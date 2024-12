Employer Branding Institute

Gewinner der „2024 DEI Employer® Awards" und Liste der „2024 Top 100 DEI Employer®" bekannt gegeben

SHANGHAI, 15. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Die Gewinner der „2024 DEl Employer® Awards", die vom Employer Branding Institute, einer führenden Organisation für die Kommunikation von Arbeitgebermarken, veranstaltet werden, wurden offiziell in China bekannt gegeben. Bei der diesjährigen Preisverleihung wurden die Unternehmen anhand von 10 Schlüsselkategorien, 21 Dimensionen und 103 Indikatoren für ihre DEl-Praktiken umfassend bewertet. Die folgenden herausragenden Unternehmen konnten sich letztendlich von der Konkurrenz abheben und wurden als vorbildliche Arbeitgeber in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ausgezeichnet. Am 26. August fand in Dunhuang in der chinesischen Provinz Gansu die feierliche Verleihung der „2024 DEl Employer@ Awards" statt, die von der Premium-Spirituosenmarke Remy Cointreau gesponsert wurde. Außerdem wurde am 20. November 2024 offiziell die Liste der „2024 Top 100 DEl Employer®" veröffentlicht.

Die „2024 DEI Employer® Awards" und die Liste der „2024 Top 100 DEI Employer®" folgen dem Prinzip, die „Best DEI Employers" zu ermitteln, mit dem Ziel, Unternehmen zu ehren, die in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) bemerkenswerte Erfolge erzielt haben. Während des achtmonatigen Bewerbungsverfahrens gingen 542 Bewerbungen namhafter nationaler und internationaler Unternehmen ein, darunter von Mercedes-Benz, HSBC China, Linde Greater China, Sanofi, Bayer China, L'Oréal (China), Mondelēz China, Marriott International, Miniso, Eaton China usw. Aus über 50 Ländern und Regionen und aus 97 Branchen reichten diese Unternehmen beachtliche 35.673 Bewerbungsunterlagen zur Prüfung ein. Die Auszeichnungen heben führende Unternehmen auf dem chinesischen Markt hervor, die sich durch innovative, systematische und umfassende DEI-Praktiken (Diversity, Equity, and Inclusion) auszeichnen und damit sowohl intern als auch extern eine bedeutende Wirkung erzielen.

Die DEI Employer® Awards und die Auswahl der Top 100 DEI Employers® zielen nun im zweiten Jahr darauf ab, die Integration der DEI-Prinzipien in Unternehmen in China zu vertiefen. Durch den Einsatz wissenschaftlicher Methoden, fortschrittlicher Werkzeuge und strenger Standards will die Initiative branchenführende Maßstäbe setzen, die andere Organisationen auf dem Markt inspirieren und leiten sollen. Das Forschungsteam des Employer Branding Institute hat Benchmark-Studien mit 3.871 Unternehmen durchgeführt und dabei Daten aus der DEI-Datenbankplattform verwendet. Außerdem führten sie eingehende Analysen von 542 antragstellenden Unternehmen durch. Nach diesem akribischen Prozess wurden 100 herausragende Organisationen für ihre außergewöhnlichen DEI-Strategien und deren Umsetzung ausgezeichnet.

Die Ankündigung der „2024 DEI Employer® Awards" ist ein bedeutender Schritt für Unternehmen, die DEI-Initiativen vorantreiben und ihr Engagement für Innovation und Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld unter Beweis stellen. Die „2024 DEI Employer® Awards" bieten Unternehmen nicht nur ein klares Verständnis ihrer Investitionen und Fortschritte im Bereich DEI, sondern helfen auch, die wachsenden Anforderungen an Compliance und Transparenz der globalen Regulierung zu erfüllen. Auf diese Weise ermöglichen die Auszeichnungen den Unternehmen, ihre Kernkompetenzen und ihren Einfluss im Bereich DEI auszubauen und gleichzeitig den Bekanntheitsgrad der ausgezeichneten Arbeitgeber zu erhöhen. Im Mai 2024 ging das Employer Branding Institute eine Partnerschaft mit China Chengxin Certification (Shenzhen) Co., LTD (CCXC), einem führenden Rating- und Zertifizierungsinstitut, ein, um offiziell das Zertifizierungsprojekt ISO 30415 (Human Resource Management-Diversity and Inclusion) im Personalbereich zu starten. Diese Initiative soll chinesischen Unternehmen dabei helfen, sich den internationalen Standards für Vielfalt und Integration im Personalmanagement anzupassen.

Das Employer Branding Institute ist ein führendes Forschungsinstitut für Arbeitgebermarken, das führende Persönlichkeiten und Personalfachleute auf dem Gebiet des globalen Employer Branding vereint. Das Employer Branding Institute hat mehr als 2.000 Mitglieder, darunter mehr als 300 Fortune Global 500-Unternehmen. Das Employer Branding Institute ist eine gemeinsame Marke von HRflag und Wild Theory.

