Webull Corporation

Webull ernennt Anthony Denier zum Group President

New York (ots/PRNewswire)

Zuvor war Denier als CEO des führenden US-Brokers tätig

NEW YORK, 9. Jan. 2024 /PRNewswire/ − Webull, eine führende, provisionsfreie Handelsplattform mit mehr als 40 Millionen Downloads global, hat heute bekannt gegeben, dass Anthony Denier, der frühere CEO von Webull US, zum Group President ernannt wurde. Er übernimmt die Verantwortung für das weltweite, regulierte Geschäft des Unternehmens, was alle lizensierten Händler umfasst.

Denier hat in mehr als sechs Jahren dank seiner Ergebnisse seine Befähigung unter Beweis gestellt. In seiner neuen Position wird Denier weiterhin die Initiativen des Unternehmens beschleunigen, was die Erweiterung des US-Hauptsitzes und den Zugang zu Kapitalmärkten weltweit umfasst. Er wird auch die externe Kommunikation von Webull verantworten, die Corporate Governance stärken sowie die globale Compliance und die Unternehmenskultur ausbauen.

„In kurzer Zeit ist Webull rasend schnell weltweit gewachsen," sagte Anthony Denier, Webull Group President. „Während sich das Investment im Retail ständig ändert, bietet Webull innovative Möglichkeiten, die Nutzern grenzenloses Handeln ermöglichen. Ich danke meinem Team, das ständig hart daran arbeitet, die allerbesten Produkte zu entwickeln. Ich freue mich darauf, weiterhin den Erfolg von Webull zu begleiten."

Denier ist einer der Gründer von Webull US, eine der wichtigsten Sparten des Unternehmens. Seit er 2017 seine Tätigkeit bei Webull aufnahm, hat er sich zu einem wertvollen Mitarbeiter entwickelt, der sich durch exzellente Geschäfts- und Managementpraktiken auszeichnet. Inmitten eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds bringt Denier ein ausgezeichnetes Verständnis für das Brokergeschäft mit und kann sich gut an Veränderungen im Markt anpassen.

Webull bietet Retail-Investoren 24/7 Zugang zu den weltweiten Finanzmärkten. Nutzer können globale Aktien, EFTs, Optionen und Aktienbruchteile über die Plattform von Webull handeln, die derzeit in den Vereinigten Staaten, dem Vereiigten Königreich, Hongkong, Singapur, Australien, Südafrika, Japan, Mexiko, Brasilien und Kanada verfügbar ist.

Mehr Informationen über Webull finden Sie unter: www.webullcorp.com.

Informationen zu Webull Webull ist eine führende digitale Investmentplattform, die mit einer modernen globalen Infrastruktur ausgestattet ist. Die Webull Group hat ihren Hauptsitz in St. Petersburg, Florida und wird finanziert von Investoren in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Webull wird von Millionen von Nutzern aus 180 Ländern genutzt und bietet Retail-Investoren 24/7 Zugang zu den globalen Finanzmärkten. Nutzer können globale Aktien, EFTs, Optionen und Aktienbruchteile über die Plattform von Webull handeln, die derzeit in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Hongkong, Singapur, Australien, Südafrika, Japan, Mexiko, Brasilien und Kanada verfügbar ist. Webull bietet auch Investmentschulungen, die zahlreiche Themen abdecken. Mehr Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Webull unter https://www.webullcorp.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2278678/Webull_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/webull-ernennt-anthony-denier-zum-group-president-302027737.html

Original-Content von: Webull Corporation, übermittelt durch news aktuell