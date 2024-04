Monport Laser

Monport CO2 Graviermaschinen: Die Perfekte Wahl für Ihre Kreativität!

Berlin (ots/PRNewswire)

Monport Laser ist ein führender Innovator in der Lasertechnologie und bietet fortschrittliche CO2-Lasertechnologie. Von komplizierten Designs aus Holz und Acryl bis hin zu präzisen Schnitten in Leder und Stoff lässt sich alles problemlos realisieren. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Amateur sind, der die Welt der Lasergravur erkundet, Monport Laser hat die perfekte Lösung, um Ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Monport bietet derzeit zwei Serien an: die Mobility Protrude CO2-Lasergravurmaschinen Serie und die multifunktionale 60–150 W CO2-Lasergravurmaschinen Serie. Durch sie hilft Monport kreativen aller Ebenen, ihre Visionen zum Leben zu erwecken und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

Mobility Protrude CO2-Laserschneider und -gravierer (bequem nach Hause zu kommen)

Der Mobility Protrude CO2 Lasergravierer steht für leichte Mobilität und bequemen Transport in Ihr Zuhause. Dank des kompakten und ergonomischen Designs lassen sich diese Maschinen mühelos durch Türrahmen und in verschiedene Räume bewegen, was eine flexible Arbeitsgestaltung ermöglicht.

Der großzügige Arbeitsbereich und die Vier-Wege-Durchführung bieten außerdem die Möglichkeit, größere Projekte problemlos zu bewältigen.

Die fortschrittliche Vier-in-Eins-Lasertechnologie, bestehend aus Laseremission, Autofokus, Luftunterstützung und rotem Lichtindikator, sorgt für eine effiziente und präzise Gravur- und Schneideerfahrung.

60-150 W CO2-Lasergravurmaschine (vielseitig und leistungsstark)

Die herkömmlichen CO2-Lasergraviermaschinen von Monport sind in Medium 60–80 W Graviermaschinen und Hoch 100–150 W Graviermaschinen unterteilt. Sie können den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht werden. Ob Sie empfindliche Materialien präzise gravieren oder dickere, anspruchsvollere Oberflächen bearbeiten möchten – hier finden Sie die richtige Maschine für Ihr Projekt.

Diese Maschine zeichnet sich durch hohe Gravur- und Schneidegeschwindigkeit aus, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Sie ist mit zahlreichen Materialien wie Holz, Kunststoff und Glas kompatibel und eignet sich somit für ein breites Spektrum an Anwendungen.

Monports Engagement für Innovation

Monports Engagement für Innovation zeigt sich in der Einführung dieser neuen Modelle von CO2-Lasergravier- und CO2-Laserschneidemaschinen. Die Mobility Protrude-Serie ist flexibel, beweglich und leicht in Ihr Zuhause zu integrieren, während der erweiterte Arbeitsbereich ideal für große Projekte ist. Die CO2-Lasergraviermaschine mit 60-150W Leistung bietet eine breite Auswahl an Optionen für Unternehmen und Hobbybastler mit unterschiedlichen Anforderungen.

Über Monport Laser

Monport Laser ist ein vertrauenswürdiger Name in der Lasertechnologiebranche und bietet hochwertige CO2-Laserschneid- und Graviermaschinen. Mit einem Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit setzt Monport Laser weiterhin neue Maßstäbe für das, was mit Lasertechnologie möglich ist.

Firma: MonportLaser

