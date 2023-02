Amadeus

Neue globale Amadeus Studie zeigt, wie wir im Jahr 2033 das Quiz reisen werden

Die vom Reisetechnologie-Anbieter Amadeus in Auftrag gegebene und vom globalen Forschungsunternehmen Northstar Research Partners durchgeführte Studie definiert die vier neuen Profile von Reisenden – Traveler Tribes –, die sich im nächsten Jahrzehnt herausbilden werden

Die Profile der zukünftigen Reisenden wurden auf Basis einer weltweiten Umfrage unter mehr als 10.000 Reisenden in 15 Märkten, Experteninterviews, 5,8 Millionen Datensätzen und der Anwendung psychografischer Segmentierungsverfahren entwickelt

Mit geschätzten 474 Millionen Touristen, die zwischen Januar und Juli 2022 ins Ausland reisten, gegenüber 175 Millionen im Jahr 2021, setzt sich der Aufschwung des internationalen Tourismus fort.

Aber wie werden wir im Jahr 2033 reisen? Eine globale Forschungsstudie – Traveler Tribes 2033 – die dritte zu diesem Thema seit 2007, identifiziert vier Reisendenprofile, die sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln werden. Dazu wurden die künftigen Entwicklungen, die das Reisen verändern, sowie die neuen Eigenschaften, Verhaltensweisen und Vorlieben der Reisenden untersucht, um genau zu verstehen, was die Reisenden in einem Jahrzehnt möchten.

Die Studie belegt, dass viele Reisende offen für neue und zukünftige Technologien sind und nachhaltiger reisen wollen. Einige Reisende sind jedoch besorgt über die zunehmende Nutzung von Technologie und den wachsenden Bedarf an Cybersicherheit und Datenschutz. Die Branche muss daher kooperieren, um sicherzustellen, dass alle Reisenden von den technologischen Fortschritten profitieren.

Dieser psychografische Ansatz geht über die Grenzen der traditionellen Segmentierung hinaus und identifiziert vier wichtige Reisendenprofile, die im Jahr 2033 dominieren werden:

Excited Experientialists – diese Gruppe hat eine „Probier's mal aus"-Haltung zum Leben und Reisen. 44% sind kinderlos und haben einen Job mit mittlerem bis hohem Einkommen und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, der es ihnen ermöglicht, die Welt zu erkunden. Sie haben die Einstellung, dass man nur einmal lebt . Sie handeln eher als andere Reisende nach ihrem Instinkt, was sie zu den „Anti-Planern" des Jahres 2033 macht, die weniger vorhersehbare und aufregendere Urlaubserlebnisse bevorzugen. Sie sind auch offen für Technologien, die ihnen helfen, bestimmte Aspekte ihrer Reise zu „beschleunigen", wobei viele von ihnen erwarten, Künstliche Intelligenz in der Flughafenumgebung einzusetzen.

„Als Branche wollen wir hervorragende und inspirierende Reiseerlebnisse schaffen. Und wir können dies nur tun, indem wir verstehen, was Reisende jetzt und in Zukunft wollen. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist klar, dass das, was der Excited Experientialist möchte, sich von den Wünschen des Memory Makers unterscheidet", sagt Decius Valmorbida, President, Travel bei Amadeus und ergänzt: „Mit dem technologischen Fortschritt durch KI, Biometrie und das Metaverse sind wir in der Lage, maßgeschneidertere Reisen anzubieten, die den Bedürfnissen der verschiedenen Reisenden gerecht werden – sei es der Wunsch nach Schnelligkeit, Komfort, Sicherheit oder Aufregung.."

„Beim Reisen geht es um die Unterkünfte, in denen wir übernachten, die Ziele, die wir besuchen, und die Erfahrungen, die wir machen. Für viele von uns ist es wichtig, dass wir, wenn wir reisen, einen positiven Einfluss auf die Orte haben, die wir besuchen, und das wird vermutlich noch zunehmen. Unsere Vorlieben als Reisende entwickeln sich ständig weiter, und diese Studie gibt uns einen Einblick in die Zukunft. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, welche Reise wir unternehmen, mit wem wir reisen und was wir suchen. Die Herausforderung für die Branche besteht darin, sich auf die sich ändernden Vorlieben der Menschen einzustellen und sicherzustellen, dass Reiseziele und Orte das bieten, was die Reisenden wünschen", sagt Paco Pérez-Lozao Rüter, President, Hospitality bei Amadeus.

Dies ist die dritte Studie im Rahmen der Forschungsinitiative „Traveler Tribes" von Amadeus. Die erste Studie erschien 2007, die zweite 2015. Sie ist Teil des Engagements von Amadeus, Innovation in großem Maßstab vorantreiben und Reisen für Reisende und Reiseunternehmen überall zu verbessern.

„Zukunftsprognosen sind schwierig, vor allem im Reiseverkehr. Das liegt daran, dass es beim Reisen um Menschen geht und darum, wie sie denken und sich verhalten – und das ist alles sehr komplex, denn Menschen sind nicht immer rational", sagt Jack Miles, Lead Researcher und Senior Director von Northstar.„Mit Hilfe umfangreicher Forschungen über Reisende auf der Grundlage von Verhaltenswissenschaft und Verbraucherpsychologie, Expertenwissen aus verschiedenen Bereichen wie Prognosen, Technologie und Wissenschaft sowie Datenanalytik hat diese Studie jedoch viele Erkenntnisse zutage gefördert, die helfen, Reisende zu verstehen und ihr zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Von der Bedeutung und Herausforderung der Nachhaltigkeit bis hin zur Notwendigkeit, die Reisenden über die sich verändernde Rolle der Technologie aufzuklären. Eines ist klar: Reisen wird auch auf dem Weg ins Jahr 2033 eine wichtige Rolle bei der Bereicherung unseres Lebens spielen."

Um mehr über die Forschung und die identifizierten Reisendenprofile zu erfahren, besuchen Sie bitte amadeus.com/traveler-tribes.

Probieren Sie unser QUIZ aus, um herauszufinden, zu welchem Reisendenprofil Sie gehören:

