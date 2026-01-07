webfleet

Webfleet nennt Flottentrends 2026: Der Fokus liegt auf Digitalisierung, Automatisierung und Kostenkontrolle

Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, nennt die Flottentrends 2026: Steigende Kosten, Margendruck und wachsende regulatorische Anforderungen prägen die Arbeit von Flottenmanagern in Deutschland, Österreich und der Schweiz im laufenden Jahr. Die Flottentrends 2026 zeigen deutlich: Kostenkontrolle wird zum zentralen Entscheidungskriterium im Flottenmanagement. Betriebliche Transparenz durch digitale Daten, vorausschauende Wartung und automatisierte Prozesse gewinnen an Bedeutung, weil sie direkte Auswirkungen auf Betriebskosten und Effizienz haben.

Grundlage jeder wirksamen Kostensteuerung ist Transparenz. "Der größte Hebel liegt darin, sichtbar zu machen, was im Fuhrpark tatsächlich passiert", sagt Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet. Erst wenn Fahrten, Standzeiten und Einsatzmuster nachvollziehbar sind, lassen sich Kosten gezielt beeinflussen. "Viele Kostenfaktoren bleiben ohne Daten verborgen, etwa wie oft Fahrzeuge unterwegs sind oder wie lange sie beim Kunden stehen."

Der wirtschaftliche Mehrwert digitaler Lösungen erhöht sich jedoch signifikant durch ihre Integration in betriebliche Prozesse. Disposition, Wartung, Controlling und Einkauf profitieren von durchgängigen Systemen, die Medienbrüche vermeiden und manuelle Arbeitsschritte reduzieren. Isolierte Insellösungen werden zunehmend durch integrierte Plattformen ersetzt, die Informationen automatisiert dort bereitstellen, wo sie benötigt werden.

Aus der Kombination von Transparenz und Prozessintegration ergeben sich messbare Effekte: eine Senkung der Total Cost of Ownership, weniger ungeplante Ausfallzeiten, eine effizientere Einsatzplanung sowie eine höhere Produktivität von Fahrzeugen und Mitarbeitern. Digitalisierung entwickelt sich damit vom reinen IT-Thema zu einem betriebswirtschaftlichen Hebel.

Auch Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema im Flottenmanagement. Jede vermiedene Fahrt reduziert den Ressourcenverbrauch. "Der Kilometer, den Sie nicht fahren, ist der umweltbewussteste", so Schmid. Digitale Routen- und Einsatzplanung hilft, Staus zu umgehen, Leerfahrten zu reduzieren und Fahrzeuge effizienter auszulasten. In diesem Zusammenhang, aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bleibt die Elektrifizierung von Flotten ein wichtiges Thema. "Es reicht nicht, nur von Diesel- auf Elektroantrieb zu wechseln. Die Infrastruktur entscheidet darüber, ob sich Elektromobilität rechnet. Das größte Einsparpotenzial liegt im Depotladen statt im öffentlichen Ladenetz", weiß Schmid. Die Verfahren zum Aufbau der eigenen Ladekapazitäten sind aktuell auch aufgrund der zunehmenden Nachfrage oft langwierig. Fehlende Ladeinfrastruktur, hohe Anschaffungskosten und eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft bremsen die Umstellung weiterhin. Viele Unternehmen setzen daher auf eine längere Nutzung bestehender Fahrzeuge.

Fahrzeugwartungen sind daher wesentliche Kostenfaktoren. Predictive Maintenance ist hier der Schlüsselbegriff. Durch die Auswertung von Fahrzeug- und Betriebsdaten sowie den Einsatz von KI lassen sich Wartungsbedarfe frühzeitig erkennen und gezielt planen. "Jede Wartung kostet Geld. Eine unnötige Wartung verursacht Ausfallzeiten, eine zu spät durchgeführte Wartung kann noch teurer werden", erklärt Schmid. Ziel sei es, den optimalen Zeitpunkt zu treffen und die Fahrzeugverfügbarkeit zu sichern. Automatisierte Wartungsplanung, digitale Schadenabwicklung und der nahtlose Datenaustausch zwischen Systemen entlasten Disponenten und senken administrative Kosten.

Digitale Flottenlösungen wirken sich laut Schmid messbar auf die Kostensituation aus. "Beim Fahrverhalten lassen sich Einsparungen von acht bis zehn Prozent erzielen." Gleichzeitig profitieren Disponenten und Fahrpersonal von klareren Prozessen und geringerer Belastung. "Wenn Routinearbeiten wegfallen und Planungen verlässlicher werden, steigt die Zufriedenheit", sagt Schmid. Für viele Unternehmen wird Digitalisierung damit zu einem entscheidenden Faktor für Effizienz, Kostenkontrolle und Wettbewerbsfähigkeit im Arbeitsmarkt und Flottenmanagement 2026.

