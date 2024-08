NiCe Publishing Consulting GmbH

Cedric Mattig: Vom Studenten zur finanziellen Unabhängigkeit dank Amazon Kindle Direct Publishing

Bild-Infos

Download

Kastellaun (ots)

Amazons Kindle Direct Publishing, kurz KDP, ermöglicht es jedem, eigene Werke per Selfpublishing für Kindle-Geräte zu veröffentlichen und zu vertreiben. So lässt sich ein passives Einkommen generieren, das den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit ebnet. Cedric Mattig, Inhaber der NiCe Publishing Consulting GmbH, wurde selbst durch Selfpublishing zum erfolgreichen Unternehmer. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie es Cedric Mattig gelang, Umsätze in Millionenhöhe zu generieren.

Der Traum nach finanzieller Freiheit umtreibt immer mehr Menschen, sie wollen sich einen unabhängigen Lebensstil sichern und ihren Familien einen gewissen Wohlstand ermöglichen. Ihre ganze Zeit dafür zu opfern, sind allerdings die wenigsten bereit. Eine attraktive Lösung scheinen Online-Businessmodelle zu bieten, weil sie in der Regel mit maximaler Flexibilität und freier Zeiteinteilung einhergehen. Doch auch hier ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Denn wer fest in einem Arbeitsverhältnis steht und Freunde und Familie unter einen Hut bringen möchte, hat selten die Zeit, um stundenlang seinen Onlineshop zu pflegen oder Dropshipping aufzubauen. Diese Optionen mögen langfristig rentabel sein, aber zu Beginn sind sie vor allem eines: zeitintensiv. "Ein Grund, seinen Wunsch nach finanzieller Freiheit aufzugeben, ist das allerdings nicht. Schließlich gibt es mittlerweile deutlich unkompliziertere Wege", sagt Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.

"Die Lösung liegt im Amazon Kindle Direct Publishing", so der Experte weiter. "Hier habe auch ich eine Möglichkeit gefunden, ohne großen Aufwand ein passives Einkommen zu generieren." Cedric Mattig weiß, wovon er spricht: Während seines Studiums war er selbst in der Situation, dass er dringend Geld verdienen musste, um seine Miete zu bezahlen. Heute macht der Geschäftsführer der NiCe Publishing Consulting GmbH mit Tantiemen aus seinen Veröffentlichungen und den Coachings Millionenumsätze. Sein Werdegang macht Menschen Hoffnung auf die ersehnte finanzielle Unabhängigkeit.

Vom Studenten zum erfolgreichen Unternehmer - der Werdegang von Cedric Mattig

Mit 16 Jahren beendete Cedric Mattig seine schulische Laufbahn mit dem Abitur und ging unmittelbar im Anschluss nach England, um Auslandserfahrungen zu sammeln. Um sich die daraus resultierenden Kosten zu finanzieren, hielt er sich mit verschiedenen Jobs über Wasser - rund 50 bis 60 Stunden pro Woche arbeitete er bei einem Fahrrad-Lieferdienst, im Einzelhandel oder auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Jahr später begann er sein Studium an einer Privathochschule in Berlin. Dieses finanzierte er sich, indem er nebenbei bei Vodafone arbeitete. Doch die Umstände machten ihn unzufrieden - der Fahrtweg betrug eine Stunde oder mehr und das Gehalt reichte gerade einmal, um seine Rechnungen zu bezahlen. Auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Teufelskreis begann Cedric Mattig, sich über Online-Businessmodelle zu informieren und stieß dabei auf Amazon KDP. Die ersten Bücher waren schnell veröffentlicht, brachten jedoch kein Geld ein. Doch er ließ nicht locker und publizierte weiter. 18 Monate später verdiente er mit den Tantiemen aus seinen Veröffentlichungen bereits Monatsumsätze von 10.000 Euro. Es folgten die Exmatrikulation, um mehr Kapazitäten für sein Business zu schaffen und erste Anfragen nach 1-zu-1-Coachings.

Selfpublishing mit Amazon KDP - das macht das Konzept so attraktiv

Amazon KDP hebt sich in einem entscheidenden Aspekt von anderen Selfpublishing-Plattformen ab: Die Vorgaben zur Nutzung von KI sind sehr moderat, lediglich die Vorgaben des Urheberrechts und anderer Gesetze müssen eingehalten werden. Das bedeutet, Interessierte können die umfangreichen Funktionen von KI-Programmen bei der Erstellung ihrer Bücher verwenden und so innerhalb kürzester Zeit und mit wenig zeitlichem Aufwand ansprechende Werke publizieren. Tools wie ChatGPT unterstützen bei der Ideenfindung, Konzeptentwicklung oder der zielgruppenspezifischen Formulierung. Auch Grafiken, beispielsweise für Kinderbücher, lassen sich so im Handumdrehen erzeugen. Insgesamt entstehen mit der richtigen Nutzung von KI deutlich schneller Bücher mit markanten Alleinstellungsmerkmalen, die sich gut verkaufen.

Damit ist Amazon KDP bestens geeignet, um sich auch neben dem Studium oder dem Vollzeitjob ein passives Einkommen aufzubauen. Mithilfe eines erfahrenen Experten wie Cedric Mattig, der es vom armen Studenten zum erfolgreichen Selfpublisher geschafft hat, erhalten Interessierte innerhalb kurzer Zeit das nötige Rüstzeug an die Hand, um selbst finanziell unabhängig zu werden und ähnliche Erfolge einzufahren.

Möchten auch Sie ein passives Einkommen erzielen, um sich den Wunsch von finanzieller Unabhängigkeit zu erfüllen? Dann melden Sie sich jetzt bei Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH und lassen Sie sich unverbindlich zu den Möglichkeiten von Selfpublishing mit Amazon KDP beraten!

Original-Content von: NiCe Publishing Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell