf dem Gartner IAM Summit in Grapevine, US-Bundesstaat Texas, vom 9. bis 11. Dezember, oder besuchen Sie unseren Stand 441.

Informationen zu Silverfort Silverfort, das Unternehmen für Unified Identity Security, hat die erste und einzige Plattform entwickelt, die eine moderne Identitätssicherheit überall ermöglicht. Wir stellen eine Verbindung zu allen Silos der Unternehmensidentitätsinfrastruktur her, um eine einzige, einheitliche Identitätssicherheitsschicht für alle On-Prem- und Cloud-Umgebungen zu schaffen. Unsere einzigartige Architektur und unser herstellerunabhängiger Ansatz verringern die Komplexität bei der Sicherung von Identitäten und erweitern den Schutz auf Ressourcen, die von keiner anderen Lösung geschützt werden können, darunter Legacy-Systeme, CLIs, Service Accounts (nicht-menschliche Identitäten), IT/OT-Infrastrukturen und mehr. Silverfort ist ein hochrangiger Microsoft-Partner und wurde von Microsoft zum Zero Trust Partner des Jahres gewählt. Hunderte weltweit führende Unternehmen vertrauen Silverfort als Anbieter von Identitätssicherheitslösungen, darunter mehrere Fortune 50-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.silverfort.com oder auf LinkedIn.

Informationen zum Gartner Identity & Access Management Summit Gartner-Analysten werden auf dem Gartner Identity & Access Management Summit, der vom 9. bis 11. Dezember in Grapevine, US-Bundesstaat Texas, stattfindet, zusätzliche Analysen zu Identitäts- und Zugangstechnologien und -strategien liefern. Verfolgen Sie Neuigkeiten und Updates von den Konferenzen auf X unter #GartnerIAM.

