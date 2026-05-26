DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Eine Allianz der Spitzenklasse: Dreame ernennt Cristiano Ronaldo zum neuen globalen Markenbotschafter

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Berlin (ots)

Unter dem Leitgedanken "Dreame to Win" definiert diese wegweisende Partnerschaft qualitativ hochwertiges Wohnen neu - getragen von einem gemeinsamen Streben nach Exzellenz, Disziplin und Perfektion

Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Haushaltsgeräte und Smart-Home-Lösungen, gab heute eine historische globale Partnerschaft mit der Fußballlegende Cristiano Ronaldo bekannt. Die Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und vereint einen der diszipliniertesten Athleten der Welt mit einer Marke, die sich durch ihr kompromissloses Streben nach technologischer Perfektion und höchster Qualität auszeichnet.

Die Ernennung stellt eine strategische Aufwertung der globalen Markenpräsenz von Dreame dar und spiegelt den aktuellen Grad der internationalen Reife des Unternehmens wider. Nach Jahren rasanten Wachstums sowie kontinuierlicher Durchbrüche in der Hochgeschwindigkeits-Motortechnologie und KI-gestützten Systemen hat Dreame seine Position als globaler Maßstab gefestigt - nun zusätzlich gestärkt durch diese hochkarätige Partnerschaft. Sie ist die logische Konsequenz aus Dreames Wachstum und signalisiert die Bereitschaft des Unternehmens, den Markt für Premium-Haushaltsgeräte weltweit anzuführen.

Die Allianz basiert auf einer tief verwurzelten Übereinstimmung gemeinsamer Werte. In seinem jeweiligen Bereich ist Cristiano Ronaldo durch unerschütterliche Selbstdisziplin, Ausdauer und den konsequenten Willen, professionelle Grenzen zu überwinden, zu einer globalen Ikone geworden. Genau diese Prinzipien bilden auch das Fundament der Unternehmensphilosophie von Dreame: der Fokus auf eine langfristige Vision, technologische Führungsstärke und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Nutzererlebnisses.

Dreame to Win: Die Zukunft des Smart Living neu definiert

Als zentrales Leitmotiv dieser Partnerschaft entwickelt, verkörpert "Dreame to Win" die Verbindung einer Weltklasse-Gewinnermentalität mit modernster Innovation und definiert Smart Living als wirkungsvolles Werkzeug neu, das Menschen dabei unterstützt, im Alltag Höchstleistungen zu erreichen.

"Dies ist mehr als ein Sponsoring - es ist eine starke Allianz zwischen einem Technologieführer und einer Sportikone von Weltrang", sagte Colm Chang, Global President of Dreame. "Wir erkennen gegenseitig unsere Stärke, Vision und langfristige Ausrichtung an. Cristianos Geist von Fokus und Exzellenz passt perfekt zu unserer Mission, die Branche anzuführen und die Welt durch intelligente Technologie zu prägen. Gemeinsam wollen wir Haushalten weltweit ein hochwertiges und zukunftsorientiertes Wohnerlebnis bieten."

Im Rahmen dieser globalen Partnerschaft wird Dreame Ronaldos Bild über das gesamte Produktportfolio hinweg integrieren und damit die Fähigkeit der Marke unterstreichen, einen anspruchsvollen, effizienten und hochwertigen Lebensstil zu ermöglichen. Durch die Verbindung von Cristiano Ronaldos kulturübergreifender Strahlkraft mit Dreames hochmodernem Ökosystem zeigt die Zusammenarbeit, wie intelligente Technologie Menschen dabei unterstützen kann, im Alltag "Dreame to Win".

Zur Partnerschaft erklärte Cristiano Ronaldo: "Ich suche stets nach Partnern, die meinen Anspruch an Exzellenz und mein Engagement für harte Arbeit teilen. Dreame ist eine Marke, die Innovation mit Spitzenleistung verbindet und dadurch das Leben einfacher und besser macht. Ich freue mich sehr, Teil der Dreame-Familie zu werden und ihre Mission zu unterstützen, den globalen Markt anzuführen."

Die Kooperation umfasst das gesamte intelligente Ökosystem von Dreame, darunter:

- Intelligente Reinigungslösungen für Innen- und Außenbereiche

- Smarte Großgeräte

- Personal Care

- Kleine Küchengeräte

"Dreames Engagement, durch Innovation Grenzen zu überwinden, ist etwas, woran wir fest glauben", ergänzte Chao Gao, Dreame DE, BNL Country Manager. "Wir glauben an die Kraft von Disziplin und Technologie, um das Leben der Menschen zu verbessern. Diese Partnerschaft bietet eine spannende Gelegenheit zu zeigen, wie High-End-Technologie und eine Gewinnermentalität gemeinsam eine bessere Zukunft für alle schaffen können."

Weitere Informationen zur Partnerschaft und zu den neuesten Produkten von Dreame finden Sie auf der offiziellen Website von Dreame Technology

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

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