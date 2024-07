KIDZ BOP

Tanz in die Sommerferien!

KIDZ BOP bringt den perfekten Soundtrack für die Ferienzeit

Berlin (ots)

Die Sommerferien fangen bald an und das bedeutet: Es ist Zeit zu tanzen! Die passende Musik liefert das brandneue Album von KIDZ BOP: "KIDZ BOP 2024 Vol. 2".

Ob sonnige Tage im Garten, am Strand oder bei einer Sommerparty - "KIDZ BOP 2024 Vol. 2" bietet den idealen Soundtrack für jede Gelegenheit. Mit Hits wie "Greedy", "Mädchen auf dem Pferd", "Vois sur ton chemin" und vielen weiteren ist dieses Album vollgepackt mit den angesagtesten Songs des Jahres und sorgt für eine großartige Sommerstimmung.

Pünktlich zum Album-Release zeigt eine aktuelle Umfrage von KIDZ BOP, dass 70 % der Familien bereits ein Festival oder Konzert mit ihren Kindern besucht haben. Hohe Kosten und weite Entfernungen machen es jedoch schwer, solche Veranstaltungen häufiger zu besuchen. Mit dem neuen Album der familienfreundlichen Kindermusikmarke kann jede Familie zu Hause eine Sommerparty organisieren und die besten Sommerhits genießen.

Das brandneue Album, mit den größten Pop-Hits, ist weltweit am 12. Juli 2024 veröffentlicht worden. Das Besondere an KIDZ BOP: Alle Songs werden von Kindern für Kinder gesungen, was die Musik besonders authentisch und ansprechend für das junge Publikum macht. Die energiegeladenen Performances der jungen Talente begeistern dabei sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Unsere deutschen KIDZ BOP-Stars, die 13-jährige Amalia aus Ulm und die 13-jährige Destiny aus Gelsenkirchen, verleihen den Coverversionen ihre persönliche Note und sorgen mit ihren Auftritten für gute Laune und Motivation zum Mitsingen und Mittanzen. Ob bei einem Live-Konzert von KIDZ BOP oder zuhause mit dem neuen Album, mit KIDZ BOP wird dieser Sommer zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Musik und Freude.

Über KIDZ BOP

KIDZ BOP ist die Kindermusikmarke #1, mit den größten Pophits von heute, gesungen von Kids für Kids. Seit ihrer Gründung hat die familienfreundliche Musikmarke mehr als 24 Millionen Alben verkauft und weltweit über 11 Milliarden Streams generiert. KIDZ BOP verbindet sich mit Kindern und Familien durch seine meistverkauften Alben, Musikvideos, Konsumartikeln und Live-Touren. Das expandierende Musik-Franchise nimmt derzeit in 5 verschiedenen Sprachen auf. KIDZ BOP ist seit elf Jahren in Folge der "#1 Kid Artist" des BillboardMagazine. KIDZ BOP hatte 24 Top-10-Debütalben in den Billboard 200 Charts; nur drei Künstler in der Geschichte -die Beatles, die Rolling Stones und Barbra Streisand -hatten mehr Top-10-Alben. Weitere Informationen findet ihr unter www.kidzbop.de. KIDZ BOP ist ein Teil von Concord.

