DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame präsentiert mit dem Z30 Pro Aqua (-A) ein neues Konzept für kabelloses Nass- und Trockensaugen

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Berlin (ots)

Dreame Technology, führender Innovator im Bereich smarter Haushaltslösungen, stellt heute den Z30 Pro Aqua (-A) vor: einen flexiblen 2-in-1-Akkusauger, der Trockenstaubsaugen und Nassreinigung in einem einzigen Gerät vereint. Mit starker Saugleistung und fortschrittlicher Wischtechnologie entfernt das neue Flaggschiffmodell Schmutz und Flecken effizient in nur einem Arbeitsgang. Mit dieser Neuheit schafft Dreame innerhalb des Staubsaugersegments eine komplett neue Kategorie und unterstreicht seine Rolle als Technologieführer in der Branche.

Von Frost & Sullivan als "Global Pioneer of Wet-Cleaning Vacuums with Suction-Driven Roller Head and Self-Cleaning Stations" ausgezeichnet*, steht der Dreame Z30 Pro Aqua (-A) für einen neuen, alltagstauglichen Ansatz bei der Bodenreinigung: Er verbindet klassisches Staubsaugen mit Nass- und Trockensaugen in einem vielseitigen Design. Ergänzt wird das Reinigungserlebnis durch einen Selbstreinigungszyklus mit Frischwasser sowie Heißlufttrocknung. Das Produkt wird in Kürze weltweit über die offiziellen Dreame-Kanäle sowie über Amazon erhältlich sein.

Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU, kommentiert:

"Unser Anspruch ist es nicht nur, auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, sondern die Zukunft der Haushaltsreinigung mit sinnvoller Innovation aktiv mitzugestalten. Statt Technologie nur um des Neuen willen zu entwickeln, konzentrieren wir uns auf neue Gerätekonzepte, die den Umgang mit dem Zuhause grundlegend verändern. Getrieben von unserer Mission, das Leben durch Technologie einfacher zu machen, führt der Z30 Pro Aqua (-A) einen neuen Ansatz für die tägliche Reinigung ein. Er wurde dafür entwickelt, Reinigungsgewohnheiten in europäischen Haushalten nachhaltig zu verändern - einfacher, intuitiver und müheloser."

Mehr als ein Staubsauger: Nass- und Trockenreinigung mit kraftvoller Saugkraft

Der Z30 Pro Aqua (-A) kombiniert die starke Saugleistung eines Premium-Akkusaugers mit integrierter Nass- und Trockenreinigung. Nutzer können in nur einem Durchgang sprühen, schrubben und Schmutz aufsaugen. Von Haaren und grobem Schmutz bis hin zu klebrigen Verschmutzungen und eingetrockneten Flecken sorgt das Gerät auf unterschiedlichsten Oberflächen für eine schnellere und effizientere Reinigung.

AquaCycle(TM) 2.0: Integrierte Nass- und Trockenreinigung

Die AquaCycle(TM) 2.0-Bürste arbeitet mit einem synchronisierten Vier-Phasen-Reinigungssystem aus Sprühen, Abziehen, Schrubben und Saugen, das nasse wie trockene Verschmutzungen präzise entfernt. So sind bis zu 40 Minuten Nassreinigung und eine Flächenleistung von bis zu 290 m² möglich.

Ein Drei-Zonen-Wassermanagementsystem trennt Frischwasser, Schmutzwasser und feste Partikel in voneinander unabhängige Behälter. Das sorgt für einen kontinuierlichen Frischwasserfluss und verbessert zugleich die Hygiene. Die zugehörige Basisstation reinigt die Walze automatisch und trocknet sie anschließend mit 70 °C heißer Luft - für weniger manuellen Aufwand und eine Bürste, die jederzeit einsatzbereit ist.

Zusätzliche Mehrflächenbürsten mit TangleCut(TM)-Technologie und dem CelesTect(TM)-Beleuchtungssystem verbessern die Sichtbarkeit während der Reinigung und verhindern, dass sich Haare in der Bürste verfangen. Die verbesserte Multi-Surface-Bürste des Z30 Pro Aqua (-A) ersetzt klassische Anti-Tangle-Kämme durch zwei motorisierte Schaber, die Haare während des Saugens aktiv zerschneiden. So bleibt die Bürste frei und wiederholtes manuelles Entfernen von Haaren wird überflüssig. Dieses fortschrittliche System beseitigt Haarverwicklungen besonders gründlich und effizient.

Leistung, die weiter geht

Angetrieben von Dreames TurboMotor(TM)-Technologie erreicht der Z30 Pro Aqua (-A) eine Saugleistung von bis zu 28.000 Pa - stark genug, um Tierhaare, feinen Staub, Krümel und hartnäckigen Schmutz zuverlässig von verschiedensten Oberflächen aufzunehmen. Die fortschrittliche Zyklon-Technologie erzeugt dabei starke Zentrifugalkräfte, trennt Staub effizient und verhindert das Verstopfen des Filters - für eine durchgehend konstante Saugleistung ohne Leistungsabfall.

Das fünfstufige Filtersystem erfasst feine Staubpartikel sowie Allergene wie Pollen und Tierhautschuppen mit einer Effizienz von bis zu 99,99 Prozent. So wird sauberere Luft an das Zuhause zurückgegeben.

Für eine gründliche und durchgängige Reinigung ohne Kompromisse sorgt zudem der leistungsstarke LiPo-Akku, der eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten ermöglicht. Damit lassen sich Wohnflächen von bis zu 200 m² in einem Reinigungsvorgang zuverlässig säubern.

Flexibel, klappbar, alltagstauglich

Mit seinem um 90° klappbaren Design passt sich die flexible Verlängerungsstange mühelos an unterschiedliche Reinigungssituationen an: Sie lässt sich biegen und ausziehen, um auch schwer erreichbare Stellen unter Betten, Sofas oder in engen Zwischenräumen zu erreichen - ganz ohne Bücken oder Möbelrücken. Der um 180° drehbare Bürstenkopf sorgt zusätzlich für eine reibungslose Reinigung selbst in engen Bereichen und zwischen Möbeln.

Dank verschiedener Reinigungsaufsätze erfüllt die Z30 Pro Aqua (-A) Serie unterschiedlichste Anforderungen - vom Saugen und Reinigen weicher Oberflächen wie Stoffen, Polstern und Teppichen bis hin zur Behandlung hartnäckiger Verschmutzungen.

Mit dem Z30 Pro Aqua (-A) präsentiert Dreame das Flaggschiff dieser neuen Kategorie: ein Gerät, das starke Saugleistung und fortschrittliche Nass- und Trockenreinigung in einem leichten Design vereint - für maximale Leistung ohne Kompromisse.

Der Z30 Pro Aqua (-A) ist ab dem 22. April in allen europäischen Märkten erhältlich und wird für 599 Euro über die offizielle Dreame-Website sowie bei Amazon angeboten.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen im Bereich Smart-Home-Haushaltsgeräte. Mit dem Ziel, den Alltag durch innovative Technologien zu verbessern, verfügt Dreame über mehr als 150 Kernpatente und hat bedeutende Fortschritte unter anderem bei Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokularer Maschinenvision, SLAM-Navigation (Simultaneous Localization and Mapping) sowie Multi-Zyklon-Trennsystemen erzielt.

Heute umfasst das Produktportfolio unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger, Rasenmähroboter sowie Haarpflegegeräte. Als führender Anbieter im Bereich Home- und Garden-Care setzt Dreame weiterhin neue Maßstäbe bei Komfort, Leistung und Innovation - für ein leistungsstarkes und müheloses Reinigungserlebnis in Haushalten weltweit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

*Quelle: Frost & Sullivan; basierend auf einer Studie zum globalen Markt für Nassreinigungsstaubsauger, März 2026.

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