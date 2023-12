Global TREE Project AG

In Paraguay wächst des größte Naturlogo der Welt

Treecycle setzt Guinness-Weltrekord

Hünenberg / Villarrica (ots)

Das Schweizer Unternehmen Global TREE Project AG besitzt das größte Naturlogo der Welt. Das gab die Jury von Guiness World Records Ltd. Anfang November 2023 bekannt. Damit steht TREECYCLE mit dem größten jemals aus Bäumen gepflanzten Logo, jetzt in dem berühmten Guinness-Buch der Rekorde. Doch dieser Weltrekord ist nicht etwa in der Schweiz zu bestaunen, sondern im südamerikanischen Paraguay. Denn dort wächst das Logo des innovativen Aufforstungsprojekts TREECYCLE nach dem Prinzip des "TreeCycle of Life" buchstäblich in den Himmel.

Monumentales Naturkunstwerk aus 100.000 Bäumen

Das Logo besteht aus dem Schriftzug TREECYCLE, der sich über eine Breite von mehr als 1,4 Kilometern erstreckt. Das kreisrunde Signet darüber hat einen Durchmesser von rund 200 Metern. Schriftzug und Signet zusammen haben eine Tiefe von rund 610 Metern. Es besteht aus 100.000 Eukalyptusbäumen und bedeckt damit eine Fläche von 405.000 Quadratmetern, was einer Fläche von rund 60 Fußballfeldern entspricht. Eingebunden ist das TREECYCLE-Naturlogo in ein Areal, das zusammen mit seinen Naturwald-Schutzzonen eine Fläche von 200 Hektar bedeckt.

Entstehung und Vision

Die Idee zu diesem Rekordversuch geht auf den Gründer und CEO der Global TREE Project AG, Jörg Schäfer, zurück und auf das Jahr 2021: "Zeigen wir den Menschen in der Welt, was wir hier tun und dass wir unser Handwerk verstehen und dass Holzwirtschaft auch sinnvoller geht". Damit überzeugte er auch Andreas Jelinek, Vorstand von La Riviera, einem Unternehmen, das auf Forstwirtschaft spezialisiert ist. Denn Jörg Schäfer war von Anfang an klar, dass sich ein solch monumentales Projekt nur mit der Unterstützung von Investoren, aber vor allem mit Forstingenieuren, Agraringenieuren, Vermessungsingenieuren und vielen Mitarbeitern realisieren lässt.

Ab Mitte 2021 wurde geplant und bereits ein halbes Jahr später begann die Bodenaufbereitung auf dem Brachland in Pisadera, nahe der Stadt Villarrica im Süden Paraguays. Am 22. August 2022 wurde dann der erste Eukalyptus-Baum gepflanzt - in den folgenden sieben Monaten sollten 80.000 weitere Bäume folgen. Dank des warmen Klimas und stetiger Niederschläge wachsen Eukalyptusbäume in Paraguay viermal schneller als in Europa, bis zu sieben Meter in einem Jahr, an manchen Stellen auch mehr. Hybride Eukalyptusbäume widerstehen Klimaveränderungen, bieten einen natürlichen Schutz vor Erosion und sind resistent gegen Schädlinge - und ertragreich sind sie zudem.

Beeindruckend schön von oben

Damit das Wald-Logo später auch gut zu erkennen ist, wurden drei unterschiedliche Eukalyptus-Arten ausgewählt. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Farbe ihrer Blätter: Die eine Sorte hat dunkleres Blattgrün als die andere. Wer das Logo vor Ort aber in natura betrachten möchte, der muss hoch hinaus. Denn vom Boden aus sieht man das Logo vor lauter Bäumen nicht. Von einer Drohne oder aus einem Flugzeug zeigt sich das Natur-Logo hingegen in seinen beeindruckenden Ausmaßen und in seiner vollen Schönheit. Selbst vom Weltall aus soll das TREECYCLE-Logo zu sehen sein.

