DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame unterstützt die Franz Beckenbauer-Stiftung

Dreame baut sein CSR-Engagement in Deutschland durch die Unterstützung für die Franz Beckenbauer-Stiftung aus

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Berlin (ots)

Dreame Technology, ein führender Anbieter intelligenter Haushaltslösungen, verstärkt sein soziales Engagement in Deutschland durch die Unterstützung der Franz Beckenbauer-Stiftung. Mit dieser Initiative unterstreicht das Unternehmen seine Überzeugung, dass technologische Innovation und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Die Unterstützung der Stiftung durch Dreame spiegelt den umfassenderen Ansatz des Unternehmens wider, wirtschaftliches Wachstum mit gesellschaftlichem Engagement zu verbinden. Für Dreame bedeutet nachhaltige Entwicklung nicht nur die Schaffung innovativer Produkte, sondern auch dort beizutragen, wo Unterstützung einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen kann.

Die Franz Beckenbauer-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind, schnell und zielgerichtet zu unterstützen. Ihre Arbeit konzentriert sich auf praktische Hilfe im Einzelfall, die den Alltag spürbar verbessern kann - darunter Unterstützung bei Therapien, Mobilitätslösungen, barrierefreien Anpassungen und anderen grundlegenden Bedürfnissen. Mit seinem Beitrag möchte Dreame dazu beitragen, dass die Stiftung diese wichtige Arbeit fortsetzen und weiterhin dort helfen kann, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird.

Durch die Unterstützung möchte Dreame zu einer Organisation beitragen, deren Arbeit einen direkten und nachhaltigen Einfluss auf Menschen in herausfordernden Lebenssituationen hat. Während Dreame seine Präsenz in Deutschland weiter ausbaut, möchte das Unternehmen zugleich sein lokales Engagement vertiefen, indem es Initiativen unterstützt, die gemeinsame Werte wie Verantwortung, Verlässlichkeit und konkrete Hilfe für Bedürftige widerspiegeln.

"Dreame ist in Deutschland sehr schnell gewachsen, und dieses Wachstum wäre ohne das Vertrauen und die Unterstützung unserer Nutzerinnen und Nutzer nicht möglich gewesen", sagte Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU. "Für dieses Vertrauen sind wir sehr dankbar. Während wir in diesem wichtigen Markt weiter wachsen, möchten wir der Gesellschaft auch etwas zurückgeben und unsere unternehmerische Verantwortung mit Aufrichtigkeit und konkretem Handeln wahrnehmen. Mit der Unterstützung der Franz Beckenbauer-Stiftung hoffen wir, zu einer Arbeit beizutragen, die das Leben von Menschen spürbar verbessert."

Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte von Dreame weltweit. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine lokale Präsenz kontinuierlich ausgebaut - durch eigene Teams vor Ort, stärkere Partnerschaften im Einzelhandel und die Eröffnung von Flagship-Stores. Mit Initiativen wie dieser möchte Dreame nicht nur technologische Innovationen zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern bringen, sondern auch eine aktive Rolle bei der Unterstützung lokaler Gemeinschaften übernehmen.

Für Dreame ist die Unterstützung der Stiftung Ausdruck gemeinsamer Werte: Verlässlichkeit, Verantwortung und das Bestreben, im Alltag einen greifbaren Unterschied zu machen. In einem lokalen Marktumfeld gewinnen Initiativen, die wirtschaftlichen Erfolg mit konkretem gesellschaftlichem Mehrwert verbinden, zunehmend an Bedeutung.

Unser Engagement trägt dazu bei, dass die Stiftung Menschen mit Behinderungen wertvolle Entlastung im Alltag schenken und ihre Teilhabe nachhaltig fördern kann. Dreame trägt dazu bei, dass die Arbeit der Stiftung langfristig und nachhaltig fortgesetzt werden kann. Auf diese Weise werden Hilfe und Unterstützung nicht abstrakt, sondern spürbar - für die Betroffenen, ihre Familien und die Gemeinschaft.

Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt Dreame, sein lokales Engagement in Deutschland weiter auszubauen und Partnerschaften zu unterstützen, die nachhaltige Wirkung entfalten. Auf diese Weise verbindet das Unternehmen technologische Innovation mit einem klaren Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

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