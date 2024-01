Newgen Software Technologies Ltd.

Newgen Software veröffentlicht Cloud Content Management Accelerator auf Guidewire Marketplace

Newgen gibt die Verfügbarkeit seines wegweisenden, für Guidewire Cloud validierten Accelerator auf Guidewire Marketplace bekannt. Diese spannende Kooperation eröffnet Nutzern von Guidewire ClaimCenter und PolicyCenter auf Guidewire Cloud unzählige neue Möglichkeiten, die ihr Gesamterlebnis und ihre Effizienz verbessern.

Die robuste cloudbasierte Content-Service-Plattform von Newgen wurde entwickelt, um das Content-Lebenszyklusmanagement zu rationalisieren, eine sichere Content-Archivierung zu ermöglichen sowie die Zusammenarbeit in Echtzeit zu erleichtern und zugleich Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten. Die Plattform von Newgen ist nahtlos in die Guidewire Cloud Platform integriert und stellt eine wichtige Verbindung zwischen wichtigen Dokumenten und Daten zu Schadensfällen sowie Informationen zu Versicherungsverträgen her. Diese Integration vereinfacht Dokumentenzugriff und -verwaltung und erweitert die Möglichkeiten der cloudbasierten Lösungen von Guidewire.

Mit der Contextual Content Services Cloud-Plattform von Newgen profitieren Guidewire-Kunden von folgenden Vorteilen:

Alle Leistungen des Cloud Enterprise Content Management integriert mit der Guidewire Cloud Platform

Besseres Kundenerlebnis

Produktivitätssteigerung für wichtige Funktionen wie Underwriting und Schadensfallbearbeitung

Kurze Bearbeitungszeit mit unkompliziertem Datenzugriff

Höhere Benutzerproduktivität und fundiertere Entscheidungsfindung

Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern

Bessere Compliance gesetzlicher Vorschriften

Unsere Plattform, die erst kürzlich im Forrester Wave Report, Q1 2023, als „Leader" anerkannt wurde, bietet Unternehmen umfangreiche Content-Management-Funktionen in der Cloud, die eine holistische digitale Transformation unterstützen", so Rajvinder S. Kohli, Senior Vice President of Sales bei Newgen. „Die Partnerschaft von Newgen und Guidewire hilft Versicherern, das Potenzial der Cloud-Technologie zu erschließen, ihre herkömmlichen Arbeitsabläufe zu optimieren und sich zu kundenorientierten, digitalisierten, wertorientierten und hocheffizienten Unternehmen zu entwickeln."

Sie markiert auch einen bedeutenden Meilenstein bei der Bereitstellung erweiterter Funktionen für die Versicherungsbranche, die Nutzerinnen und Nutzern von ClaimCenter und PolicyCenter auf Guidewire Cloud ein nahtloses und sicheres Erlebnis bieten. Mit den innovativen Ready for Guidewire Cloud Accelerators von Newgen können Versicherungsfachleute jetzt mehr Effizienz und Produktivität bei der Verwaltung wichtiger Dokumente erzielen und letztlich ihren Kunden einen besseren Service bieten.

Informationen zu Newgen

Newgen ist der führende Anbieter einer einheitlichen Plattform für die digitale Transformation mit nativer Prozessautomatisierung, Content Services, Kommunikationsmanagement und KI/ML-Funktionen. Weltweit setzen erfolgreiche Unternehmen auf die branchenweit anerkannte Low-Code-Anwendungsplattform von Newgen, um komplexe, contentbasierte und kundenorientierte Geschäftsanwendungen in der Cloud zu entwickeln und bereitzustellen. Vom Onboarding bis hin zu Serviceanfragen, von der Kreditvergabe bis hin zum Underwriting und vielen anderen Anwendungsfällen für eine Vielzahl von Branchen sorgt Newgen für Geschwindigkeit und Agilität.

