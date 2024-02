aypa media GmbH

Die Zukunft des Handwerks mitgestalten: Ein Einblick in die Arbeit bei der aypa media GmbH

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Unter der Leitung von Okay Parlar und Oemer Ayar gewinnt die aypa media GmbH qualifizierte Fachkräfte und hochwertige Neukundenanfragen für Handwerksbetriebe. Nun sucht das Unternehmen selbst talentierte neue Mitarbeiter für das erfahrene Team, um das eigene Wachstum voranzutreiben. Okay Parlar und Oemer Ayar verraten in diesem Artikel, was sie von anderen Agenturen unterscheidet und was die aypa media GmbH zu einem attraktiven Arbeitgeber macht.

In einer Zeit, in der die Digitalisierung unaufhaltsam fortschreitet, stehen Handwerksbetriebe vor der Herausforderung, mit den neuesten Trends Schritt zu halten, um ihre Marktposition zu stärken und auszubauen. Viele dieser Unternehmen verfügen jedoch nicht über das notwendige Know-how oder die Ressourcen, um effektive Online-Marketing-Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Dies führt oft zu einem Mangel an qualifizierten Anfragen, der es ihnen erschwert, wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen. "In einer sich schnell verändernden Welt ist es entscheidend, am Puls der Zeit zu bleiben", betont Okay Parlar von der aypa media GmbH. "Ohne eine effektive Online-Präsenz und eine Strategie zur Kundengewinnung riskieren diese Betriebe, von der digitalen Welle überrollt zu werden."

Okay Parlar und Oemer Ayar haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Expertise im Online-Marketing und einem tiefen Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse des Handwerkssektors, Betriebe in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Das Konzept von aypa media basiert auf maßgeschneiderten Online-Marketing-Strategien, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit ihrer Partnerbetriebe signifikant zu erhöhen und eine kontinuierliche Zufuhr qualifizierter Anfragen zu gewährleisten. Durch ihre strategische Ausrichtung kann die aypa media nicht nur kurzfristige Erfolge erzielen, sondern ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum der Handwerksbetriebe unterstützen.

aypa media sucht motivierte Mitarbeiter

Um der steigenden Nachfrage durch Handwerksbetriebe gerecht zu werden, sucht aypa media nach neuen Talenten in den Bereichen Vertrieb, Grafik und Online-Marketing. Das Büro in zentraler Lage in Bielefeld bietet auf knapp 200 Quadratmeter eine moderne und einladende Arbeitsatmosphäre. Regelmäßige Teamevents und gemeinsame Mittagessen fördern den Zusammenhalt und sorgen für eine offene und inspirierende Unternehmenskultur.

Die aypa media GmbH legt großen Wert auf die berufliche und persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter. Ein professionelles Onboarding-Programm stellt sicher, dass neue Teammitglieder schnell integriert werden und sich von Anfang an wohlfühlen. "Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Talent entfalten und wachsen kann. Wir glauben fest daran, dass unsere Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg sind", erklären Okay Parlar und Oemer Ayar.

Das Arbeitsumfeld bei aypa media ist geprägt von Kreativität, Innovation und kontinuierlichem Lernen. Das Team wird ermutigt, über den Tellerrand zu blicken und innovative Lösungen zu entwickeln, die den Erfolg der Partnerbetriebe vorantreiben. Diese Kultur der Offenheit und des Austauschs fördert nicht nur die berufliche Entwicklung jedes Einzelnen, sondern stärkt auch das Teamgefühl und die Zusammenarbeit.

"Indem wir in das Wachstum unserer Mitarbeiter investieren, stärken wir nicht nur unser Team, sondern auch die Qualität unserer Dienstleistungen", betonen Okay Parlar und Oemer Ayar. Diese Philosophie spiegelt sich in der Vielzahl von Weiterbildungsangeboten und Entwicklungsmöglichkeiten wider, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen. "Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, die bereit sind, mit uns zu wachsen und die digitale Zukunft des Handwerks aktiv mitzugestalten."

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in Ihrer Karriere? Dann bewerben Sie sich jetzt bei aypa media und werden Sie Teil eines motivierten und dynamischen Teams!

Original-Content von: aypa media GmbH, übermittelt durch news aktuell