DriveX und Franchise der Belron Group nutzen KI-Inspektion für innovative Regulierung von Fahrzeugglasschäden

Das Fahrzeuginspektionsunternehmen DriveX präsentiert seinen neuesten Kunden, Carglass® Estland, vertreten durch Windrox - ein Franchise der weltweit im Bereich der Reparatur und des Austauschs von Fahrzeugscheiben tätigen Belron Group. Gemeinsam erfinden die Unternehmen die Regulierung von Fahrzeugglasschäden gerade neu, wodurch sich enorme Einsparungen bei der Schadenshöhe, den Regulierungskosten und der Entsorgung ergeben.

DriveX ist Vorreiter bei Fahrzeuginspektionslösungen für eine transparente und vertrauenswürdige Bewertung des Fahrzeugzustands. Die KI-gestützte Inspektion von DriveX ist spezialisiert auf SMART-Reparaturen und hilft Carglass ®, das Aufkommen an physischem und digitalem Müll zu reduzieren, Reparaturarbeiten effizienter zu planen und Austauschkomponenten vorab zu bestellen. Durch die Nutzung von KI-Inspektionen für die direkte Regulierung von Fahrzeugglasschäden durch Carglass ® können Versicherer die Schadenshöhe reduzieren, Betrug verhindern und effizienter mit Carglass ® kommunizieren. Dies sorgt für ein deutlich verbessertes Kundenerlebnis - und eine schnellere Unfallinstandsetzung.

Rauno Sigur, Geschäftsführer von DriveX, sagt dazu: „Wir freuen sehr über diese Kooperation mit Carglass ® Estland. Die Einbeziehung unserer KI-Inspektion in die Entscheidung, ob eine Fahrzeugscheibe repariert werden kann oder ausgetauscht werden muss, ist ein spannender Entwicklungsschritt für uns, denn er markiert unseren Einstieg in das Geschäft mit der Regulierung von Versicherungsschäden. Wir wissen, dass bis zu 36 % aller Glasschäden repariert werden können, der Markt in der Praxis aber noch hinterherhinkt. Somit bietet sich hier ein riesiges Potenzial.

Mit DriveX erhält Carglass ® Estland eine Komplettlösung für Techniker, Kundenservice-Einheiten und natürlich den Self-Service. Wir automatisieren 80 % der Self-Service-Regulierung von Fahrzeugglasschäden bei Carglass, weil unsere KI den Schaden begutachtet und eine Empfehlung abgibt, ob die Scheibe repariert werden kann oder ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus kann Carglass die Schadensmeldungen problemlos an die Versicherungsunternehmen weiterleiten, um eine Auftragsfreigabe zu erhalten oder die automatisierte und direkte Schadensregulierung einzuleiten.

Windrox ermöglicht uns wertvolle Einblicke in die Welt der Glasreparaturen und wir nutzen unsere Lösungen auch im Auftrag der Versicherer. Wir erleben hautnah, wie schnell die Anbieter von unseren ersten Implementierungen profitieren, und glauben natürlich, dass sich DriveX in der besten Position befindet, um eine erfolgreiche Lösung in allen spezialisierten Werkstätten des Belron Corporation zu sein."

Windrox-Geschäftsführer Sven Freiberg sagt dazu: „Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere Position als Marktführer, weil wir die Reparaturraten im KFZ-Versicherungsmarkt steigern. Intern werden wir unseren manuellen Arbeitsaufwand um mehrere hundert Stunden pro Jahr senken und unsere Reparaturarbeiten effizienter planen können. Estland ist ein hervorragendes Testfeld, um schnell zu belegen, wie Technologien und Prozesse optimiert werden können, die DriveX-Software hat aber definitiv das Potenzial für eine breitere weltweite Implementierung."

